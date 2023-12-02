Лавров отказался «разжевать» немецкой журналистке свои слова об ОБСЕ

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ корреспондент задала министру вопрос о том, планирует ли России выходить из организации, если она, по его словам, уже «не играет ключевой роли», передает «Царьград».



В ответ на это Лавров призвал журналистку цитировать его правильно. Глава МИД напомнил, что сказал о том, что ему безразлично, чем закончится нынешнее заседание ОБСЕ.

Лавров добавил, что это у правительства ФРГ принято разжевывать журналистам, как писать материалы. В России сотрудников СМИ уважают и оставляют на их воображение освещение итогов пресс-конференций.

Журналистка в свою очередь возразила на русском языке, что им «никто не говорит, как писать».

«Так вы и по-русски еще умеете?» – спросил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что ОБСЕ находится на краю пропасти и нуждается в оживлении.

