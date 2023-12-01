Оперный певец: Гергиев не только продолжит традицию Большого театра, но и всех еще удивит

Ильдар Абдразаков: Назначение Валерия Гергиева гендиректором Большого театра – историческое событие

Tекст: Андрей Резчиков

«Мне довелось выступать на сценах и Большого, и Мариинского театров, за что я очень благодарен судьбе. При каждом руководителе театр переживает особый неповторимый период, ведь каждый из них вкладывает частичку своей души и именно тогда мы видим торжество искусства», – отметил Ильдар Абдразаков, оперный певец, заслуженный артист Российской Федерации.

По его словам, фигура Валерия Гергиева, который до последнего момента возглавлял Мариинский театр, объединяет в себе оба наследия театров. «Объединение двух главных театров страны – историческое событие, и я уверен, что Валерий Абисалович как никто другой сможет не только продолжить традицию, но и всех нас еще удивить», – добавил Абдразаков.

В пятницу народный артист России и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев был назначен гендиректором Большого театра. Соответствующий указ подписал премьер Михаил Мишустин. Предыдущий руководитель Владимир Урин освобожден от должности по собственному желанию.

По словам Гергиева, сейчас самое важное время для работы театра в России, а не за границей. Урин, по его словам, сделал все возможное, чтобы Большой театр обогатил коллекцию постановок. Об этом Гергиев сказал на встрече с творческим коллективом Большого театра. Урин в свою очередь заявил, что годы работы в Большом театре для него были «десятью годами счастья».

Присутствующая на этой же встрече вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что планов по объединению Большого и Мариинского театров нет, оба учреждения продолжат работу в прежнем режиме, как самостоятельные организации.

В 1977 году Гергиев окончил Ленинградскую государственную консерваторию им. Римского-Корсакова по классу теоретика дирижирования профессора Ильи Мусина.

В 1988-м Гергиева избрали музыкальным руководителем Мариинского театра. В 1996 году он стал его художественным руководителем – директором. Гергиев начал руководить оркестром, оперной и балетной труппами.

С 1995 по 2008 год был главным дирижером Роттердамского филармонического оркестра. В 2007–2015 годах – главным дирижером Лондонского симфонического оркестра. С 2015 по 2022 год – главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра.

В феврале 2012 года Гергиев официально регистрировался как доверенное лицо кандидата в президенты и действовавшего на тот момент премьера Владимира Путина. В марте 2014 года он поддержал воссоединение России и Крыма.

Также Гергиев является основателем престижных международных фестивалей, с 2011 года возглавляет оргкомитет международный комитет им. П. И. Чайковского. По его инициативе было возрождено Всероссийское хоровое общество, на базе которого создан Детский хор России, выступавший на крупнейших площадках страны.

Музыкальная и общественная деятельность Гергиева отмечена тремя государственными премиями Российской Федерации, званиями Народного артиста России, Заслуженного деятеля искусств и Героя Труда, орденом за «Заслуги перед Отечеством» II, III, IV степени, Орденом Александр Невского.