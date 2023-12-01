Большой театр возглавил Валерий Гергиев

Новым гендиректором Большого театра назначен худрук Мариинского театра Валерий Гергиев

Tекст: Алексей Дегтярев

Мишустин подписал распоряжение о назначении Гергиева на пост гендиректора Большого театра, предыдущий руководитель Владимир Урин освобожден от должности по собственному желанию, сообщается в Telegram-канале правительства.

Ранее Урин в обращении к коллективу заявил, что уходит с должности.

В 1977 году Гергиев окончил Ленинградскую государственную консерваторию им. Римского-Корсакова по классу теоретика дирижирования профессора Ильи Мусина.

В 1988-м Гергиева избрали музыкальным руководителем Мариинского театра. В 1996 году он стал его художественным руководителем – директором. Гергиев начал руководить оркестром, оперной и балетной труппами.

С 1995 по 2008 год был главным дирижером Роттердамского филармонического оркестра. В 2007-2015 годах – главным дирижером Лондонского симфонического оркестра. С 2015 по 2022 год – главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра.

В феврале 2012 года Гергиев официально регистрировался как доверенное лицо кандидата в президенты и действовавшего на тот момент премьера Владимира Путина. В марте 2014 года он поддержал воссоединение России и Крыма.