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Большой театр возглавил Валерий Гергиев
Новым гендиректором Большого театра назначен худрук Мариинского театра Валерий Гергиев
Генеральным директором Большого театра стал народный артист России и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, соответствующий указ подписал премьер Михаил Мишустин.
Мишустин подписал распоряжение о назначении Гергиева на пост гендиректора Большого театра, предыдущий руководитель Владимир Урин освобожден от должности по собственному желанию, сообщается в Telegram-канале правительства.
Ранее Урин в обращении к коллективу заявил, что уходит с должности.
В 1977 году Гергиев окончил Ленинградскую государственную консерваторию им. Римского-Корсакова по классу теоретика дирижирования профессора Ильи Мусина.
В 1988-м Гергиева избрали музыкальным руководителем Мариинского театра. В 1996 году он стал его художественным руководителем – директором. Гергиев начал руководить оркестром, оперной и балетной труппами.
С 1995 по 2008 год был главным дирижером Роттердамского филармонического оркестра. В 2007-2015 годах – главным дирижером Лондонского симфонического оркестра. С 2015 по 2022 год – главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра.
В феврале 2012 года Гергиев официально регистрировался как доверенное лицо кандидата в президенты и действовавшего на тот момент премьера Владимира Путина. В марте 2014 года он поддержал воссоединение России и Крыма.