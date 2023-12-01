Tекст: Елизавета Шишкова

Урин попрощался с коллективом Большого театра

Гендиректор Большого Театра Владимир Урин обратился к коллективу и заявил, что прощается и уходит с должности.

«Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», – сказал Урин 30 ноября после премьеры спектакля «Сын мандарина. Соловей», которая прошла на Камерной сцене театра.

Видео с обращением Урина разместил в своем Telegram-канале музыкальный критик Сергей Буланов. Подлинность видео он подтвердил ТАСС.

Урин также добавил, что театру для развития необходим лидер.

Между тем, «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что 1 декабря директора и худрука Мариинского театра Валерия Гергиева могут представить в качестве директора Большого театра.

Таким образом, Гергиев может возглавить два театра одновременно.

Напомним, о назначении Гергиева в Большой театр СМИ сообщали и ранее.