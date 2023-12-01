Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.0 комментариев
Минкульт пообещал поддержку Гергиеву на новой должности
Минкульт пообещал обеспечить плавный переход руководства Большим театром от Урина к Гергиеву
Основной задачей на ближайшее время, стоящей перед министерством культуры и руководством Большого театра, является плавный переход управления от Владимира Урина к Валерию Гергиеву, сообщила глава министерства Ольга Любимова.
«Очень ответственный и важный момент для нас для всех. Мы много лет трудимся вместе с Владимиром Георгиевичем, мы много лет трудимся вместе с Валерием Абисаловичем – у нас совместный большой опыт, за спиной множество гастролей, множество совместно проведенных и фестивалей, и международных мероприятий», – сказала Любимова на встрече с коллективом Большого театра, передает ТАСС.
Минкульт создаст все условия для помощи и плавного перехода руководства Большим театром от Урина к Валерию Гергиеву, заверила министр. Важно, чтобы этот переход был ничем не нарушен, подчеркнула она.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о назначении худрука Мариинского театра Валерия Гергиева на пост гендиректора Большого театра. Предыдущий руководитель Владимир Урин освобожден от должности по собственному желанию.