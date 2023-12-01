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    Власти Украины нашли способ озолотиться на провале контрнаступления
    Лавров рассказал о побеге Блинкена из Скопья
    Байден похвастался способностью «взорвать мир»
    Экономист: Французские свекловоды поплатились за недальновидность Еврокомиссии
    Шойгу озвучил потери ВСУ в ходе «контрнаступления»
    Лавров напомнил Израилю о законах ведения войны
    В Кремле сказали, сколько продлятся санкции против России
    Эксперт оценил планы Зеленского по строительству укреплений
    Экс-начальник Генштаба Грузии раскритиковал Зеленского за признание провала контрнаступления
    Мнения
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    9 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Бойкот гордых шпрот

    Главы лимитрофных прибалтийских дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Здравых политиков в Европе становится больше

    Если ты не совсем дебил, ты понимаешь, что исключить фактор России не получится, даже если построить километровую стену. В смысле – высотой. Более того, надо уже побоку пустить свои европейские убеждения, что Россия всегда в чем-то виновата.

    11 комментариев
    1 декабря 2023, 14:21

    В России решили ввести обязательное диспансерное наблюдение за работниками

    В России решили с 2024 года ввести обязательное диспансерное наблюдение за работниками

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 2024 года в России введут обязательное диспансерное наблюдение в компаниях.

    По словам Голиковой, в программе ОМС с отдельным тарифом предусмотрена диспансеризация мужчин и женщин для оценки их репродуктивного здоровья, передает RT.

    Мера введена «для приближения к работающим гражданам медицинской помощи». Голикова уточнила, что наблюдение можно организовать как в медицинском подразделении самого работодателя, так и заключив договор с медорганизацией.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продолжительность жизни в России вырастет до рекордных 74 лет.

    30 ноября 2023, 16:36
    Лавров назвал следующую жертву гибридной войны Запада с Россией

    Лавров: Молдавии уготована участь следующей жертвы гибридной войны Запада против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что следующей страной, вовлеченной в развязанную Западом против России гибридную войну, станет Молдавия.

    «Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России», – заявил Лавров на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передают «Известия».

    Глава российского МИД также отметил, что отказ от подписания меморандума Козака в 2003 году, который «мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад», стал одной из попыток сорвать решение острых проблем Европы на принципах ОБСЕ. «А сейчас убивают формат «5+2» – последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию», – добавил он.

    Ранее в МИД России расценили как враждебный шаг присоединение Молдавии к санкциям Евросоюза.

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    30 ноября 2023, 19:48
    В офисе Зеленского объяснили отказ от приостановки боевых действий
    В офисе Зеленского объяснили отказ от приостановки боевых действий
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Любая пауза в боевых действиях приведет к усилению России, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк в интервью на YouТube-канале издания «Зеркало» заявил, что приостановка боевых действий пойдет на пользу России – в это время она сможет нарастить боеспособность, производство ракет и других ресурсов, передает «Газета.Ru». При этом Украина серьезно проигрывает России по количеству ресурсов, добавил он.

    Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил о невозможности для Украины вернуть утраченные территории.

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    30 ноября 2023, 22:21
    Макаревич запретил россиянам скачивать свой новый альбом

    Иноагент Макаревич запретил поддерживающим СВО россиянам скачивать свой альбом

    Макаревич запретил россиянам скачивать свой новый альбом
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Музыкант Андрей Макаревич, уехавший из России в Израиль, запретил россиянам скачивать свой новый альбом.

    По словам артиста, он не хочет «звучать для того большинства, которое сегодня поддерживает военную операцию», передает портал Woman Hit.

    При этом те, кто СВО не поддерживает, «найдут способ послушать», считает Макаревич. Напомним, Минюст внес Макаревича в реестр иноагентов. Музыкант уехал в Израиль и обещал больше не выступать в России.

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    30 ноября 2023, 17:52
    Россия обвинила МОК в самовольной смене спортивного гражданства россиянам

    ОКР обвинил МОК в превышении полномочий в вопросе смены спортивного гражданства россиянами

    Россия обвинила МОК в самовольной смене спортивного гражданства россиянам
    @ Kim Kyung-Hoon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в нарушении правил Олимпийской хартии после решения организации утвердить смену спортивного гражданства тремя российскими атлетами.

    В своем Telegram-канале Поздняков отметил, что исполком ОКР не давал согласия на переход российских спортсменов под юрисдикцию других национальных комитетов.

    «Считаем недопустимым потакать произволу и избирательности в толковании Олимпийской хартии. Просто вдумайтесь, отдельно взятую спортивную организацию довели до того, что она сама себе присваивает право, выходя за пределы собственной юрисдикции, вводить санкции против суверенных государств», – написал он.

    Накануне МОК утвердил переход велогонщиков Валерии Любимовой в сборную Франции, Михаила Яковлева – в сборную Израиля и борца греко-римского стиля Георгия Тибилова – в сборную Сербии, передает ТАСС.

    Ранее российские фигуристы Аннабель Морозова и Игорь Еременко задумались над сменой спортивного гражданства.

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    30 ноября 2023, 18:33
    Захарова рассказала, о чем говорили западные страны на заседании ОБСЕ

    Захарова назвала «ерундой» разговоры глав МИД западных стран на заседании ОБСЕ

    Захарова рассказала, о чем говорили западные страны на заседании ОБСЕ
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министры иностранных дел из стран коллективного Запада «говорили о ерунде» на заседании ОБСЕ в Северной Македонии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова отметила, что все западники говорили кто о чем, обо всякой ерунде, в отличие от Лаврова, который говорил о сути. По словам дипломата, надо посмотреть правде в глаза, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Лавров прорвал блокаду НАТО и Запада руками ОБСЕ.

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    30 ноября 2023, 15:50
    СМИ рассказали о технических проблемах американских танков Abrams на Украине

    СМИ рассказали о необходимости ВСУ каждые 12 часов чистить фильтры американских танков Abrams

    СМИ рассказали о технических проблемах американских танков Abrams на Украине
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Американские танки М-1 Abrams могут оказаться самой большой головной болью для украинских военных из-за высокого риска выхода из строя, вызванного необходимостью очищать фильтры двигателя каждые 12 часов, что требует больших затрат топлива.

    «Дважды в день экипаж М-1 должен увеличивать обороты двигателя своего танка до высоких оборотов в минуту, чтобы запустить импульсно-струйную систему, которая выбрасывает воздух из танка, а не в него, выбрасывая пыль и мусор из задней решетки», – приводит РИА «Новости» выдержку из публикации американского издания Forbes. 

    Отсутствие регулярной очистки может привести к серьезному повреждению двигателя и длительному ремонту, который производится в Польше, при этом американские танки имеют высокий расход топлива – заместитель помощника американского министра обороны Лора Купер назвала Abrams «пожирателем бензина», напоминает агентство.

    Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщил о появлении у ВСУ танка Abrams на Купянском направлении.

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    30 ноября 2023, 20:38
    Во Франции потребовали избавиться от украинского сахара
    Во Франции потребовали избавиться от украинского сахара
    @ Ирина Геращенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Всеобщая конфедерация свекловодов во Франции (CGB) увидела угрозу в сахаре с Украины для европейских производителей и потребовала вывезти его за пределы Европы для перепродажи в другие страны.

    Французские свекловоды на фоне роста импорта сахара с Украины призвали реэкспортировать этот вид продукции за пределы Европы, чтобы не допустить нанесения ущерба местным производителям, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Они также потребовали от Еврокомиссии четкого ответа на вопрос о проблеме притока сахара в ЕС. По данным CGB, импорт украинского сахара в Евросоюз в период 2023-2034 годов может достичь 800 тыс. тонн, что почти вдвое превышает аналогичные показатели за предыдущий сезон.

    Накануне Словакия расширила список запрещенной к ввозу с Украины агропродукции.

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    30 ноября 2023, 16:20
    Лавров: ОБСЕ находится на краю пропасти

    Лавров выразил сожаление по поводу плачевного состояния ОБСЕ в год 50-летия Хельсинского заключительного акта

    Лавров: ОБСЕ находится на краю пропасти
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Глава МИД России Сергей Лавров на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сказал, что организация находится на краю пропасти и нуждается в оживлении, необходимость которого остается неочевидной.

    «ОБСЕ, давайте признаем это прямо, находится на краю пропасти. Встает простой вопрос: имеет ли смысл инвестировать усилия в ее оживление?» – сказал Лавров, выступая на встрече глав МИД организации, передает ТАСС.

    По его словам, США и страны Евросоюза – европейские сателлиты американцев ввели против России тысячи санкций, стремясь обрушить российскую экономику, и поставили тем самым крест на широкой практической кооперации между Востоком и Западом.

    «Чуть более чем через год исполнится 50 лет Хельсинскому заключительному акту. В этой связи с сожалением вынуждены констатировать, что к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными», – сказал министр.

    Напомним, что Хельсинский заключительный акт был подписан лидерами 35 государств после завершения первого саммита глав государств и правительств государств-участников СБСЕ, который проходил в Хельсинки 1 августа 1975 года. Его полный текст на русском языке доступен на сайте ОБСЕ.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о насыщенном графике встреч Лаврова на Совете глав МИД ОБСЕ

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    30 ноября 2023, 19:56
    Финны отказываются участвовать в Кубке мира по хоккею из-за россиян

    СМИ: Сборная Финляндии может отказаться от участия в турнире на Кубок мира по хоккею из-за России

    Финны отказываются участвовать в Кубке мира по хоккею из-за россиян
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Сборная Финляндии отказалась от участия в розыгрыша Кубке мира по хоккею, если к участию в турнире допустят команду из России

    «Финляндия по-прежнему не согласна играть против России... В Iltalehti поступила информация от Ассоциации хоккея с шайбой, что Финляндия отказалась участвовать в турнире, если в него будет включена Россия», – приводят «Известия» выдержку из публикации финской газеты Iltalehti.

    В материале отмечается, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) хотела бы включить Россию в международные турниры, но Финляндия поддерживает позицию Международной федерации хоккея на льду (IIHF), которая выступает против участия российских спортсменов в чемпионатах мира и Олимпийских играх.

    Ранее глава NHLPA Марти Уолш оценил шансы игроков НХЛ из России выступить на Кубке мира в 2025 году.



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    1 декабря 2023, 12:49
    Лавров рассказал о побеге Блинкена

    Лавров: Блинкен сбежал с заседания СМИД ОБСЕ

    Лавров рассказал о побеге Блинкена
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен сбежал с заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

    «Сбежал-то мой коллега, госсекретарь Блинкен. Я никуда не сбегал», – приводит его слова РИА «Новости».

    Видео комментария Лаврова опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале. Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что Мария Захарова, спикер МИДа, показала ему две разные фотографии, размещенные в македонских газетах (мероприятие проходит в Северной Македонии). Первое фото, как пояснил Лавров, сделано вечером в среду за ужином, на котором собрались руководители внешнеполитических ведомств ряда стран, включая Блинкена, а также главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.

    «Теперь я понимаю ради чего, чтобы эта газета, эту фотографию опубликовала и сказала: «Все приехали, а Лаврова нет, Лавров в изоляции». Это же было накануне, такой междусобойчик – просто приехать выпить вина хорошего македонского, перекусить. А открытие было на утро», – объяснил глава МИД России.

    На фотографии с открытия мероприятия все страны – участницы заседания представлены за своими табличками, в том числе и Россия, которую представлял Лавров и другие члены российской делегации. На этом снимке, как отметил министр, уже не было ни украинского министра, ни министра Польши и стран Прибалтики.

    «Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель. Почему это происходит? Ну, они считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию, а я считаю, что они просто трусят, они боятся любого честного разговора с фактами на руках, они боятся», – подчеркнул глава МИД.

    Он заявил также, что Запад занимается «мелкой возней» в ОБСЕ по продлению полномочий комиссаров, которые прямо нарушали принципы организации.

    Также Лавров заявил о полной деградации всего созданного в рамках ОБСЕ по всем трем измерениям в сфере безопасности – военно-политическом, экономическом и экологическом, гуманитарном и правозащитном, передает ТАСС.

    Накануне Лавров заявлял, что ОБСЕ находится на краю пропасти и нуждается в оживлении, необходимость которого остается неочевидной.

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    1 декабря 2023, 11:44
    Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией

    Зеленский: Зимой начинается новая фаза конфликта с Россией

    Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией
    @ Mechanized Brigade/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Зимой у вооруженных сил Украины начинается «новая фаза» конфликта с Россией, боевые действия перейдут с линии фронта на города, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в интервью Associated Press сказал, что зимой боевые действия будут вестись не только на линии фронта, но и внутри городов.

    Летнее контрнаступление, по его словам, не принесло желаемых результатов. Президент Украины объяснил это «постоянной нехваткой оружия и сухопутных войск». Зеленский добавил, что не может быть удовлетворен результатами «контрнаступа», передает РИА «Новости».

    Ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял о предстоящем расширении границ конфликта с Россией.

    Как отмечал военный аналитик Михаил Онуфриенко, скорее всего, в недалеком будущем конфликт расширится на северную часть Украины. Речь, по его словам, идет о крайне протяженной сухопутной границе, которую ВСУ не смогут полностью укрепить.

    Коментарии (20)
    1 декабря 2023, 00:24
    Появилось видео уничтожения российским «Ланцетом» украинского Су-25

    Видео: Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ

    Появилось видео уничтожения российским «Ланцетом» украинского Су-25
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский беспилотник нового поколения «Ланцет» уничтожил украинский Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

    Момент уничтожения попал на видео: на прицел попадает цель, после чего следует удар.

    Напомним, издание Business Insider писало, что российские беспилотники «Ланцет» стали проклятием на поле боя для Украины.

    Коментарии (11)
    1 декабря 2023, 08:16
    Путин изъял у иностранной компании права на управление Пулково

    Путин подписал указ об изъятии у иностранной компании права на управление Пулково

    Путин изъял у иностранной компании права на управление Пулково
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в рамках антисанкционных мер подписал указ о создании «Холдинга ВВСС» с уставным капиталом 169 млрд рублей, куда фактически перейдут доли управляющей компании петербургского аэропорта Пулково, включая иностранные.

    Как следует из указа, специальные экономические меры в отношении иностранных лиц в этом случае применены «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности России, возникшей в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств, которые связаны с управлением ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (сокращенно ВВСС, управляющая компания Пулково – прим. ВЗГЛЯД)». В новый холдинг, создаваемый правительством России, войдут компании, владеющие долями в ООО «Воздушные ворота Северной столицы» через кипрский офшор «Талита трейдинг лимитед», передает ТАСС.

    «100% долей в уставном капитале ООО «Воздушные ворота Северной столицы», принадлежащих «Талита трейдинг лимитед», подлежит передаче в собственность общества «Холдинг ВВСС» в порядке и на условиях, определенных правительством России», – говорится в указе. С даты создания общества «Холдинг ВВСС» прекращаются обязательства по договорам займа, заключенным участниками консорциума в целях финансирования «Талита трейдинг лимитед».

    При этом компании – совладельцы «Талита трейдинг лимитед» получат в новом холдинге следующие доли: немецкий аэропортовый холдинг Fraport AG – 25%, катарский F3 Holding LLC – 24,99%, «Бизнес-финанс» – 16,79%, «дочка» ВТБ – 8,22%, эмиратская Thirty Seventh Investment Company – 7,99%, кипрская Nomeliar Ltd – 7,48%, Ayar International Investment Company – 3,5%, ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» – 2,33%, Bahrain Mumtalakat Holding Company – 1,26% и так далее по убывающей. В указе подчеркивается, что передача этим компаниям долей в уставном капитале «Холдинг ВВСС» происходит «в качестве компенсации уменьшения действительной стоимости их долей» в уставном капитале «Талита трейдинг лимитед», а также «в качестве компенсации убытков ее участников и аффилированных лиц в связи с прекращением обязательств по договорам займа».

    Правительство России назначит единоличный исполнительный орган «Холдинга ВВСС» и утвердит устав этой структуры. При этом устав должен предусматривать временную передачу права распоряжаться голосами иностранных совладельцев в «Холдинге ВВСС» самой управляющей компании аэропорта и ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии – 7».

    В состав акционеров компании-оператора Пулково входят в том числе банк ВТБ и РФПИ с пулом инвесторов. Германская Fraport AG являлась акционером ООО «Воздушные ворота Северной столицы» с 2009 года, владела 25% в компании. В мае 2022 года гендиректор Fraport Штефан Шульте в обращении акционерам заявлял, что компания не сможет продать свои 25% в управляющей компании петербургского аэропорта Пулково как минимум до 2025 года в соответствии с условиями контракта. В сентябре сообщалось, что Fraport все же планирует продать свою долю в аэропорту Пулково, на эти акции претендуют покупатели из России.

    Коментарии (24)
    1 декабря 2023, 09:51
    Немецкие СМИ: Россия сильна и стабильна как никогда

    Die Zeit: Запад недооценил Россию – она сильна и стабильна как никогда

    Немецкие СМИ: Россия сильна и стабильна как никогда
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Пророчества Запада об «экономическом крахе» России не оправдались, страна сильна и стабильна как никогда, пишут немецкие СМИ.

    В статье Die Zeit отмечается, что президент России Владимир Путин выглядит очень уверенно и совсем не походит на «человека, находящегося в изоляции», особенно во время его виртуального выступления на недавнем саммите G20. И для этой уверенности есть все основания, отмечает автор статьи, содержание которой приводит ИноТВ.

    Россия за последние месяцы смогла значительно улучшить свое экономическое и военное положение, такой сильной и стабильной она не была давно, добавляет издание. В российские Вооруженные силы привлечены сотни тысяч добровольцев, улучшены логистика на фронте, снабжение военнослужащих. При этом наращивание военных расходов привело и к экономическому росту, говорится в статье.

    Авторы статьи пишут о структурных изменениях в российской экономике и росте производства в различных сферах обороны на 40–80%.

    При этом уровень жизни россиян существенно не упал за последние полтора года. Импорт из Азии компенсировал нехватку некоторых товаров. Кроме того, в частном секторе продолжается строительный бум. Ведется строительство 2,1 млн новых квартир, что является рекордным показателем. А социологические опросы показывают, что российские граждане смотрят в будущее с оптимизмом и поддерживают свою армию.

    Запад, по мнению Die Zeit, слишком долго недооценивал Россию, озвучивая негативные прогнозы по российской экономике и оборонке. Сейчас эти пророчества уже неактуальны, но когда-то их встречали с аплодисментами, напоминает издание.

    «Западные эксперты и политики недооценили умение русских приспосабливаться, их устойчивость к внешним воздействиям и изобретательность», – говорится в публикации. Между словами Запада и его делами есть огромный разрыв, и на этом фоне Россия предстает еще более сильной, заключает издание.

    В Кремле ранее подчеркивали, что ни одна страна в мире теоретически не в состоянии была бы выдержать такой санкционный удар, который выдержала Россия.

    Коментарии (20)
    1 декабря 2023, 09:15
    Названо секретное политическое оружие Байдена для Украины

    Politico: Экс-премьер Британии Лиз Трасс стала секретным оружием Байдена для Украины

    Названо секретное политическое оружие Байдена для Украины
    @ Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Экс-глава правительства Великобритании Лиз Трасс на этой неделе прилетела в Вашингтон, чтобы склонить скептически настроенных законодателей-республиканцев к поддержке Украины, сообщают американские СМИ.

    В публикации обозревателей Элени Куреа и Эстера Уэббера для газеты Politico говорится, что Лиз Трасс является «секретным оружием» президента США Джо Байдена для Украины, сообщает RT.

    Между тем западные СМИ писали, что как опасаются некоторые члены Конгресса США, если пакет помощи для Украины не удастся согласовать до Рождества, то его могут отложить на период после президентских выборов в ноябре 2024 года.

    При этом, по информации американской прессы, большая часть денег, выделенных Украине в рамках военной помощи, остается в США.

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      Американское издание Politico выбрало «самого влиятельного человека», «главного мечтателя» и «главного разрушителя» среди европейцев в 2023 году. Победителями стали бывший глава Евросовета Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. За что им оказана такая «честь»?

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