Путин: Продолжительность жизни в России вырастет до рекордных 74 лет

Tекст: Ольга Никитина

«Государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место. Конечно, нерешенных вопросов хватает, но в рамках национального проекта «Здравоохранение» есть результаты. Например, построена инфраструктура, подготовлены специалисты для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Это позволяет спасать пациентов с инсультами в течение так называемого золотого окна, когда лечение наиболее действенно и позволяет избежать тяжелых последствий. А благодаря системе амбулаторной онкологической помощи большинству больных из регионов, в том числе отдаленных, необходимое лечение проводят на местах», – сказал глава государства в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение».

Всего за последние годы, по словам президента, создано почти 2 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, десятки современных детских больниц и хирургических корпусов. Приобретено самое современное медицинское оборудование, а для врачей поликлиник закуплено свыше 14 тыс. автомобилей, добавил глава государства.

«Сегодня перед медициной, как и перед всей нашей страной, встают новые задачи и планы, меняются условия работы, требуя все большей концентрации сил, опыта, знаний, оперативного принятия сложнейших управленческих решений. Но неизменным остается одно – великая миссия врача. Особые слова благодарности – врачам, фельдшерам, медсестрам и медбратьям, которые, рискуя собой, спасают, выхаживают наших бойцов в зоне специальной военной операции, в прифронтовых госпиталях и больницах. Таких отважных, преданных своему делу людей без малого 4 тыс. человек», – подчеркнул российский лидер.

В приветственном слове к участникам второго конгресса «Национальное здравоохранение» Путин отметил, что они собрались в Москве, на ВДНХ, где сейчас проходит выставка-форум «Россия». «На ее площадках представлены достижения всех наших регионов. Можно узнать, что нового, полезного создано в российской промышленности и науке, в образовании, культуре и спорте и, конечно же, в такой важнейшей, ключевой для качества жизни людей сфере, как здравоохранение», – сказал Путин.

«Развитию этой системы, ее настоящему и будущему посвящен и ваш конгресс. Он собрал управленцев, которые представляют все грани отечественного здравоохранения: главных врачей медицинских учреждений и ректоров медицинских вузов, руководителей исследовательских институтов и лабораторий, федеральных и региональных ведомств. Всего более тысячи человек из всех 89 субъектов Федерации», – указал российский лидер.

Путин выразил уверенность, что диалог профессионалов такого высокого уровня станет содержательным, интересным и результативным, будет способствовать плодотворному поиску ответов на многие вызовы, которые стоят сегодня и перед нашим, и перед мировым здравоохранением.

«В их числе укрепление медицинской науки, внедрение цифровых технологий, новых эффективных методик лечения опасных болезней и, конечно, обеспечение инфекционной безопасности. Рассчитываю, что особое внимание вы уделите решению кадровых проблем, повышению уровня и качества медицинского образования. Значимость этих и многих других вопросов, которые вы будете обсуждать, крайне высока, ведь речь о здоровье и жизни людей», – сказал глава государства.

Путин выразил благодарность всем медицинским работникам России за самоотверженный труд, за верность своему призванию, своей благородной и такой нужной людям профессии. «Желаю участникам конгресса «Национальное здравоохранение» успешной работы», – добавил глава государства.