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Владелец сгоревшего рынка в Ростове-на-Дону получал угрозы
«360»: Владелец сгоревшего рынка в Ростове-на-Дону Карабашев получал угрозы
Владелец сгоревшего вещевого рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону Шамиль Карабашев рассказал, что незадолго до происшествия ему поступали угрозы со стороны злоумышленников.
Карабашев рассказал каналу «360», что ему угрожали уже трижды, но он не обратил на это внимания. Авторов полученных посланий он не знает, но теперь обратился в полицию и показал правоохранителям сообщения с угрозами поджога.
Предприниматель рассказал, что на рынке работала почти сотня камер видеонаблюдения и в настоящее время записи с них изучаются. Поджигателей еще не видел, добавил Карабашев.
Между тем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах пожара на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону и при необходимости провести проверку. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.
Напомним, на территории рынка «Темерник» загорелись торговые вещевые павильоны. Локализовать пожар удалось на площади 4 тыс. кв. метров.