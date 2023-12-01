Владелец сгоревшего рынка в Ростове-на-Дону получал угрозы

«360»: Владелец сгоревшего рынка в Ростове-на-Дону Карабашев получал угрозы

Tекст: Ольга Никитина

Карабашев рассказал каналу «360», что ему угрожали уже трижды, но он не обратил на это внимания. Авторов полученных посланий он не знает, но теперь обратился в полицию и показал правоохранителям сообщения с угрозами поджога.

Предприниматель рассказал, что на рынке работала почти сотня камер видеонаблюдения и в настоящее время записи с них изучаются. Поджигателей еще не видел, добавил Карабашев.

Между тем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах пожара на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону и при необходимости провести проверку. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

Напомним, на территории рынка «Темерник» загорелись торговые вещевые павильоны. Локализовать пожар удалось на площади 4 тыс. кв. метров.