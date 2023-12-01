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    Главы лимитрофных прибалтийских дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Здравых политиков в Европе становится больше

    Если ты не совсем дебил, ты понимаешь, что исключить фактор России не получится, даже если построить километровую стену. В смысле – высотой. Более того, надо уже побоку пустить свои европейские убеждения, что Россия всегда в чем-то виновата.

    9 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин У победы под Синопом была и оборотная сторона

    30 ноября исполняется 170 лет Синопскому сражению – последней яркой и крупной победе русского флота в морской войне и последнему в истории сражению парусных флотов.

    17 комментариев
    1 декабря 2023, 09:55

    Израильский полковник объяснил окончание перемирия с ХАМАС

    Израильский полковник Рафовиц: ХАМАС не передало список заложников

    Израильский полковник объяснил окончание перемирия с ХАМАС
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС не предоставило Израилю список заложников, которых готово освободить в пятницу, а также обстреляло израильскую территорию, в результате чего еврейское государство было вынуждено отвечать, таким образом перемирие прекращено, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полковник Оливье Рафовиц.

    По его словам, ХАМАС не выполнило условия перемирия, не передало список заложников, которые должны были быть освобождены сегодня, и несколько раз обстреляло Израиль, передает ТАСС. Рафовиц добавил, что перемирие прекращено, ЦАХАЛ возобновил боевые действия.

    Ранее Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    28 ноября 2023, 21:57
    Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за Бербок
    Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за Бербок
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт призналась, что испытывает стыд за министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.

    На своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Вагенкнехт написала, что Бербок на посту главы немецкого МИД отличилась лишь своими дипломатическими промахами, передает ТАСС.

    «Например, когда она объявила войну атомной державе – России», – пояснила политик.

    Вагенкнехт также напомнила о недавнем высказывании Бербок относительно ситуации в секторе Газа. «Министр сказала, что для доставки срочно необходимой гуманитарной помощи не поможет молчание оружия. По ее словам, побеспокоиться о том, чтобы оружие замолчало, – это не задача политики», – указала депутат.

    «Что за безответственная и извращенная логика!» – возмутилась политик, добавив, что ей стыдно за Бербок.

    Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок в интервью Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом) заявила, что не поддерживает перемирие в Газе, так как, по ее мнению, для того, чтобы облегчить страдания жителей анклава, мало просто «импульсивно объявить, что орудия должны замолчать, потому что это не является задачей политики».

    В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. В понедельник Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

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    29 ноября 2023, 14:12
    Эрдоган придумал для Нетаньяху историческое прозвище

    Эрдоган: Нетаньяху вошел в историю как «мясник сектора Газа»

    Эрдоган придумал для Нетаньяху историческое прозвище
    @ Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в национальном парламенте, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вписал свое имя в историю как «мясник сектора Газа».

    Эрдоган подчеркнул, что с 7 октября Израиль проводит «самые вероломные нападения» на жителей Газы «в истории человечества».

    «Их мечети подверглись бомбардировкам. Их школы были превращены в руины. Лагеря беженцев, где они нашли убежище, стали объектом преднамеренных нападений», – приводит его слова РИА «Новости».

    Турецкий лидер пообещал, что Анкара «не забудет», что Запад, за исключением «одной или двух» стран, не отреагировал на события в Газе, и заверил, что Турция будет поддерживать палестинский анклав «всеми силами». Он добавил, что Турция будет настаивать на привлечении израильской администрации к ответу «перед международным правом и совестью человечества».

    Ранее Эрдоган не исключал, что Нетаньяху вскоре «соберет чемоданы и покинет свою страну».

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    29 ноября 2023, 12:57
    В ХАМАС пообещали освободить еще россиян в знак признательности Путину
    В ХАМАС пообещали освободить еще россиян в знак признательности Путину
    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Ольга Никитина

    Палестинское радикальное движение ХАМАС намерено в среду освободить еще несколько российских граждан вне рамок сделки с Израилем о перемирии, это будет сделано в знак признательности президенту России Владимиру Путину, сообщил член политбюро движения Муса Абу Марзук.

    Он уточнил, что ХАМАС не освобождал никого из израильских мужчин, которые находятся в Газе, за исключением только россиянина Рона Кривого, передает ТАСС.

    Ранее израильские СМИ писали, что израильтянину Рону Кривому, у которого также есть гражданство России, удалось бежать из плена группировки ХАМАС, однако жители сектора Газа поймали его и вернули обратно радикалам.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что благодаря договоренностям, достигнутым Россией с ХАМАС, россиянин Рон Олегович Кривой был освобожден.

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    30 ноября 2023, 17:27
    Израиль отозвал посла из Мадрида из-за высказываний премьера Испании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн принял решение отозвать посла из Мадрида на фоне высказываний премьер-министра Испании Педро Санчеса.

    «После возмутительных слов премьер-министра Испании, который повторяет беспочвенные обвинения, я позвонил послу Израиля в Испании, сказал ему вернуться для консультаций в Иерусалим», – написал Коэн в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Ранее председатель правительства Испании Педро Санчес усомнился в том, что Израиль соблюдает международное гуманитарное право в секторе Газа.

    На прошлой неделе глава МИД Испании Альбарес вызвал посла Израиля из-за обвинений премьера Санчеса со стороны еврейского государства.

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    28 ноября 2023, 12:30
    Политолог раскритиковал Борреля за слова о бессмысленности помощи тем, кого завтра убьют

    Политолог Скачко: Как только Украина перестанет приносить пользу, поддержка ВСУ Западом сразу прекратится

    Политолог раскритиковал Борреля за слова о бессмысленности помощи тем, кого завтра убьют
    @ Christophe Licoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Боррель говорит о неразумности помощи тому, кто завтра может погибнуть, но при этом продолжает поддерживать Украину. Это яркий пример двойных стандартов Запада, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в контексте конфликта в Газе заявил, что «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют».

    «Заявление Борреля о том, что бессмысленно оказывать помощь тем, кто завтра может быть убит, – яркая демонстрация двойных стандартов европейских политиков. Израиль им нужен в качестве союзника, поэтому его поддерживают. Остальные – часть «диких джунглей» и расходный материал, который Запад, считающий себя «цветущим садом», спокойно бросает», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Действия западных политиков определяются не абстрактным гуманизмом и общечеловеческими ценностями, а исключительно политической целесообразностью. Поэтому они вопреки всякому здравому смыслу продолжают поддерживать офис Зеленского», – отмечает собеседник.

    «Украина не является частью «цветущего сада» и нужна Западу лишь в качестве инструмента борьбы с Россией. Как только это орудие перестанет приносить пользу, поддержка ВСУ и офиса Зеленского сразу прекратится. Сколько жителей страны погибнет до этого момента, Европу и США не беспокоит», – резюмировал Скачко.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о конфликте в Газе, заявил, что «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют». Он добавил, что для облегчения страданий гражданского населения необходимо нарастить объем гуманитарной помощи в сектор, прекратив при этом бомбардировки, чтобы избежать новых жертв.

    Глава евродипломатии также указал на необходимость долгосрочного перемирия в зоне палестино-израильского конфликта и обратил внимание на то, что сектор Газа должен выйти из-под военного контроля движения ХАМАС.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС сообщал, что в секторе Газа уничтожены свыше 40% жилых домов. Погибло более 12 тыс. мирных жителей анклава, из которых 5 тыс. – дети.

    Напомним, в конце октября Боррель заявлял, что без европейской помощи офис Зеленского проиграет в конфликте с Россией. «Если я перестану поддерживать Украину, это закончится капитуляцией украинцев», – отмечает он. Позднее глава евродипломатии говорил, что не знает, есть ли у ВСУ шансы на победу.

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    30 ноября 2023, 11:14
    Число погибших в результате теракта в Иерусалиме возросло до трех человек
    Число погибших в результате теракта в Иерусалиме возросло до трех человек
    @ Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число погибших в результате теракта со стрельбой на въезде в Иерусалим возросло до трех, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков.

    По данным телеканала, в результате теракта погибли 24-летння девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, передает РИА «Новости».

    Ранее в четверг израильская служба скорой медпомощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида») сообщила, что по меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы при въезде в Иерусалим.

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    28 ноября 2023, 11:37
    Илон Маск после упреков в антисемитизме посетил атакованный ХАМАС кибуц в Израиле
    Илон Маск после упреков в антисемитизме посетил атакованный ХАМАС кибуц в Израиле
    @ Amos Ben Gershom/Israel Gpo/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск, которого недавно раскритиковали за якобы «антисемитские» высказывания, посетил Израиль, где вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху съездил в кибуц Кфар-Аза, атакованный радикальной палестинской группировкой ХАМАС 7 октября.

    Также Нетаньяху показал Маску видеозапись нападений на израильских гражданских лиц. Разговор израильского премьера и американского миллиардера транслировался в соцсети X, принадлежащей Маску, пишет The Wall Street Journal.

    В канцелярии Нетаньяху сообщили, что также в рамках визита планируется разговор Маска за закрытыми дверями с семьями заложников, удерживаемых ХАМАС. В ходе этой встречи, как ожидается, будут обсуждать борьбу с «онлайн-антисемитизмом», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.

    Помимо этого, власти Израиля хотели обсудить с Маском возможность использования сети спутниковой связи Starlink военными.

    Ранее Маск назвал «фальшивыми историями» сообщения СМИ, в которых его заявления трактуются как «антисемитские».

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    30 ноября 2023, 16:28
    В ХАМАС заявили о причастности к теракту в Иерусалиме

    Tекст: Ольга Иванова

    Теракт в Иерусалиме устроили двое мужчин, которые являлись членами военного крыла палестинского движения ХАМАС – бригад «Аль-Кассам», говорится в заявлении движения в Telegram-канале.

    В тексте заявления ХАМАС подтверждается, что мужчины были членами «Аль-Кассам». Кроме того, произошедшее называется «ответом на беспрецедентные преступления оккупации, включая жестокие массовые убийства в секторе Газа и убийства детей в Дженине», передает РИА «Новости».

    Ранее в четверг израильская служба скорой медпомощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида») сообщила, что по меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы при въезде в Иерусалим. Число погибших в результате теракта со стрельбой на въезде в Иерусалим возросло до трех.

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    29 ноября 2023, 05:26
    ГА ООН призвала Израиль освободить оккупированные Голанские высоты

    ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить оккупированные Голанские высоты

    Tекст: Антон Антонов

    Большинство стран Генассамблеи ООН проголосовали за резолюцию с призывом к Израилю освободить оккупированные Голанские высоты, сообщают информационные агентства.

    Резолюцию поддержала 91 страна, включая Россию, Бразилию, Индию, Китай, Саудовскую Аравию. 62 государства воздержались. Против выступили восемь стран, включая США и Великобританию, передает ТАСС.

    В документе указывается, что Израиль так и не выполнил резолюцию 497 СБ ООН от 1981 года, в котором содержится требование отменить закон об израильской юрисдикции над Голанскими высотами. Подчеркивается, что отказ Израиля прекратить оккупацию мешает установить мир в регионе.

    Голанские высоты являются спорной территорией, основную часть которой контролирует Израиль, восточную – Сирия. Обе страны считают Голанские высоты своими. 17 декабря 1981 года Совбез ООН резолюцией 497 признал израильскую аннексию недействительной. Позднее ООН подтвердила, что статус Голанских высот останется неизменным.

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    29 ноября 2023, 01:58
    У Пентагона не хватило денег для наращивания сил на Ближнем Востоке

    Politico сообщила о нехватке у Пентагона денег для наращивания сил на Ближнем Востоке на фоне ситуации вокруг Газы

    У Пентагона не хватило денег для наращивания сил на Ближнем Востоке
    @ Kaitlin/Keystone Press Agency /Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У Пентагона не хватает денег, чтобы оплатить наращивание сил на Ближнем Востоке, поскольку в Конгрессе США нет консенсуса по вопросу одобрения финансирования, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, Пентагон на фоне эскалации палестино-израильского конфликта решил направить на Ближний Восток авианосцы, средства ПВО, истребители, сотни военных, передает РИА «Новости».

    Ограниченные средства, которые есть у Пентагона, остались от бюджета за предыдущий финансовый год, новый постоянный бюджет так и не принят. Из-за ситуации вокруг сектора Газа Пентагон был вынужден перераспределить средства из других статей расходов, некоторые программы придется сократить или отменить.

    Напомним, в октябре в Восточное Средиземноморье прибыл авианосец США «Джеральд Форд» в сопровождении пяти кораблей. В ноябре на Ближний Восток прибыла ударная группа во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр».

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    29 ноября 2023, 12:31
    Косачев расшифровал заявление Столтенберга об Украине и секторе Газа

    Tекст: Ольга Никитина

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг очевидно неправ, утверждая, что ситуации в секторе Газа и на Украине якобы нельзя сравнивать, в заявлениях генсека сокрыт ложный нарратив, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

    Косачев в своем Telegram-канале написал, что, согласно Женевским конвенциям 1949 года, международное гуманитарное право начинает применяться «с первого выстрела» и прекращается «после общего окончания военных действий». А потому ситуации в Газе и на Украине сравнивать не только можно, но и нужно, указал сенатор.

    Вице-спикер верхней палаты российского парламента напомнил, что натовцы после переворота 2014 года «упорно молчали» о ситуации на Украине, где началась гражданская война с чудовищными бомбардировками гражданского населения юго-востока, что является прямой аналогией с нынешней Палестиной.

    Заявления Столтенберга, по словам Косачева, создают «ложный нарратив, что люди, находящиеся в одном конфликте, отличаются от людей, находящихся в другом конфликте». Слова генсека НАТО означают, что люди отличаются с точки зрения ценности человеческой жизни, объема прав и возможностей правовой защиты. «Но эта версия вовсе не о международном праве, она вполне укладывается в натовскую концепцию «порядка, основанного на правилах», – подчеркнул вице-спикер Совета Федерации.

    Напомним, ранее президент Владимир Путин на саммите G20 отреагировал на высказывания некоторых коллег о том, что «их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине». «А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа в Донбассе? Это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа, сегодня не потрясает?» – задался вопросами российский лидер.

    Путин напомнил также, что это не Россия, а Киев отказался от мирных переговоров.

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    29 ноября 2023, 15:21
    Россия призвала Израиль ратифицировать КЗХО

    Россия призвала Израиль как можно скорее ратифицировать КЗХО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль должен как можно скорее ратифицировать Конвенцию по запрещению химического оружия (КЗХО), заявил постпред России при ОЗХО, российский посол в Нидерландах Александр Шульгин на сессии ОЗХО в Гааге.

    К КЗХО на сегодняшний день присоединились 193 государства, передает РИА «Новости».

    Вне правового поля Конвенции остаются Египет, Израиль (подписал КЗХО до ее вступления в силу, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан.

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    28 ноября 2023, 23:44
    ХАМАС пригласило Маска в сектор Газа

    Представитель ХАМАС Хамдан предложил Маску посетить сектор Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Американскому предпринимателю Илону Маску следует посетить сектор Газа, чтобы увидеть «масштабы резни», устроенной Израилем, заявил член руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан.

    Кроме того, Хамдан заявил, что мировым СМИ нужно «активизировать присутствие» в палестинском анклаве. По его словам, они должны «увидеть масштабы разрушений и признаки геноцида» в отношении «детей и беззащитного гражданского населения». Армию Израиля он назвал «нацистской армией», передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    В ответ Маск заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что «сейчас это кажется немного опасным». «Но я верю, что процветание Газы в долгосрочной перспективе будет выгодно всем сторонам», – заявил он.

    Напомним, Маск, которого обвинили в «антисемитских» высказываниях, посетил Израиль. Вместе с главой правительства страны Биньямином Нетаньяху Маск побывал в кибуце Кфар-Аза.

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    29 ноября 2023, 21:05
    Небензя: Палестинцы для Запада являются людьми второго сорта

    Постпред России в ООН Небензя резко высказался об отношении Запада к палестинцам

    Небензя: Палестинцы для Запада являются людьми второго сорта
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад не заинтересован в защите интересов палестинцев, он считает их людьми второго сорта, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на Совете безопасности всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке.

    Дипломат назвал отношение Запада к палестинцам как к «людям второго сорта» неприглядным фактом и главной причиной проблем, с которыми Совет сталкивается при выработке решений, передает ТАСС.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в национальном парламенте, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вписал свое имя в историю как «мясник сектора Газа».

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    28 ноября 2023, 21:14
    Нетаньяху раскрыл действия Израиля после освобождения заложников

    Нетаньяху: Израиль продолжит боевые действия в Газе после освобождения заложников

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль намерен продолжить боевые действия в секторе Газа после освобождения заложников для уничтожения радикального движения ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью германскому телеканалу Welt.

    Нетаньяху отметил, что сначала будут освобождены женщины и дети, а также заложники из числа иностранцев, после чего боевые действия в Газе продолжатся, потому что у Израиля нет выбора, кроме как уничтожить ХАМАС, передает ТАСС.

    Ранее ХАМАС заявило, что перемирие в Газе может быть продлено в ближайшее время еще на пару дней. Во вторник директор ЦРУ Бернс прибыл в Катар для обсуждения договоренности между Израилем и ХАМАС.

    Напомним, в понедельник официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о продлении еще на два дня перемирия в секторе Газа.

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