Главы лимитрофных прибалтийских дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».2 комментария
Израильский полковник объяснил окончание перемирия с ХАМАС
Израильский полковник Рафовиц: ХАМАС не передало список заложников
Палестинское движение ХАМАС не предоставило Израилю список заложников, которых готово освободить в пятницу, а также обстреляло израильскую территорию, в результате чего еврейское государство было вынуждено отвечать, таким образом перемирие прекращено, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полковник Оливье Рафовиц.
По его словам, ХАМАС не выполнило условия перемирия, не передало список заложников, которые должны были быть освобождены сегодня, и несколько раз обстреляло Израиль, передает ТАСС. Рафовиц добавил, что перемирие прекращено, ЦАХАЛ возобновил боевые действия.
Ранее Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.