В России предложено сформировать федеральный проект «Реабилитация»

В Москве состоялся Всероссийский круглый стол по вопросам реабилитации участников спецоперации

Tекст: Александра Юдина

Участники мероприятия уделили особое внимание методам и средствам обеспечения комплексности и системности реабилитационной работы, поиску наиболее эффективных и долгосрочных технологий как общесоциальной, так и адресной реабилитации различных категорий граждан.

В этой связи участники круглого стола подчеркнули важность развития и реализации технологий работы с пострадавшими детьми и людьми старшего возраста, в том числе гериатрическим вопросам реабилитации, как проблемам, которым уделяется меньше внимания.

По мнению участников Всероссийского круглого стола, проблема реабилитации участников боевых действий и гражданских лиц является системной и многоуровневой.

В ходе круглого стола было внесено предложение о формировании в России на основе методологии стратегического планирования самостоятельного федерального проекта «Реабилитация» с горизонтом планирования 25–30 лет.

В этой связи было высказано предложение о целесообразности создания в стране отдельного федерального органа исполнительной власти, наделенного полномочиями по решению всего комплекса проблем, возникающих в сфере реабилитации и социального обеспечения участников боевых действий. В ходе обсуждения было высказано предложение о наделении руководителя данного федерального органа исполнительной власти статусом заместителя председателя правительства России.

Среди наиболее важных тем также стал предметный анализ особенностей медицинской и психологической реабилитации.

Были подробно рассмотрены вопросы профилактики, организации восстановительного лечения, протезирования, роли стоматологического компонента в комплексной реабилитации.

Выступающие подчеркнули необходимость усиления внимания к проблемам трудовой реабилитации и социализации участников боевых действий и лиц, пострадавших от действий украинской стороны.

В этой связи особый интерес участников круглого стола вызвала инициатива Партии пенсионеров о максимально широком привлечении участников СВО к деятельности в сфере ИТ-технологий и современных социальных коммуникаций.

Темой отдельной дискуссии в ходе предстоящего круглого стола явилось рассмотрение роли средств массовой информации, деятелей культуры и искусства, общественных и благотворительных организаций, волонтерских движений непосредственно в социальной адаптации участников и инвалидов СВО.

Участники обсуждения согласились с тем, что по результатам работы Всероссийского круглого стола необходимо дополнительно подробно проанализировать особую роль политических партий, общественных организаций, деятелей культуры и искусства в формировании социально ответственного общественного сознания, мировосприятия гражданского общества и признательного общественного восприятия вклада участников СВО в обеспечение суверенитета, целостности и безопасности страны и разработать систему мер по активизации и систематизации данной работы.

Соорганизаторами круглого стола вступили Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (Партия пенсионеров), Общероссийская общественная организация «Общество врачей России», Общероссийский народный фронт.

Также активное участие в организации круглого стола приняли ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова Минздрава, федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии министерства науки и образования.

С подробной и интересной информацией на мероприятии выступили профильные представители Минобороны России.