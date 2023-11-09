Израильский эксперт: Есть угроза реальных обвинений Израиля в военных преступлениях

Израильский политолог Ципис: Обвинения в военных преступлениях можно выдвинуть любому воюющему государству

Tекст: Олег Исайченко

«Пока Эрдоган находится у власти, Тель-Авив будет считаться врагом Анкары. Турция – второй по величине спонсор группировки ХАМАС. Эта страна много лет пыталась поставлять боевикам, помимо гуманитарной помощи, еще и оружие», – говорит Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«Самый известный случай – это флотилия «Мармара», пытавшаяся в 2010 году пройти через воды Израиля, сорвав тем самым блокаду сектора Газа. Тогда пострадали наши военные, которые пытались пресечь попытки прохода кораблей. Позднее выяснилось, что на борту было различное вооружение и деньги», – напоминает спикер.

«Но придется признать, что угроза реальных обвинений Израиля в военных преступлениях есть. Дело в том, что ХАМАС усиленно прикрывается мирными жителями как живым щитом. Как следствие, ЦАХАЛ не удается избежать жертв среди гражданских. Но так можно выдвинуть обвинение любому государству, находящемуся в состоянии войны», – возмущается собеседник.

«В целом это не первый раз, когда Израилю угрожает разбирательство на почве обвинений в военных преступлениях. За последние 30 лет подобные иски уже подавались. Нас этой практикой уже не удивить», – сыронизировал Ципис.

«В целом мы слышим обвинения в адрес Тель-Авива, но мало кто говорит про те чудовищные преступления, которые совершает группировка ХАМАС. Это не страна, и подача иска в отношении боевиков не представляется возможной», – заключил эксперт.

Ранее в Турции рассмотрели возможность обращения в МУС с целью объявить Израиль военным преступником за действия в Газе. Об этом сообщает издание Yeni Safak. Обсуждение состоялось во вторник на заседании исполкома правящей Партии справедливости и развития под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Также рассматривались инициативы по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Предполагается, что достигнутые результаты будут представлены участникам саммита Организации исламского сотрудничества в Джидде в воскресенье. По словам Эрдогана, если в ходе мероприятия не удастся добиться «ожидаемого результата», нужно будет созвать «более масштабную встречу и начать новую дипломатическую атаку по урегулированию в Газе».

Это не первый случай, когда Израиль сталкивается с международным осуждением в связи с методами ведения войны против ХАМАС. Так, в октябре авиация ЦАХАЛ нанесла удар по лагерю палестинских беженцев Джебалия в Газе. В результате инцидента погибли и пострадали не менее 400 человек.

Управление верховного комиссара ООН по права человека назвало данный обстрел военным преступлением. Отмечалось, что у ведомства появились «серьезные опасения» относительно «непропорциональности» атак. Также в организации указали на большое число «жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений».

Удары по лагерю Джебалия вызвали возмущения и в Детском фонде ООН. ЮНИСЕФ назвал трагедию «бойней» и отметил, что среди пострадавших оказалось большое число лиц, не достигших совершеннолетия.