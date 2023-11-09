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Израильский эксперт: Есть угроза реальных обвинений Израиля в военных преступлениях
Израильский политолог Ципис: Обвинения в военных преступлениях можно выдвинуть любому воюющему государству
ХАМАС использует мирных жителей Газы в качестве живого щита. И, как следствие, ЦАХАЛ не может избежать жертв среди гражданского населения. Несмотря на это, угроза международного разбирательства становится реальной, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее стало известно, что Турция может подать иск в МУС из-за действий израильской армии в секторе Газа.
«Пока Эрдоган находится у власти, Тель-Авив будет считаться врагом Анкары. Турция – второй по величине спонсор группировки ХАМАС. Эта страна много лет пыталась поставлять боевикам, помимо гуманитарной помощи, еще и оружие», – говорит Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.
«Самый известный случай – это флотилия «Мармара», пытавшаяся в 2010 году пройти через воды Израиля, сорвав тем самым блокаду сектора Газа. Тогда пострадали наши военные, которые пытались пресечь попытки прохода кораблей. Позднее выяснилось, что на борту было различное вооружение и деньги», – напоминает спикер.
«Но придется признать, что угроза реальных обвинений Израиля в военных преступлениях есть. Дело в том, что ХАМАС усиленно прикрывается мирными жителями как живым щитом. Как следствие, ЦАХАЛ не удается избежать жертв среди гражданских. Но так можно выдвинуть обвинение любому государству, находящемуся в состоянии войны», – возмущается собеседник.
«В целом это не первый раз, когда Израилю угрожает разбирательство на почве обвинений в военных преступлениях. За последние 30 лет подобные иски уже подавались. Нас этой практикой уже не удивить», – сыронизировал Ципис.
«В целом мы слышим обвинения в адрес Тель-Авива, но мало кто говорит про те чудовищные преступления, которые совершает группировка ХАМАС. Это не страна, и подача иска в отношении боевиков не представляется возможной», – заключил эксперт.
Ранее в Турции рассмотрели возможность обращения в МУС с целью объявить Израиль военным преступником за действия в Газе. Об этом сообщает издание Yeni Safak. Обсуждение состоялось во вторник на заседании исполкома правящей Партии справедливости и развития под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Также рассматривались инициативы по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Предполагается, что достигнутые результаты будут представлены участникам саммита Организации исламского сотрудничества в Джидде в воскресенье. По словам Эрдогана, если в ходе мероприятия не удастся добиться «ожидаемого результата», нужно будет созвать «более масштабную встречу и начать новую дипломатическую атаку по урегулированию в Газе».
Это не первый случай, когда Израиль сталкивается с международным осуждением в связи с методами ведения войны против ХАМАС. Так, в октябре авиация ЦАХАЛ нанесла удар по лагерю палестинских беженцев Джебалия в Газе. В результате инцидента погибли и пострадали не менее 400 человек.
Управление верховного комиссара ООН по права человека назвало данный обстрел военным преступлением. Отмечалось, что у ведомства появились «серьезные опасения» относительно «непропорциональности» атак. Также в организации указали на большое число «жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений».
Удары по лагерю Джебалия вызвали возмущения и в Детском фонде ООН. ЮНИСЕФ назвал трагедию «бойней» и отметил, что среди пострадавших оказалось большое число лиц, не достигших совершеннолетия.