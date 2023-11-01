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    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    4 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни

    Проголосовавшие за повышение своего благосостояния поляки вот уже несколько недель пребывают в положении людей, облапошенных мошенниками. Они наблюдают за словесной эквилибристикой своих избранников и переживают о том, что ждет Польшу уже в следующем году.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Здравый консерватизм исходит из простой идеи

    Консерватизм видит общество как живое тело, развитие и рост которого есть процесс органический. Даже если ваши кости неправильно срослись после прошлых страшных переломов, это еще не значит, что их надо ломать заново.

    19 комментариев
    1 ноября 2023, 22:48

    ООН заподозрила в ударах Израиля по лагерю беженцев военное преступление

    Управление ООН по правам человека указало на возможное военное преступление Израиля при ударах по лагерю беженцев

    Tекст: Антон Антонов

    Удары Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа могут быть приравнены к военному преступлению, заявило управление верховного комиссара ООН по правам человека.

    Как заявило УВКПЧ в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), у управления есть «серьезные опасения» относительно «непропорциональности» атак. УВКПЧ указало на большое число «жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений».

    Напомним, министерство внутренних дел Газы сообщало, что в результате ударов по лагерю беженцев Джебалия в Газе погибли и пострадали не менее 400 человек. Представитель Армии обороны Израиля объяснил гибель гражданского населения «трагедией войны».

    1 ноября 2023, 15:10
    Йемен нанес ракетный удар по Израилю
    Йемен нанес ракетный удар по Израилю
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Йемена в 12.00 (время совпадает с московским) начали ракетную атаку на израильские силы на «оккупированных палестинских территориях», сообщил представитель йеменской армии бригадный генерал Яхья Сари.

    Он заявил, что СМИ будут транслировать сцены запуска партий ракет и беспилотников, передает РБК. Позднее ресурс Минобороны Йемена на своем сайте и в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) опубликовал видео с запусками ракет.

    Ранее эсминец ВМС США «Карни», который находится в северной части Красного моря, перехватил три крылатые ракеты и несколько беспилотников, запущенные хуситами из Йемена.

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    1 ноября 2023, 09:54
    При попадании ракеты в БТР на севере Газы погибли девять израильских солдат

    Haaretz: Девять израильских солдат погибли при попадании ракеты в БТР

    При попадании ракеты в БТР на севере Газы погибли девять израильских солдат
    @ Ilia Yefimovich/Global Look Press

    При попадании противотанковой ракеты в БТР на севере сектора Газа погибли девять израильских военных, пишет газета Haaretz со ссылкой на армию обороны страны.

    Как сообщило издание, девять израильских солдат погибли во вторник на севере сектора Газа, когда противотанковая ракета ударила в бронетранспортер, погибшим солдатам было от 19 до 24 лет, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал Al Arabiya сообщил об израильской атаке на город Газа с пяти направлений.

    Коментарии (30)
    1 ноября 2023, 10:47
    Посол Израиля оценил отношения с Россией

    Посол Израиля Бен Цви: В отношениях с Россией нет сильных изменений

    Посол Израиля оценил отношения с Россией
    @ Hubert Mathis/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В отношениях между Израилем и Россией не произошло сильных изменений после обострения конфликта на Ближнем Востоке, заявил посол еврейского государства в Москве Алекс Бен Цви.

    «Есть взлеты, есть падения. Однако сильных изменений нет», – сказал дипломат «Коммерсанту».

    По словам главы израильского дипломатического представительства в Москве, порой Израиль недоволен российской позицией, порой – наоборот. Стороны, как он отметил, высказывают друг другу свое недовольство и стараются находить точки соприкосновения, однако удается не всегда. Примером такой «неудачи» он назвал визит делегации ХАМАС в Москву.

    Бен Цви сообщил, что посольство Израиля получило от российского внешнеполитического ведомства информацию о визите представителей движения ХАМАС, однако Израиль не считает этот шаг оправданным.

    «Не надо проводить какой-то бизнес, связанный с заложниками. Это не бизнес. Обычный гуманитарный подход», – заявил дипломат в ответ на вопрос, не является ли спасение заложников достаточно значимым поводом для визита ХАМАС в Москву.

    Бен Цви добавил, что не чувствует усиления антисемитизма на организованном уровне в России. При этом он считает, что «острые заявления против Израиля» могут в будущем вылиться в такие настроения у части общества.

    Напомним, посла России Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля из-за визита делегации ХАМАС в Москву.

    Коментарии (8)
    1 ноября 2023, 10:31
    ФСБ провела задержания в Ингушетии за фейки о прибытии самолета из Израиля
    ФСБ провела задержания в Ингушетии за фейки о прибытии самолета из Израиля
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Нескольких жителей Ингушетии задержали за распространение недостоверной информации о прибытии в аэропорт Магас самолета из Израиля, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

    Задержанные призывали местных жителей к беспорядкам против прибывающих израильтян, сообщают «Известия».

    Один из задержанных рассказал, что о планах провести акцию под названием «Антиевреи» он узнал из группы в мессенджере WhatsApp. Его показания содержатся на видео ФСБ.

    Задержанный рассказал, что 31 октября представители правоохранительных органов пригласили его и рассказали о запрете проводить несанкционированные митинги. Кроме того, правоохранители сообщили, что жители Израиля в Ингушетию прилетать не собираются и не собираются жить в этом регионе. Задержанный призвал не поддаваться на провокации, отметив, что такая информация была сфальсифицирована с самого начала, поскольку аэропорт Магас вообще не принимает международные рейсы.

    Ранее сообщалось, что в ингушском аэропорту Магас усилили меры безопасности после фейков в социальных сетях о том, что в регион якобы должен прилететь самолет из Израиля.

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    1 ноября 2023, 04:00
    Байден собрался наложить вето на выделение помощи Израилю без Украины
    Байден собрался наложить вето на выделение помощи Израилю без Украины
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Запросы помощи для Израиля и Украины разделять нельзя, президент США Джо Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Израилю, заявили в Белом доме. Тем временем в Палате представителей потребовали от Белого дома отчитаться о финансировании Киева.

    Намерение республиканцев разделить запрос для Израиля и Украины Белый дом считает политизацией. По мнению администрации США, «отделение помощи Израилю от других приоритетов нацбезопасности в запросе будет иметь глобальные последствия». Кроме того, Белый дом заявил о важности выделения гуманитарной помощи для Палестины, передает РИА «Новости».

    Тем временем бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США потребовал от администрации Байдена отчитаться до 20 ноября о предоставленном с февраля 2022 года Украине финансировании. Отмечается, что «Конгресс предоставил 114 млрд долларов» дополнительных бюджетных ассигнований, не считая, «возможно, еще миллионов долларов из перераспределенных из других программ средств», но не получил «даже близкого представления о том, какова стратегия администрации Байдена относительно Украины».

    Напомним, в Конгресс США внесли законопроект о выделении экстренной дополнительной помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов в отрыве от Украины и Тайваня. Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, объединив запросы на оказание помощи Украине и Израилю, а также на ряд других направлений.

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    1 ноября 2023, 04:27
    Колумбия и Чили решили отозвать послов в Израиле

    Президенты Колумбии и Чили Петро и Борич сообщили о решении отозвать послов в Израиле

    Колумбия и Чили решили отозвать послов в Израиле
    @ Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с действиями Израиля в секторе Газа президент Колумбии Густаво Петро и президент Чили Габриэль Борич сообщили, что послов этих стран в Израиле решено отозвать для консультаций.

    Петро в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) потребовал от Израиля «остановить резню палестинского народа». В противном случае, как заявил президент Колумбии, представители страны «не смогут там находиться», передает ТАСС.

    Борич в соцсети X обвинил Израиль в «неприемлемых нарушениях международного гуманитарного права» и «коллективном наказании гражданского палестинского населения». МИД Чили заявил о необходимости «незамедлительно прекратить боевые действия».

    Напомним, Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за ситуации вокруг сектора Газа.


    Коментарии (7)
    1 ноября 2023, 17:48
    Иордания срочно отозвала своего посла в Израиле

    Вице-премьер и глава МИД Иордании ас-Сафади отозвал посла страны в Израиле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади в среду принял решение немедленно отозвать иорданского посла в Израиле, сообщил МИД страны.

    Кроме того, ас-Сафади дал поручение уведомить МИД Израиля о том, что возвращение посла еврейского государства, ранее покинувшего Иорданию, невозможно, передает РИА «Новости».

    Ранее Колумбия, Боливия и Чили решили отозвать послов в Израиле.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2023, 13:26
    Израильские эксперты оценили тактику ЦАХАЛ в секторе Газа

    Израильские эксперты сравнили тактику ЦАХАЛ в Газе с «нарезкой ломтиков»

    Израильские эксперты оценили тактику ЦАХАЛ в секторе Газа
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Войска Израиля вошли на территорию сектора Газа и начали зачистку местности от боевиков ХАМАС. ЦАХАЛ будет продвигаться медленно и аккуратно, пока окончательно не уничтожит силы группировки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали израильский политолог Саймон Ципис и экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее американские СМИ сообщили, что с 27 октября в сектор Газа вошли больше 20 тыс. солдат Израиля.

    «Бригадные группы израильской армии идут в те места, где располагаются бункеры ХАМАС и уничтожают их. Продвижение происходит достаточно медленно, так как ЦАХАЛ действует «хирургическими методами». Больших потерь пока нет», – добавил Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Тактика Израиля выглядит так: сначала разведка обнаруживает место, где расположен бункер боевиков, участок изолируется. Потом саперы расчищают территорию от мин. После этого в бой идут штурмовые группы, а очаги сопротивления подавляются при помощи танков или авиации», – акцентирует он.

    «Основные риски для армии Израиля – противотанковые ракеты. Однако их нельзя применять с близкого расстояния. Кроме того, ЦАХАЛ борется с проблемой при помощи дымовых завес. Также угрозу представляют мины, которые расчищаются саперами, и пулеметные точки, обычно подавляемые с помощью танков», – отмечает эксперт.

    «При этом надо понимать, что в случае необходимости в сектор может зайти гораздо больше израильских солдат, чем задействовано сейчас. Ведь численность ХАМАС на данный момент составляет около 20 тыс. человек. Их слабость в том, что они плохо организованы. В основном противник собирается в туннелях группами по несколько десятков бойцов», – пояснил он.

    «Армия Израиля в секторе Газа действует исключительно малыми мобильными группами. Танки применяются, в основном, для охвата периметра зоны боевых действий, чтобы не дать противнику сбежать. Также активно работают войска специального назначения», – добавил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «В операции были впервые использованы группы, обученные для ведения боевых действий под землей. Они обладают специальным оборудованием для обнаружения туннелей и их зачистки. Применяются войска специального назначения ВМФ Израиля, которые высаживаются на территорию сектора с моря. В Газе также действуют автономные отряды, используемые для разведки», – отмечает собеседник.

    «Армия Израиля, к сожалению, несет потери. Мы осознаем, что это неизбежно, так как сектор Газа – густонаселенный район с большим количеством боевиков. Самый большой риск для нас сейчас – отсутствие гарантий безопасности для заложников. Мы стараемся их спасти, но руководством страны было принято тяжелое решение о том, что уничтожение ХАМАС в приоритете», – подчеркивает эксперт.

    «Численность ХАМАС на данный момент составляет около 30 тыс. человек. Однако следует понимать, что не все они солдаты. Часть из них занимается логистикой, провиантом, медициной или выполняет административные функции. Потенциальных боевиков на территории сектора Газа не более 20 тыс.», – поясняет он.

    «В дальнейшем сектор Газа будет «нарезаться ломтиками». Армия Израиля собирается брать дом за домом, район за районом, ликвидируя максимальное число боевиков и выдавливая оставшихся к Синайскому полуострову. Беженцы, в свою очередь, покинут территорию через Египет. Также разрабатывается план их эвакуации морским путем», – заключил Ципис.

    Ранее американские СМИ сообщили, что на территорию сектора Газа вошли свыше 20 тыс. израильских военных с момента расширения наземной операции. С 27 октября в анклав вошли минимум две бронетанковые и пехотные дивизии израильской армии, утверждает Axios. Отмечается, что армия использует источники информации, чтобы найти и освободить заложников.

    Пресс-служба израильской армии ранее сообщала, что ЦАХАЛ ведет ожесточенные бои с радикалами из палестинской организации ХАМАС в глубине сектора Газа. Местная газета Haaretz пишет, что при попадании противотанковой ракеты в БТР на севере сектора Газа погибли девять израильских военных, погибшим солдатам было от 19 до 24 лет. Всего за вторник было убито десять солдат ЦАХАЛ, а общее число потерь выросло до 12 человек

    Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в заявлении, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отмечал, что ЦАХАЛ перешла к третьему этапу войны с движением ХАМАС и расширила свое наземное вторжение в сектор Газа.

    По его словам, первый блокирующий этап завершен, второй – удары по ХАМАС с воздуха – продолжается все время, сейчас Армия Израиля перешла к новой стадии операции, она расширяет свое наступление в секторе Газа «очень мощными шагами», добиваясь методичного, поэтапного прогресса.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, с какими трудностями и проблемами придется столкнуться ЦАХАЛ при проведении наземной операции в секторе Газа.

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    1 ноября 2023, 06:24
    ЕС обвинил израильтян в «поселенческом терроризме»

    Внешнеполитическая служба ЕС осудила «поселенческий терроризм» израильтян

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС осуждает «поселенческий терроризм» со стороны израильских поселенцев в отношении палестинских жителей оккупированного Западного берега реки Иордан, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС.

    В заявлении сказано, что «поселенческий терроризм» привел к многочисленным жертвам «среди гражданского населения и к изгнанию палестинцев из своих домов». В ЕС опасаются, что «ситуация выйдет из-под контроля», обернувшись «невыразимыми страданиями» для местных жителей. По мнению ЕС, требуется принять «срочные меры», передает РИА «Новости».

    ЕС заявил, что на Израиле лежит обязанность обеспечить безопасность для «гражданского населения на Западном Берегу от экстремистского насилия со стороны поселенцев». Также израильские власти должны наказать виновных «и обеспечить вмешательство израильской армии», сообщили в ЕС.

    Напомним, в МИД Франции призвали Израиль защитить палестинское население, а также осудили атаки, которые привели к гибели гражданских лиц.

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    1 ноября 2023, 04:59
    Маск предложил запретить экспорт нута для хумуса из-за ситуации в Газе

    Маск в шутку предложил ввести запрет на экспорт нута для урегулирования палестино-израильского конфликта

    Маск предложил запретить экспорт нута для хумуса из-за ситуации в Газе
    @ Carina Johansen/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск в шутку заявил, что для урегулирования палестино-израильского конфликта следует ввести запрет на экспорт нута для хумуса.

    Об этом Маск заявил во время беседы с Джо Роганом при записи подкаста. Роган, рассматривая ситуацию в регионе, начал говорить, что «ХАМАС бомбит…». «Хумус?» – перебил его Маск и засмеялся. Роган сказал, что «Израиль обстрелял больницу». В ответ Маск высказал предположение, что следует «отказаться от экспорта нута, это поставит их на колени сразу», после чего оба участника разговора засмеялись, передает РИА «Новости».

    Напомним, после того, как Маск обещал предоставить услуги спутниковой связи Starlink международным организациям в секторе Газа, министр связи Израиля Шломо Кархи заявил, что его «ведомство разорвет все связи со Starlink».

    Коментарии (0)
    1 ноября 2023, 11:06
    Названы три варианта, которые США и Израиль рассматривают для сектора Газа

    Bloomberg: США и Израиль обсуждают размещение в Газе международных сил

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты и Израиль рассматривают возможность отправки в сектор Газа миротворческих сил, такой сценарий возможен, если движение ХАМАС потерпит поражение в разгоревшемся конфликте, сообщают американские СМИ.

    Источники Bloomberg сообщили, что миротворческая миссия может состоять из вооруженных сил нескольких государств, включая США. Анклав, по задумке Израиля и США, может перейти под контроль ближневосточных стран, возможно, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. При этом они получат поддержку со стороны американских, британских, немецких и французских военных, передает ТАСС.

    Обсуждается, по данным Bloomberg, и второй вариант. Речь идет о миссии, подобной той, что закреплена договором между Египтом и Израилем 1979 года.

    Третий же вариант предусматривает, что сектор Газа перейдет под надзор ООН. При этом Израиль не считает этот план целесообразным.

    Переговоры, по информации Bloomberg, находятся на ранней стадии. Некоторые чиновники считают маловероятной реализацию этих сценариев. По мнению ряда источников, даже небольшой контингент американских войск в Газе станет «политически рискованным» решением.

    Как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, «наиболее разумным решением» стало бы управление сектором Газа «эффективной и обновленной» Палестинской национальной администрацией.

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    1 ноября 2023, 09:33
    Супермаркеты в Израиле остановили импорт из Турции

    Haaretz: Супермаркеты в Израиле остановили импорт из Турции

    Супермаркеты в Израиле остановили импорт из Турции
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сети супермаркетов в Израиле приостановили импорт турецкой продукции после заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об обострении конфликта на Ближнем Востоке, пишут турецкие СМИ.

    По данным газеты Haaretz, импорт приостановила в том числе крупнейшая сеть супермаркетов в Израиле Shufersal. Издание отмечает, что это произошло после того, как турецкий лидер выразил поддержку ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Напомним, Эрдоган ранее заявил, что Турция собирается объявить Израиль «военным преступником». При этом, по оценке турецких властей, палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.

    Коментарии (10)
    1 ноября 2023, 13:35
    Нетаньяху спрогнозировал для Израиля долгую и тяжелую войну
    Нетаньяху спрогнозировал для Израиля долгую и тяжелую войну
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильской армии предстоит затяжной боевой конфликт в секторе Газа, но она намерена сражаться до победы, сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Война проходит тяжело, это будет «долгая война», уже есть важные достижения, как и болезненные потери, сообщил Нетаньяху в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает ТАСС.

    Израиль будет продолжать сражаться, пока не «выполнит задачу».

    Между тем представитель израильской армии Даниэль Хагари указал, что с начала боевых действий в секторе Газа погибли 326 израильских военных.

    Ранее СМИ сообщали, что армия Израиля начала атаку прибрежного города Газа с пяти сторон.

    Коментарии (13)
    1 ноября 2023, 20:53
    В США рассматривают ввод многонациональных сил в Газу
    В США рассматривают ввод многонациональных сил в Газу
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Ричард Блюменталь подтвердили, что США рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, если ХАМАС потерпит поражение.

    По словам Ван Холлена, в США ведутся обсуждения возможного формирования международных сил для ввода в Газу в качестве временного решения после ликвидации ХАМАС, однако пока они «предварительные и хрупкие», пишет Politico, передает РИА «Новости».

    Блюменталь, оценивая возможный состав такого контингента, предположил, что это могли бы быть международные силы без участия американских военных. Он отметил, что делегация Конгресса в ходе визита в Израиль в октябре рассматривала возможность наличия ВС Саудовской Аравии в их составе.

    Ранее сообщалось, что США и Израиль рассматривают возможность отправки в сектор Газа миротворческих сил.

    Коментарии (8)
    1 ноября 2023, 15:45
    В Палестине заявили о повторном ударе по лагерю беженцев Джабалия

    WAFA: Десятки человек погибли при атаке ЦАХАЛ по лагерю беженцев в секторе Газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате повторного удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому кварталу в секторе Газа погибли десятки человек, атакован был лагерь беженцев Джабалия, сообщило палестинское агентство WAFA.

    Сообщается, что жертвами стали «десятки человек», еще несколько получили ранения. По данным агентства, ЦАХАЛ нанес удары по жилым постройкам, передает РИА «Новости».

    WAFA уточняет, что по объекту выпущено более десяти ракет.

    Накануне представитель ЦАХАЛ подтвердил еще один удар по лагерю Джебалия. Он объяснил это «трагедией войны».

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