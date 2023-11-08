Китай разрешил импортировать из России водную продукцию дикого промысла

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как уточняется в распространенном заявлении, решение вступило в силу 6 ноября, под указанными видами продукции понимаются биоресурсы, находящиеся в условиях дикой природы – рыба, беспозвоночные, млекопитающие, водоросли, за исключением видов, перечисленных в приложении к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), от 3 марта 1973 года, а также в госперечне животных, подлежащих в КНР охране, передает ТАСС.

Китайская сторона добавила в перечень биоресурсов, которые Россия может экспортировать в Китай, категорию «Дикая водная продукция». Это означает снятие ограничений на ввоз любых видов соответствующих товаров, юридически разрешенных в КНР. Поставками, как отмечается, могут заниматься компании, соблюдающие санитарные нормы двух стран. Экспортеры России должны быть зарегистрированы и рекомендованы Россельхознадзором.

Российская сторона обязана гарантировать безопасность своей продукции, исключить опасность заражения. Каждый контейнер из Россиидолжен сопровождаться санитарным сертификатом на китайском, русском и английском языках. Китай также оставляет за собой право на ужесточение проверок и карантина, на запрет импорта в отношении компаний, у которых при проведении таможенной инспекции были выявлены серьезные проблемы.

Ранее в Минэкономразвития сообщили о поставках свинины из России в Китай в 2024 году.