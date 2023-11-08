8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.0 комментариев
Китай разрешил импортировать из России водную продукцию дикого промысла
Китайские власти разрешили поставки водной продукции дикого промысла из России, сообщило Главное таможенное управление КНР.
Как уточняется в распространенном заявлении, решение вступило в силу 6 ноября, под указанными видами продукции понимаются биоресурсы, находящиеся в условиях дикой природы – рыба, беспозвоночные, млекопитающие, водоросли, за исключением видов, перечисленных в приложении к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), от 3 марта 1973 года, а также в госперечне животных, подлежащих в КНР охране, передает ТАСС.
Китайская сторона добавила в перечень биоресурсов, которые Россия может экспортировать в Китай, категорию «Дикая водная продукция». Это означает снятие ограничений на ввоз любых видов соответствующих товаров, юридически разрешенных в КНР. Поставками, как отмечается, могут заниматься компании, соблюдающие санитарные нормы двух стран. Экспортеры России должны быть зарегистрированы и рекомендованы Россельхознадзором.
Российская сторона обязана гарантировать безопасность своей продукции, исключить опасность заражения. Каждый контейнер из Россиидолжен сопровождаться санитарным сертификатом на китайском, русском и английском языках. Китай также оставляет за собой право на ужесточение проверок и карантина, на запрет импорта в отношении компаний, у которых при проведении таможенной инспекции были выявлены серьезные проблемы.
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