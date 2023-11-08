Песков отреагировал на слова Патрушева о рисках применения ядерного оружия

Песков: Агрессия Запада очевидна, но изменений в ядерной доктрине России нет

Tекст: Ольга Никитина

Песков назвал не совсем корректным вопрос о том, как в Кремле относятся к высказыванию секретаря Совбеза Николая Патрушева о росте рисков применения ядерного оружия. Он напомнил, что Совет безопасности России являются частью Кремля. «Поэтому это считается как заявление Кремля, конечно», – приводит его слова ТАСС.

«Прямо и косвенно демонстрируемый агрессивный характер так называемого коллективного Запада в отношении нашей страны – это ни для кого не секрет», – сказал Песков. По его словам, это не только очевидно, но также официально и открыто подтверждается заявлениями представителей коллективного Запада.

«Что касается нашей страны, у нас есть наша доктрина, где четко все прописано, каких-то изменений там нет. Это неоднократно подтверждал и глава государства. Поэтому здесь все предельно ясно», – добавил Песков.

2 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В Кремле отмечали, что с дератификацией ДВЗЯИ Россия оказалась на равных условиях с США.