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Патрушев заявил о росте рисков применения ядерного оружия
Патрушев: На фоне действий Запада риск применения ядерного оружия растет
В результате проводимой Западом безответственной деструктивной политики растут риски применения ядерного, химического и биологического оружия, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве.
Патрушев отметил, что политика Запада привела к обострению старых и появлению новых кризисов, а также она препятствует урегулированию конфликтов, что наблюдается на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
США, по словам секретаря СБ России, стимулируют рост общих угроз и вызовов, включая терроризм, наркотрафик, транснациональную организованную преступность.
«Повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия», – предупредил Патрушев, отметив также, что милитаризация космоса и киберпространства происходит ускоренными темпами.
Запад во главе с Вашингтоном, по его словам, намеренно пытается дестабилизировать обстановку в «неугодных странах». Миру навязывают так называемый порядок, основанный на правилах, – правилах, которые устанавливаются единолично Вашингтоном исключительно в собственных интересах, заявил Патрушев.
Вместе с тем, отметил он, миропорядок, сосредоточенный вокруг интересов Запада, постепенно разрушается, и этот процесс становится необратимым.
Ранее Патрушев говорил, что Россия является обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия.