8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.0 комментариев
В Кремле анонсировали встречу Путина и зампредседателя Центрального военного совета КНР
Песков: Путин примет зампредседателя Центрального военного совета КНР
Президент России Владимир Путин в среду примет заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юсю, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент его сегодня также примет, беседа состоится», – сказал он, передает ТАСС.
В здании Национального центра управления обороной РФ ранее состоялась встреча министра обороны России Сергея Шойгу и зампредседателя Центрального военного совета КНР. Шойгу в ходе переговоров подчеркнул, что отношения между Москвой и Пекином – образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении.