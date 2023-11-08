Шойгу назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества

Шойгу: Россия и КНР не создают военный блок, их отношения – образец сотрудничества

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в отличие от некоторых агрессивных стран Запада, Москва и Пекин не создают военный блок. Шойгу добавил, что отношения между Россией и Китаем – образец основанного на доверии и уважении стратегического взаимодействия, передает ТАСС.

Он предложил в ходе переговоров «обсудить шаги по наращиванию двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, обменяться мнениями по вопросам международной повестки». «Убежден, что встреча станет шагом к углублению многопрофильных связей между странами и военными ведомствами», – сказал Шойгу.

Перед началом переговоров в здании Национального центра управления обороной России состоялась торжественная церемония встречи китайской военной делегации с участием роты почетного караула. Шойгу также показал гостям картину, на которой изображены представители союзных войск по Второй мировой войне на фоне поверженного Рейхстага.

Ранее заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу в Пекине заявил, что Пекин будет вместе с Москвой реагировать на вызовы и угрозы в сфере безопасности.