8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.0 комментариев
Шойгу назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества
Шойгу: Россия и КНР не создают военный блок, их отношения – образец сотрудничества
Отношения между Россией и Китаем – образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах в Москве с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся.
По его словам, в отличие от некоторых агрессивных стран Запада, Москва и Пекин не создают военный блок. Шойгу добавил, что отношения между Россией и Китаем – образец основанного на доверии и уважении стратегического взаимодействия, передает ТАСС.
Он предложил в ходе переговоров «обсудить шаги по наращиванию двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, обменяться мнениями по вопросам международной повестки». «Убежден, что встреча станет шагом к углублению многопрофильных связей между странами и военными ведомствами», – сказал Шойгу.
Перед началом переговоров в здании Национального центра управления обороной России состоялась торжественная церемония встречи китайской военной делегации с участием роты почетного караула. Шойгу также показал гостям картину, на которой изображены представители союзных войск по Второй мировой войне на фоне поверженного Рейхстага.
Ранее заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу в Пекине заявил, что Пекин будет вместе с Москвой реагировать на вызовы и угрозы в сфере безопасности.