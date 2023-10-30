Китай пообещал вместе с Россией реагировать на угрозы в сфере безопасности

Военный эксперт сравнил тактику ЦАХАЛ и ХАМАС в Газе

Военный эксперт Шеповаленко: Разрушения в Газе становятся «панцирем» для тоннелей ХАМАС

Tекст: Алёна Задорожная

«Действия бронированной техники в городе всегда осложнены, а в разрушенном населенном пункте ей действовать вдвойне сложнее. Так что первая проблема ЦАХАЛ в рамках наземной операции – это завалы. В этих условиях обеспечить поддержку бронетехникой малых групп пехоты почти невозможно – танки будут садиться на брюхо, а бронеавтомобили порежут покрышки», – говорит Максим Шеповаленко, заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий.

По мнению собеседника, это вынудит израильтян сделать упор на дальнобойные высокоточные средства поражения – артиллерию и авиацию. «На фоне разрушений возрастает сложность работы и с тоннелями ХАМАС. В них палестинцы могут спрятать многое – и оружие, и продовольствие, и топливо, и заложников. В свое время во Вьетнаме подобные подземные коммуникация вызывали сложности даже у американцев. И это при условии, что сами ходы были не столь капитально отстроены, как в Газе», – указывает он.

«Подземные коммуникации позволяют ХАМАС перемещаться буквально по всей территории сектора, причем вне огневого воздействия. Не исключаю, что эту возможность они используют для выхода в тыл израильтянам с целью создания огневых мешков», – рассуждает эксперт.

«Важно и то, что обнаружить тоннели будет непросто. Плюс, образовавшиеся на поверхности завалы создают своего рода «зонтик», укрывающий их от внешнего воздействия. Пробить такой «панцирь» непросто. К возможности затопления тоннелей я также отношусь скептически – да, часть коммуникаций будет подтоплена, но кто знает, сколько еще останется в распоряжении ХАМАС?», – указывает Шеповаленко.

«Для того, чтобы сделать улицы доступными для бронетехники, Израилю придется разгрести завалы. Для этого потребуется инженерная техника, которую в случае необходимости могут предоставить американцы из наличных европейских или ближневосточных запасов. Но важно понимать, что как только она окажется на территории Газы, она мгновенно превратится в мишень для противотанковых ракет и средств ближнего боя, в первую очередь, гранатометов», – полагает собеседник.

В связи с этим эксперт уверен, что ЦАХАЛ придется действовать лишь ограниченно на нескольких направлениях, «затем они будут выбирать конкретные объекты и наносить рассекающие удары».

«Затем противостояние сведется к работе штурмовых групп легкой пехоты. Палестинцам вести бой в таких условиях легче, поскольку они хорошо знают свою территорию и находятся в обороне. А израильтянам придется быть все время начеку, ведь по ним может быть нанесен удар с любой стороны и в любое время», – замечает Шеповаленко.

«ЦАХАЛ, скорее всего, также будет использовать переносные противотанковые комплексы и прочие средства ближнего боя. Но тогда встает вопрос об уровне подготовки военных. Я сомневаюсь, что израильская пехота, состоящая преимущественно из призывников, пусть и проходящих регулярные сборы, сможет полноценно противостоять мотивированным и постоянно нарабатывающим боевой опыт палестинцам. Да, у Тель-Авива есть обученные спецподразделения, но их мало», – говорит эксперт.

«Последний боевой опыт у израильских военных был в 2006 году в Южном Ливане. А крупная война датируется 1973 годом. Но одно дело – «сидеть за броней» на открытой местности, и совершенно другое – сектор Газа. Большая армия, состоящая преимущественно из мобилизованных, может стать проблемой для Израиля», – рассуждает собеседник.

«При этом у палестинцев есть так называемые «шайтан-трубы» – переносные реактивные пусковые установки. Да, они не дают высокой точности, но для работы по площадным целям вполне годятся. А в городе с таким масштабом разрушений быстро не спрячешься, не нырнешь в ближайший подвал, его еще надо найти», – заметил он. Единственное, что по мнению Шеповаленко, может помочь ЦАХАЛ, это работа разведки, которая у Израиля «довольно неплохо организована».

«На Ближнем Востоке ставки гораздо выше, чем на Украине. Именно поэтому американцы будут готовы предоставить Израилю современные образцы вооружения и иную военную помощь. Это не ВСУ, которым можно дать то, что самим уже не нужно», – считает собеседник.

«Для США и Израиля нынешняя война – момент истины. Прокол с этой операцией станет фатальным для Тель-Авива. И тогда не очень понятно, кто сможет стать боеспособным союзником США на Ближнем Востоке. Проблема в том, что Израиль уже не может бездействовать, а хороших сценариев развития событий для Тель-Авива лично я не вижу», – заключил эксперт.

Напомним, Израиль отложил планы по проведению крупномасштабной наземной операции в Газе и заменил их несколькими ограниченными. Об этом сообщает газета The New York Times. Издание указывает, что решение «провести более ограниченные наземные операции, по крайней мере на начальном этапе, согласуется с предложениями, сделанными недавно министром обороны США Ллойдом Остином».

Отставной генерал США Фредерик Ходжес, служивший в Ираке, считает, что такая тактика, по-видимому, является для израильских сил способом «ограничить потери, а также уменьшить нанесение сопутствующего ущерба» зданиям.

При этом днем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна приступила ко второму этапу войны. В телеобращении к нации он заверил, что это война с четко обозначенными целями: уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников. Кроме того, премьер пообещал, что все обстоятельства атаки 7 октября будут тщательно расследованы, но после окончания боевых действий.

Напомним, в пятницу представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ расширяет масштабы сухопутной операции, чтобы обеспечить «выполнение целей этой войны». Однако вскоре неназванный израильский чиновник пояснил, что речь идет о северной части палестинского анклава.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что сухопутной операции Израиля в Газе мешают три проблемы.