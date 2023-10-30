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Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом и участия в Сяншаньском форуме безопасности, сообщили в Минобороны.
В Минобороны сообщили, что глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности», передает ТАСС.
В ведомстве добавили, что в форуме принимают участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств.
Помимо академиков и дипломатов, в X Сяншаньском форуме по безопасности примут участие официальные делегации из более чем 90 стран, включая Россию, США, Британию, Иран, Саудовскую Аравию. Примерно треть делегаций будет представлена на уровне министров обороны и начальников генеральных штабов.
Главная тема мероприятия – «Общая безопасность, устойчивый мир». Участники форума обменяются мнениями по глобальной и региональной безопасности, особое внимание уделят Азии, Ближнему Востоку и Европе. Кроме того, они обсудят вопросы, связанные с искусственным интеллектом и ядерными рисками.
Ранее на Западе назвали Россию главным гостем военного форума в Китае, а Шойгу – первым приглашенным спикером на церемонии открытия.