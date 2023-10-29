Reuters: Россия станет главным гостем на военном форуме в Китае

Tекст: Дмитрий Зубарев

В воскресенье в Пекине начинает работу 10-й Сяншаньский форум по вопросам безопасности. Reuters называет его «крупнейшим ежегодным проявлением военной дипломатии Китая». Китай надеется использовать форум для продвижения идеи о более безопасном мире и сближения развивающихся стран.

Россия станет главным гостем военного форума в Китае, который начинает свою работу в воскресенье, пишет RT со ссылкой на Reuters. В частности, министр обороны России Сергей Шойгу станет первым приглашенным спикером на церемонии открытия. Всего в этом форуме примут участие министры обороны из 22 стран, а также военные лидеры из 14 стран.

Издание отмечает, что в этом году форум проходит в неудобное для Китая время, поскольку у него нет министра обороны, который обычно и занимается выстраиванием отношений на военном поприще.

При этом сам форум в этом году самый многочисленный за все время: в нем примут участие 22 министра обороны и 14 военачальников.

В частности, одним из приоритетов Китая станут отношения с глобальным Югом. Так, официальный представитель организатора мероприятия заявил, что форум призовет развивающиеся страны выступить против блоковой конфронтации и менталитета холодной войны.

По словам дипломатов, форум дает редкую возможность пообщаться с высокопоставленными китайскими чиновниками и военными руководителями для укрепления доверия, что весьма полезно в кризисные времена.

Но западные страны, наоборот, решили либо не отправлять на форум свои делегации, либо отправить чиновников низкого ранга. Например, министерство обороны США направило делегацию во главе с директором по Китаю в канцелярии заместителя министра обороны.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности сообщил, что двусторонние отношения между Россией и Китаем по всем параметрам превзошли уровень стратегических связей, став более чем союзническими.



