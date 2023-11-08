В Иране указали на признание Израилем наличия ядерного оружия

Глава Организации по атомной энергии Ирана: Израиль подтвердил наличие ядерного оружия

Tекст: Александра Юдина

По его словам, этим признанием Израиль «угрожает угнетенному и невинному народу сектора Газа», и бросает вызов основным принципам международного права и Устава ООН, передает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

Также Эслами отметил, что международное агентство по атомной энергии и особенно его генеральный директор должны подойти к этому вопросу с независимых позиций.

Кроме того, глава ОАЭИ призвал незамедлительно осудить данные угрозы, объявить об их последствиях и сообщить об этом инциденте Совету Безопасности ООН.

Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.