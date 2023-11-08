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В Иране указали на признание Израилем наличия ядерного оружия
Глава Организации по атомной энергии Ирана: Израиль подтвердил наличие ядерного оружия
Заявление министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о том, что Израиль может нанести ядерный удар по сектору Газа, можно считать признанием наличия у еврейского государства атомного оружия, выразил мнение глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
По его словам, этим признанием Израиль «угрожает угнетенному и невинному народу сектора Газа», и бросает вызов основным принципам международного права и Устава ООН, передает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.
Также Эслами отметил, что международное агентство по атомной энергии и особенно его генеральный директор должны подойти к этому вопросу с независимых позиций.
Кроме того, глава ОАЭИ призвал незамедлительно осудить данные угрозы, объявить об их последствиях и сообщить об этом инциденте Совету Безопасности ООН.
Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.
Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.
Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.