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Убившего мирного жителя в ДНР военного ВСУ приговорили к 19 годам
Суд приговорил к 19 годам колонии убившего мирного жителя в ДНР военного ВСУ
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил военнослужащего ВСУ Антона Чередника к 19 годам заключения по обвинению в насилии над гражданскими и убийстве мирного жителя.
Как сообщил источник ТАСС, суд постановил признать виновным Чередника, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в колонии.
Ранее прокурор просил суд назначить Череднику 17 лет колонии. Адвокат осужденного Владимир Бакулов сообщил, что защита приговор обжалует, будет готовить апелляционную жалобу, а также заявит ходатайство о дополнительном ознакомлении с делом.
Военнослужащий ВСУ обвиняется в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими, также ему вменяется убийство и обучение для осуществления терроризма.
Ранее боевика «Азова» приговорили к пожизненному заключению за расстрел мирных жителей.