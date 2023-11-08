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Экс-начальник народной милиции ЛНР погиб при подрыве автомобиля в Луганске
Экс-начальник народной милиции ЛНР Филипоненко погиб при подрыве автомобиля в Луганске
Депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко, ранее руководивший управлением народной милиции ЛНР, погиб в результате подрыва автомобиля в Луганске, сообщил сын погибшего Иван Филипоненко.
Иван Филипоненко сообщил, что взрывное устройство сработало в автомобиле его отца. В результате депутат Народного совета ЛНР «получил ранения, несовместимые с жизнью», передает «Луганский информационный центр».
Как в свою очередь сообщил депутат регионального парламента Юрий Юров, Филипоненко трагически погиб в Луганске. Он отметил, что полковник Филипоненко «стоял у истоков создания народного ополчения республики».
Он напомнил, что 21 февраля на Филипоненко уже было совершено покушение. Тогда возле здания представительства ЛНР в СЦКК была взорвана его машина, передает ТАСС.