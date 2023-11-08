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    Пять упущенных возможностей Украины урегулировать конфликт с Россией
    Эксперт: ДОВСЕ был обречен даже без нового расширения НАТО
    Роднина: Никто не поверит сказке, что Валиева случайно не тот стакан выпила
    Порошенко выступил против проведения выборов на Украине
    Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами ВСУ по Донецку
    Под Донецком уничтожили украинскую ДРГ
    Израильская армия сообщила о боях в «сердце» города Газа
    Комитет Палаты представителей США решил передать Украине активы России
    Газпром и Казахстан договорились о транзите в Узбекистан
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

    Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

    4 комментария
    Александр Дементьев Александр Дементьев Релоканты застревают в прошлом и остаются без будущего

    По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.

    17 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Революции совершают запутавшиеся идеалисты

    Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.

    68 комментариев
    8 ноября 2023, 09:08

    В США объяснили, почему не раскрываются данные о поставках оружия Израилю

    Intercept: США скрывают данные об оружии для Израиля из-за преступлений ЦАХАЛ

    Tекст: Ольга Никитина

    Американские власти намеренно не раскрывают данные о количестве и видах поставляемого оружия, поставляемого Израилю, чтобы приуменьшить участие администрации США в «военных преступлениях» Армии обороны Израиля, заявил научный сотрудник Института ответственного государственного управления Квинси Уильям Хартунг.

    Хартунг заявил американскому изданию Intercept, что администрация Джо Байдена стремится «преуменьшить степень, в которой Израиль будет использовать это оружие (поставленное Соединенными Штатами – прим. ВЗГЛЯД) для совершения военных преступлений и убийства мирных жителей в Газе», передает Ura.ru.

    Эксперт считает лишь прикрытием заявления властей США о том, что предоставление данных о передаваемом в Израиль вооружении нанесет ущерб оперативной безопасности ЦАХАЛ.

    Ранее американские СМИ писали, что Украина и Израиль участвуют в вооруженных конфликтах разных видов, однако им могут понадобиться одни и те же системы вооружения от Соединенных Штатов.

    7 ноября 2023, 10:42
    Москва указала на неприемлемость заявлений представителей Израиля о России

    Захарова: Москва указала послу Израиля на неприемлемость заявлений представителей страны о России

    Москва указала на неприемлемость заявлений представителей Израиля о России
    @ Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления ряда официальных представителей Израиля о России являются неприемлемыми, об этом Москва проинформировала израильского посла в Москве Александра Бен Цви, сообщила спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    Захарова сообщила об этом в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Ранее постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан в интервью Ynet назвал «смешными» заявления постпреда РФ при ООН Василия Небензи в адрес Израиля по поводу прав человека и международного права, а также допустил другие резкие высказывания.

    Коментарии (25)
    7 ноября 2023, 13:11
    Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

    ТАСС: Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

    Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские войска в зоне проведения специальной военной операции применили зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» с использованием зенитных управляемых ракет (ЗУР) с активными головками самонаведения, сообщил источник, близкий к Минобороны России.

    Источник ТАСС сообщил, что ЗРС С-400 использовалась в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

    Применение системы по авиации противника было успешным, добавил он.

    Официально информация пока не подтверждена.

    Ранее в Минобороны сообщили о массовом уничтожении авиации ВСУ благодаря связке двух систем: комплексов ПВО С-400 и самолета ДРЛО А-50.

    Коментарии (15)
    7 ноября 2023, 19:10
    СМИ: Израиль задерживает эвакуацию граждан России и стран СНГ из Газы
    СМИ: Израиль задерживает эвакуацию граждан России и стран СНГ из Газы
    @ Saeed Jaras/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    К началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово, сообщил СМИ дипломатический источник.

    По его словам, но до сих пор нет согласия израильской стороны, которая согласовывает списки выезжающих через КПП «Рафах», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что российское посольство неоднократно ставило этот вопрос и получало заверения в том, что он будет положительно решен. Источник подчеркнул, что в Москве надеются на скорейшее разблокирование Израилем выезда россиян из Газы.

    Напомним, источник сообщил, что эвакуация граждан России из сектора Газа начнется в ближайшие дни.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    Ранее в Кремле рассказали о работе над возвращением россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас достаточно много желающих покинуть Газу, Москва находится в контакте со всеми сторонами, которые должны согласовать возможность выезда россиян.

    Коментарии (11)
    7 ноября 2023, 10:18
    Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия

    Спикер МИД Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия

    Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Заявление в Израиле о ядерном оружии вызвало много вопросов, в том числе о его наличии в арсенале страны, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В эфире «Соловьев Live» она отметила, что такое заявление вызвало огромное количество вопросов, передает РИА «Новости».

    «Вопрос номер один – получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия? Следующие вопросы, которые появились у всех: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?» – отметила Захарова.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

    Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

    Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

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    7 ноября 2023, 13:34
    АПЛ «Красноярск» выполнила пуски ракет «Калибр» и «Оникс»
    АПЛ «Красноярск» выполнила пуски ракет «Калибр» и «Оникс»
    @ mil.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М шифр «Ясень-М» в ходе госиспытаний выполнила пуски крылатой ракеты «Калибр-ПЛ» и сверхзвуковой ракеты «Оникс», сообщил близкий к Минобороны источник.

    Источник ТАСС сообщил, что пуск осуществлен из подводного положения из акватории Белого моря.

    Официальных сообщений на этот счет пока не поступало.

    Еще в августе сообщалось, что АПЛ «Красноярск» во время госиспытаний выполнит три учебно-боевых пуска крылатых ракет «Калибр-ПЛ» и «Оникс».

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    7 ноября 2023, 11:14
    Глава МИД Израиля раскритиковал генсека ООН за слова о «кладбище детей» в Газе

    Глава МИД Израиля Коэн раскритиковал генсека ООН Гутерриша за слова о «кладбище детей» в Газе

    Глава МИД Израиля раскритиковал генсека ООН за слова о «кладбище детей» в Газе
    @ Luiz Rampelotto,Janine Schmitz/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн резко раскритиковал генсека ООН Антониу Гутерриша, заявившего о превращении сектора Газа в «кладбище детей».

    «Как тебе не стыдно, Антониу Гутерриш!» – написал глава израильского внешнеполитического ведомства на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), сообщает «Коммерсант».

    Коэн заявил, что в секторе Газа против воли удерживаются более 30 несовершеннолетних, в том числе девятимесячный младенец, «а также малыши и дети, на чьих глазах хладнокровно убили их родителей».

    «Проблемой» сектора Газа, по словам главы МИД Израиля, является радикальное движение ХАМАС, а не действия еврейского государства, направленные на уничтожение «этой террористической организации».

    В воскресенье Гутерриш заявил, что в результате израильской операции «Газа превращается в детское кладбище». Также он осудил ХАМАС за использование гражданских в качестве живого щита. Он также говорил, что с начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем погибло самое большое в истории число сотрудников ООН, занимающихся оказанием помощи.

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    8 ноября 2023, 07:37
    Российские войска начали применять в СВО модернизированный снаряд «Краснополь»

    Ростех: ВС России начали применять в зоне СВО модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью

    Российские войска начали применять в СВО модернизированный снаряд «Краснополь»
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска начали применять в зоне специальной военной операции на Украине модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью, рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

    В холдинге сообщили, что усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь» успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель, передает РИА «Новости».

    Ранее специалисты Конструкторского бюро приборостроения модернизировали управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь», улучшив его характеристики.

    В августе управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова Вячеслав Ковалев заявлял о планах нарастить в 2024 году производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» в 25 раз.

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    7 ноября 2023, 20:59
    Эксперт: ДОВСЕ был обречен даже без нового расширения НАТО

    Федор Лукьянов указал на предпосылки выхода России из ДОВСЕ

    Эксперт: ДОВСЕ был обречен даже без нового расширения НАТО
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подписывался в совершенно других реалиях, которые к сегодняшнему дню не имеют никакого отношения. Выход России из договора стал логичным и закономерным шагом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ, а страны НАТО решили бессрочно приостановить свое участие в соглашении.

    «Это был договор совершенно другой эпохи. Изначально он готовился фактически на исходе холодной войны, но еще в период существования Варшавского договора. А вступил в силу он после того, как СССР и ОВД уже не существовало. Позднее в 1999 году документ был адаптирован под новые реалии», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор клуба «Валдай».

    «Но адаптированный вариант соглашения в силу так и не вступил, поскольку он не был ратифицирован большинством стран. Примечательно, но западные страны не спешили ратифицировать ДОВСЕ, ссылаясь на якобы невыполнение Россией конкретных вещей, в частности связанных с пребыванием небольшого контингента в Приднестровье. На деле же они пытались выторговать для себя разные преференции», – напоминает политолог.

    «К слову, решение о том, что Москва не будет в полной мере участвовать в договоре, было принято давно, еще в 2007 году. Оно продиктовано тем, что документ на тот период времени практически не работал. Процесс тянулся долго, а сейчас он подошел к логическому завершению», – указывает эксперт.

    «Неудивительно и то, что вслед за Россией другие страны объявили о бессрочной приостановке своего участия, поскольку договор подразумевал именно нашу страну как визави. Сейчас, конечно, можно говорить, что вступление Финляндии в НАТО и рассмотрение аналогичной заявки от Швеции стало последней каплей в чаше терпения. Но я склонен считать, что даже без этого расширения ДОВСЕ был обречен», – заключил Лукьянов.

    Ранее МИД РФ объявил о завершении процедуры выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что документ, действие которого было приостановлено Россией еще в 2007 году, окончательно ушел в историю.

    На Смоленской площади также указали, что одновременно утратили силу для России еще два юридически обязывающие соглашения, неразрывно связанные с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств – участников Варшавского Договора и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

    Подчеркивается, что даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России с учетом прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, приема в альянс Финляндии и продолжающегося рассмотрения аналогичной заявки Швеции.

    Вскоре после этого стало известно, что страны НАТО решили бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ.

    Напомним, 29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Кремль возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на США.

    Коментарии (2)
    7 ноября 2023, 15:29
    Подлодка США с ракетами Tomahawk прибыла в Персидский залив
    Подлодка США с ракетами Tomahawk прибыла в Персидский залив
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская атомная подводная лодка класса «Огайо» с крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк») вошла в Персидский залив, сообщили СМИ со ссылкой на данные Пентагона.

    Представители американского военного ведомства заявили Bloomberg, что АПЛ USS Florida размещена в районе Персидского залива «в качестве демонстрации США силы для сдерживания Ирана», передает «Интерфакс».

    Ранее министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен «серьезный удар», если Вашингтон не прекратит войну в секторе Газа.

    Коментарии (10)
    7 ноября 2023, 14:26
    ХАМАС разрешило выехать из Газы гражданам восьми стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранцев и палестинцев, имеющих двойное гражданство, которым 7 ноября разрешено покинуть сектор Газа через КПП Рафах.

    В опубликованных списках есть граждане Великобритании, Канады, Молдавии, Румынии, Украины, Филиппин, Франции и ФРГ, граждан России в списках нет, передает ТАСС.

    Желающие покинуть Газу должны присутствовать на КПП Рафах в 7.00 по местному времени (8.00 по Москве), чтобы облегчить себе процесс перехода, говорится в заявлении пограничной службы анклава, опубликованном на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) в 10.49 мск.

    Ранее ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников из переданного Россией списка.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2023, 16:21
    Анонсирована эвакуация россиян из сектора Газа в ближайшие дни
    Анонсирована эвакуация россиян из сектора Газа в ближайшие дни
    @ Bashar Taleb/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эвакуация граждан России из сектора Газа начнется в ближайшие дни, заявил дипломатический источник РИА «Новости».

    Россия надеется, что израильская сторона не будет препятствовать вывозу россиян из палестинского анклава, добавил диписточник, передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле рассказали о работе над возвращением россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас достаточно много желающих покинуть Газу, Москва находится в контакте со всеми сторонами, которые должны согласовать возможность выезда россиян.

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    Коментарии (20)
    7 ноября 2023, 14:51
    На Донецком направлении за сутки отражено семь атак ВСУ
    На Донецком направлении за сутки отражено семь атак ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка войск «Запад» на Купянском направлении во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесла поражение пяти скоплениям живой силы и техники 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки и Тимковки Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

    Потери противника составили до 160 военнослужащих, два автомобиля, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

    Также в сводке говорится, что на Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Украинские националисты потеряли до 170 человек убитыми и ранеными, а также два пикапа и орудие Д-30.

    «Южная» группировка войск на Донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии отразила семь атак и нанесла поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка (ДНР). Общие потери противника на этом направлении, как сообщили в Минобороны, составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две бронемашины.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й мехбригады ВСУ и 128-й бригады теробороны около Угледара и Старомайорского (ДНР). Противник потерял до 70 военных, танк, две бронемашины, а также САУ «Гвоздика».

    Российские военные на Запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й мехбригад ВСУ под Работино, Малой Токмачкой и Степовым Запорожской области. За сутки ВСУ потеряли до 60 военных, три БМП.

    В ходе контрбатарейной борьбы, согласно данным МО РФ, поражены: артиллерийская система М777, а также американская буксируемая гаубица М119.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б» и самоходная артустановка «Гвоздика», добавили в Минобороны. Ранее Министерство обороны России опубликовало видеокадры с уничтоженной боевой машиной пехоты CV9040C шведского производства.

    Коментарии (12)
    8 ноября 2023, 05:59
    Российские танкисты рассказали о «летающих танках» в зоне спецоперации

    Российские танкисты рассказали о «летающих танках» Т-80БВМ в зоне спецоперации

    Tекст: Антон Никитин

    Танки Т-80БВМ, которые называют «летающими», прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации, рассказал командир танка 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС России с позывным «Пятый».

    «Вместе мы работаем порядка четырех месяцев. Машина у нас называется Т-80БВМ в последней модификации, которая в принципе заслуженно называется снайперским танком. В теории позволяет на дальность пять километров, говоря простым языком, «послать снаряд в форточку», – рассказал командир РИА «Новости».

    Боец с позывным «Кэп» отметил, что танк Т-80БВМ прозвали «летающим» за большую мощность двигателя, превышающую 1 тыс. лошадиных сил. Боец подтвердил, что танк прекрасно зарекомендовал себя в боевых действиях в зоне спецоперации. Он отметил, что на этой «машине» установлено современное оборудование, которое само рассчитывает температуру воздуха, погоду, вес снаряда, ветер и тому подобное. «Осталось только найти и выстрелить. Никто не убежит», – рассказал «Кэп».

    Напомним, в июне Минобороны опубликовало видеозапись, которая свидетельствует, что экипаж российского танка Т-80БВМ в ходе спецоперации с закрытой огневой позиции поразил бронетехнику ВСУ на Купянском направлении на дальности 9,5 километра.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2023, 17:27
    Пропалестинские активисты сорвали заседание парламента Финляндии

    Helsingin Sanomat: Требующие мира на Ближнем Востоке прервали заседание парламента Финляндии

    Пропалестинские активисты сорвали заседание парламента Финляндии
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Пленарное заседание парламента Финляндии было прервано из-за демонстрантов, находящихся в общественной галерее и требующих мира, а также прекращения огня на Ближнем Востоке, сообщила газета Helsingin Sanomat.

    Выступления депутатов прервали восклицания протестующих: «Свободная Палестина! Остановите геноцид! Прекратите огонь немедленно!». Издание пишет, что заседания парламента Финляндии открыты для широкой публики, однако крики или протесты не допускаются, передает РИА «Новости».

    По данным газеты IltaLehti, молодые демонстранты разделились на четыре группы. После того, как одну группу вывели, следующая – развернула флаги и начала громко повторять лозунги. Протесты продолжались, пока всех демонстрантов не вывели из зала.

    Ранее в США активисты заблокировали завод Boeing с требованием прекратить огонь в Газе.

    Коментарии (2)
    7 ноября 2023, 20:44
    Израильская армия сообщила о боях в «сердце» города Газа

    ЦАХАЛ: Израильская армия ведет бои в «сердце» города Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения израильской армии ведут бои против ХАМАС уже в самом центре города Газы в палестинском анклаве, сообщил глава Южного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ярон Финкельман.

    Он сообщил, что впервые за десятилетие Армия обороны Израиля сражается в «сердце» города Газа, в крупнейших центрах анклава, передает ТАСС.

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    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    Ранее ВМС Израиля атаковали высокоточными боеприпасами стратегические цели ХАМАС.

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    Главное
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    Пять упущенных возможностей Украины урегулировать конфликт с Россией

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      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

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    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

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