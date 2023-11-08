Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.4 комментария
В США объяснили, почему не раскрываются данные о поставках оружия Израилю
Intercept: США скрывают данные об оружии для Израиля из-за преступлений ЦАХАЛ
Американские власти намеренно не раскрывают данные о количестве и видах поставляемого оружия, поставляемого Израилю, чтобы приуменьшить участие администрации США в «военных преступлениях» Армии обороны Израиля, заявил научный сотрудник Института ответственного государственного управления Квинси Уильям Хартунг.
Хартунг заявил американскому изданию Intercept, что администрация Джо Байдена стремится «преуменьшить степень, в которой Израиль будет использовать это оружие (поставленное Соединенными Штатами – прим. ВЗГЛЯД) для совершения военных преступлений и убийства мирных жителей в Газе», передает Ura.ru.
Эксперт считает лишь прикрытием заявления властей США о том, что предоставление данных о передаваемом в Израиль вооружении нанесет ущерб оперативной безопасности ЦАХАЛ.
Ранее американские СМИ писали, что Украина и Израиль участвуют в вооруженных конфликтах разных видов, однако им могут понадобиться одни и те же системы вооружения от Соединенных Штатов.