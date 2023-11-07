По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.3 комментария
На замглавы МВД Дагестана завели дело о взятке в особо крупном размере
Уголовное дело возбуждено против замминистра внутренних дел по Дагестану Руфата Исмаилова и замначальника следственного управления МВД по республике Далгата Абдулгапурова, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере. Они задержаны в рамках расследования уголовного дела, передает РИА «Новости».
Дело возбудил Следственный комитет России по материалам УФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Дагестану.
Ранее суд приговорил бывшую судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат к девяти годам колонии общего режима, признав ее виновной в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.