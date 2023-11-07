  • Новость часаРоссиянина Украинского депортировали из США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа проигрывает битву с антисемитами
    Подлодка США с ракетами Tomahawk прибыла в Персидский залив
    В Общественной палате раскритиковали идею платить женщинам за отказ от аборта
    Ночь на 7 ноября стала самой теплой с 1954 года
    На Украине опровергли сообщение о готовящейся отставке Залужного
    Страны НАТО решили бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ
    Греф назвал фундаментальный курс доллара
    Российский артиллерист рассказал о новой методике работы в зоне СВО
    Нидерланды отправили пять F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов
    Мнения
    Александр Дементьев Александр Дементьев Релоканты застревают в прошлом и остаются без будущего

    По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Революции совершают запутавшиеся идеалисты

    Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.

    41 комментарий
    Дмитрий Зиновьев Дмитрий Зиновьев Русский язык надо защищать от нас самих

    Развитие любого языка связано в том числе и с заимствованиями. Другое дело, что не надо менять те слова, которые в русском языке уже существуют: «сайз» вместо «размер», «сэйл» вместо «распродажа», чтобы не получилось, как в том ролике: «Его дизайнс могут носить люди любого возраста, любого шэйп, сайз, хайт».

    13 комментариев
    7 ноября 2023, 17:35

    На замглавы МВД Дагестана завели дело о взятке в особо крупном размере

    На замглавы МВД Дагестана завели дело о взятке в особо крупном размере
    @ 05.мвд.рф

    Tекст: Ольга Иванова

    Уголовное дело возбуждено против замминистра внутренних дел по Дагестану Руфата Исмаилова и замначальника следственного управления МВД по республике Далгата Абдулгапурова, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

    Уточняется, что уголовное дело возбуждено по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере. Они задержаны в рамках расследования уголовного дела, передает РИА «Новости».

    Дело возбудил Следственный комитет России по материалам УФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Дагестану.

    Ранее суд приговорил бывшую судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат к девяти годам колонии общего режима, признав ее виновной в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

    6 ноября 2023, 19:21
    Солист украинской группы «Пошлая Молли» посоветовал полякам выучить русский

    Солист украинской группы «Пошлая Молли» Тимошенко посоветовал полякам выучить русский и «вступить в Российскую империю»

    Солист украинской группы «Пошлая Молли» посоветовал полякам выучить русский
    @ @poshlaya_molly

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вокалист украинской музыкальной группы «Пошлая Молли» Кирилл Тимошенко посоветовал полякам выучить русский язык и «вступить в Российскую империю».

    Тимошенко заявил, что в Польше его раздражает польский язык, он отметил, что не понимает, зачем говорить на нем, передает телеканал 360.

    «Просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», – сказал солист.

    Коментарии (29)
    7 ноября 2023, 01:17
    Помощник Залужного подорвался на подаренной гранате, приняв ее за рюмку

    Журналист Цаплиенко: Помощник главкома Залужного Частяков подорвался на подаренной коллегой гранате, приняв ее за рюмку

    Помощник Залужного подорвался на подаренной гранате, приняв ее за рюмку
    @ vk.com/ Геннадий Частяков

    Tекст: Антон Никитин

    Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков подорвался на подаренной коллегой – полковником Тимченко – боевой гранате, приняв ее за рюмку, рассказал журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины.

    По данным источников журналиста, гранаты входили в «подарочный набор», который на день рождения ему подарил коллега – полковник Тимченко, сообщили украинские СМИ.

    По их данным, Тимченко уже дал показания, сообщив, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски и шесть боевых гранат. Это подтвердили три свидетеля, при которых полковник вручал подарок. Согласно их показаниям, Тимченко даже сказал Частякову: «Тебя удивить тяжело – поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски».

    Источники журналиста предполагают, что Частяков решил, что это шутка и гранаты не настоящие. И что это не гранаты, а «рюмки специфической формы».

    Источники также сообщили, что две аналогичные гранаты найдены у Тимченко.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о гибели своего помощника Геннадия Частякова в результате взрыва спрятанного в подарке неизвестного устройства.

    Советник главы ДНР Ян Гагин назвал гибель Частякова «сообщением» для главкома ВСУ Валерия Залужного от президента Украины Владимира Зеленского.

    Коментарии (66)
    7 ноября 2023, 10:42
    Москва указала на неприемлемость заявлений представителей Израиля о России

    Захарова: Москва указала послу Израиля на неприемлемость заявлений представителей страны о России

    Москва указала на неприемлемость заявлений представителей Израиля о России
    @ Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления ряда официальных представителей Израиля о России являются неприемлемыми, об этом Москва проинформировала израильского посла в Москве Александра Бен Цви, сообщила спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    Захарова сообщила об этом в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Ранее постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан в интервью Ynet назвал «смешными» заявления постпреда РФ при ООН Василия Небензи в адрес Израиля по поводу прав человека и международного права, а также допустил другие резкие высказывания.

    Коментарии (13)
    7 ноября 2023, 11:27
    Задержан замминистра внутренних дел Дагестана

    Силовики задержали замминистра внутренних дел Дагестана

    Задержан замминистра внутренних дел Дагестана
    @ @myderbentplus

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обыски проходят по месту жительства и работы замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова, сообщили в силовых структурах республики.

    Согласно сообщению источника ТАСС, задержан замминистра внутренних дел республики Руфат Исмаилов, у него дома и на работе начались обыски.

    В данный момент причина задержания уточняется.

    Как указано на официальном сайте МВД по Дагестану, Исмаилов занимал должность начальника следственного управления ведомства.

    Коментарии (16)
    7 ноября 2023, 12:02
    Президент Грузии назвала невозможным сосуществование с Россией
    Президент Грузии назвала невозможным сосуществование с Россией
    @ Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник на брифинге назвала невозможным сосуществование с Россией, которая «веками похищает и убивает грузин», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Так она прокомментировала обвинения Тбилиси в адрес российских военных о смертельном ранении накануне в приграничье с Южной Осетии жителя села Кирбали Горийского муниципалитета Тамаза Гинтури.

    «Никто не верит в Грузии в возможность совместного будущего с Россией», – сказала она.

    По словам Саломе Зурабишвили, «единственный ответ – это мирная жизнь Грузии в мирной Европе».

    «Иной перспективы у Грузии нет, – заявила президент. – Мы должны быть в единой европейской семье».

    Российские пограничники охраняют границу Южной Осетии после войны–2008, в республике на основании двусторонних соглашений находятся российские военные.  По рассказам односельчан, Тамаз Гинтури с другим жителем Кирбали направился в близлежащую церковь и был застрелен по пути домой. Находившийся с ним Леван Дотиашвили задержан и доставлен в Южную Осетию.

    Нарушители границы Южной Осетии оказали сопротивление при задержании, предприняв попытку наезда автомобилем на пограничников; огонь, в результате которого погиб гражданин Грузии, был открыт по автомобилю, сообщили в пресс-службе комитета госбезопасности (КГБ) Южной Осетии.

    Коментарии (63)
    7 ноября 2023, 08:23
    В Финском заливе повредился российский кабель связи

    Финляндия сообщила о повреждении российского кабеля связи в Финском заливе

    В Финском заливе повредился российский кабель связи
    @ morspas.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Российское ремонтное судно «Спасатель Карев» в понедельник приступило к ремонтным работам на кабеле связи «Балтика» компании «Ростелеком» в Финском заливе, сообщили в Минэкономики нордической страны.

    В ведомстве сообщили, что компания провела переговоры с финскими ведомствами о ремонте поврежденного кабеля, который проходит через экономическую зону Финляндии, передает РИА «Новости».

    Российская сторона еще 12 октября сообщала Хельсинки о выходе кабеля из строя и заявляла о намерении осуществить ремонтные работы на месте, однако по просьбе финской стороны работы отложили из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector. Власти Финляндии сообщали, что газопровод, как и кабель, повреждены в результате внешнего воздействия.

    Кабель связи «Балтика» длиной около 1 тыс. километров проходит между Петербургом и Калининградом.

    Коментарии (21)
    7 ноября 2023, 13:11
    Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

    ТАСС: Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

    Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские войска в зоне проведения специальной военной операции применили зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» с использованием зенитных управляемых ракет (ЗУР) с активными головками самонаведения, сообщил источник, близкий к Минобороны России.

    Источник ТАСС сообщил, что ЗРС С-400 использовалась в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

    Применение системы по авиации противника было успешным, добавил он.

    Официально информация пока не подтверждена.

    Ранее в Минобороны сообщили о массовом уничтожении авиации ВСУ благодаря связке двух систем: комплексов ПВО С-400 и самолета ДРЛО А-50.

    Коментарии (13)
    7 ноября 2023, 14:15
    Бойцы ВСУ подрались с сотрудниками СБУ из-за песни «Владимирский централ»

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военнослужащие и сотрудники Службы безопасности Украины устроили драку в ресторане в Винницкой области Украины, конфликт разгорелся из-за песни «Владимирский централ», сообщили местные СМИ.

    Как уточняется, инцидент произошел 4 ноября, однако известно о нем стало только сейчас. Две компании одновременно отмечали дни рождения в соседних залах ресторана, пишет «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.

    В одном из залов включили песни Михаила Круга. Компания военного-именинника зашла к сотрудникам СБУ, чтобы сделать замечание на этот счет.

    По информации украинских СМИ, первой на русский шансон обратила внимание девушка. Она потребовала разъяснений у сотрудников ресторана, затем вызвала охрану и полицию, однако к ситуации, по ее словам, «отнеслись лайтово».

    В результате между двумя компаниями возникла потасовка, после которой нескольким участникам потребовалась медицинская помощь, их отвезли на скорой. В том числе пострадали оба именинника.

    Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Участие сотрудников СБУ в драке подтвердила прокуратура Украины.

    Ранее во вторник уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец высказался по поводу скандала вокруг общения украинских военнослужащих на русском языке, неожиданно напомнив о том, что притеснение граждан страны за использование «языка нацменьшинств» является недопустимым.

    Коментарии (25)
    6 ноября 2023, 21:28
    Уничтожение бойцами спецназа ВС России двух Bradley попало на видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бойцы российского спецназа подразделения «Осман» уничтожили две американских бронированных машины пехоты (БМП) Bradley на Ореховском направлении, уничтожение снято на видео.

    В ролике запечатлено, как к линии фронта перебрасываются подкрепления ВСУ, две американских БМП в ролике движутся через поле к лесополосе, передает РИА «Новости».

    В одну из машин попала противотанковая ракета, вторую подбили через несколько метров от первой.

    До этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские военные артиллерийским огнем поразили позицию украинской стороны на Ореховском направлении. По его словам, на участке Работино – Вербовое велась ротация украинских боевиков.

    Ранее Минобороны обнародовало видео, где командир отделения ПТУРов сержант Юрий Щербаков, получивший звание Героя России, сорвал наступление украинских военных.

    Коментарии (11)
    7 ноября 2023, 05:27
    В сельское хозяйство России начали внедрять новую экзотическую культуру

    Ученые ИЦиГ СО РАН начали внедрять в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру, которая называется мискантус

    В сельское хозяйство России начали внедрять новую экзотическую культуру
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру – мискантус, сообщили в пресс-службе организации.

    Согласно данным Института цитологии и генетики СО РАН, с одного гектара плантаций этого растения можно получать в среднем до четырех тонн целлюлозы, для использования в качестве сырья в различных отраслях промышленности. Получить такое же количество целлюлозы из древесины – технологически гораздо сложнее и, соответственно, дороже, передает РИА «Новости».

    По словам ученых, в настоящее время в нашей стране формируется сеть предприятий по производству и переработке этого многолетнего травянистого растения в целлюлозу. Запущен и работает опытный завод в Московской области, определена площадка в Новосибирской области, достигнута договоренность о создании завода в Калининградской области.

    Мискантус – это род многолетних (продолжительностью жизни до 30 лет), травянистых растений, в дикой природе встречающихся в Австралии, Азии и Африке. В России на юге Приморского края произрастает вид мискантус китайский (Miscanthus sinensis), распространенный также в Китае, Корее и Японии.

    Напомним, в мае стало известно, что российские ученые разработали новую технологию производства целлюлозы для подгузников.

    Коментарии (17)
    7 ноября 2023, 08:30
    Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы

    Al Mayadeen: Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы

    Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ожесточенные столкновения израильской армии с бойцами ХАМАС происходят на юге города Газа, сообщил телеканал Al Mayadeen.

    Известно, что тяжелые бои начались в районах Аль-Сабра и Тель-аль-Хава на юге Газы, где бойцы сопротивления оказывают сопротивление израильской армии на юге города, пока авиация ЦАХАЛ наносит удары по жилым кварталам в районе Аль-Сабра, передает ТАСС.

    Также сообщается о гибели восьми палестинцев вследствие авиаударов Израиля по расположенному на юге сектора Газа городу Хан-Юнис.

    Накануне израильская сторона уничтожила ракетные установки на территории одной из мечетей в секторе Газа.

    Коментарии (10)
    7 ноября 2023, 06:07
    Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России

    Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого из бывших украинских военнопленных принесли присягу России

    Tекст: Антон Никитин

    Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения ВС РФ, сформированного из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России.

    Каждый из бойцов торжественно присягнул на верность своему Отечеству – Российской Федерации, поклявшись свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество, передает РИА «Новости».

    Военнослужащий батальона имени Богдана Хмельницкого ОБТФ «Каскад», бывший боец ВСУ Владислав Коваленко отметил, что все военные в подразделении однажды уже давали присягу украинскому народу, но не предали украинский народ, который сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима.

    «Мы даем присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ – мы всегда остаемся вместе с ними, потому что мы братья. Украинский народ с российским – они как одно целое, у нас нет никаких различий: у нас одна вера, у нас одни традиции. Украинский и русский народы – это один народ», – подчеркнул Коваленко.

    Напомним, в конце октября добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад».

    Коментарии (24)
    6 ноября 2023, 19:39
    Американский подполковник предрек Зеленскому судьбу Гитлера

    Американский подполковник Дэвис предрек Зеленскому судьбу Гитлера

    Американский подполковник предрек Зеленскому судьбу Гитлера
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский рискует повторить судьбу лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис.

    В последние дни Второй мировой Гитлер «отрицал реальность» и повторял, что фашистская Германия способна победить, теперь же Зеленский впадает в то же самое состояние, сказал Дэвис в своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что украинский лидер продолжает настаивать на возможности успеха украинской армии при отсутствии на то объективных причин, когда уже даже самые рьяные сторонники киевской власти начали осознавать происходящее.

    Также изменилось отношение к президенту Украины на Западе, там все меньше верят в его победу. Раньше его приглашали в парламенты по всему миру, а потом внезапно это прекратилось.

    «Он падает все ниже и ниже», – заключил эксперт.

    Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский начал отдавать ВСУ невыполнимые приказы.

    Коментарии (14)
    7 ноября 2023, 14:24
    Греф назвал фундаментальный курс доллара

    Греф: Фундаментальный курс составляет 85–90 рублей за доллар

    Греф назвал фундаментальный курс доллара
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На данный момент фундаментальный курс составляет 85–90 рублей за доллар, есть тенденция к небольшому укреплению российской валюты, заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции.

    По словам Грефа, нет ожидания, что фундаментальный курс сильно уйдет от этих уровней. Также он подчеркнул, что до конца года прогнозируется стабильная ситуация, наблюдается тенденция к небольшому укреплению, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Греф ожидает стабилизацию курса российской валюты на отметке 90 рублей за доллар.

    Коментарии (26)
    7 ноября 2023, 07:43
    Зеленский заявил о неуместности выборов на Украине в военное время
    Зеленский заявил о неуместности выборов на Украине в военное время
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Никитин

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине сейчас «не ко времени», и потребовал прекратить «вбрасывать в общество» эту тему.

    Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале, что «сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно, играясь, вбрасывать в общество тематику выборов», передает ТАСС.

    «Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы», – сказал Зеленский.

    По его словам, «должны прекратиться волны», которые раскалывают общество политически. Зеленский призвал всех на Украине сосредоточиться на вопросах обороны и посоветовал структурам не тратить «энергию и силы на что-либо другое».

    Между тем накануне депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Зеленский якобы отдал распоряжение офису президента Украины готовиться к выборам.

    Коментарии (23)
    Главное
    Анонсирована эвакуация россиян из сектора Газа в ближайшие дни
    Пропалестинские активисты сорвали заседание парламента Финляндии
    В Литве попросили расследовать ввоз люксовых автомобилей в РФ через третьи страны
    В Роскосмосе задумались об освоении спутников Марса
    Бойцы ВСУ подрались с сотрудниками СБУ из-за песни «Владимирский централ»
    Патриарх Кирилл объяснил важность духовного сопровождения спортсменов
    Украинский певец назвал шуткой обращение к полякам учить русский язык

    Европа готовится к жизни без «Дружбы»

    Чехия активно готовится к переводу своих нефтеперерабатывающих заводов на нероссийскую нефть. И хотя прокачка топлива для этой страны, а также для Венгрии и Словакии, выведена из-под санкций – Прага допускает, что поставки черного золота могут остановиться в любой момент. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия обезопасит свои лучшие корветы от атак ВСУ

    ВСУ не оставляют попыток атаковать инфраструктуру Крыма. На этот раз противник совершил массированный удар по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи. По данным Минобороны, 13 из 15 запущенных ракет были сбиты. В чем заключается логика ударов со стороны Украины и как Россия может предотвратить подобные атаки в будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские силы воспользуются провалом ВСУ в Запорожье

    Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановлено, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В самих ВСУ жалуются на недостаток техники и низкую квалификацию бойцов. Какое значение для спецоперации будет иметь провал ВСУ в Запорожье и как российские силы могут воспользоваться ситуацией? Подробности

    Перейти в раздел

    Поляки устали терпеть экономические уступки Украине

    Польские дальнобойщики организовали акцию протеста против несправедливой конкуренции с украинскими перевозчиками. На границе уже заблокированы три КПП. До этого между Варшавой и офисом Зеленского также наблюдался разлад по вопросам экспорта продовольствия. К чему может привести очередной виток напряженности между странами и как на происходящее будет реагировать Брюссель? Подробности

    Перейти в раздел

    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............