На замглавы МВД Дагестана завели дело о взятке в особо крупном размере

Tекст: Ольга Иванова

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере. Они задержаны в рамках расследования уголовного дела, передает РИА «Новости».

Дело возбудил Следственный комитет России по материалам УФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Дагестану.

Ранее суд приговорил бывшую судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат к девяти годам колонии общего режима, признав ее виновной в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.