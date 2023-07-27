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Мосгорсуд приговорил к девяти годам колонии экс-судью Кондрат за взяточничество
Московский горсуд приговорил бывшую судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат к девяти годам колонии общего режима, признав ее виновной в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
Судья постановила признать Кондрат виновной по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима, а также назначить штраф в размере 77 млн рублей, передает ТАСС.
Ранее прокуратура просила суд приговорить бывшую судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат, обвиняемую во взяточничестве, к 11 годам и шести месяцам колонии общего режима.
Напомним, следствие полагает, что Кондрат предложила коллеге по Арбитражному суду, рассматривающей дело о банкротстве, за 50 тыс. долларов вынести решение о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц и не привлечении других.