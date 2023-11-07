По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.0 комментариев
Военная база США на севере Сирии подверглась удару БПЛА
Военная база, принадлежащая ВС США и расположенная в сирийской провинции Алеппо, подверглась удару беспилотника, сообщил телеканал Al Manar.
По его данным, удар пришелся по базе, расположенной неподалеку от города Африн (северо-запад провинции), ответственность за нападение взяла на себя организация «Исламское сопротивление Ирака», передает ТАСС.
Источники телеканала утверждают, что атака была успешной, при этом информации о жертвах и материальном ущербе не приводится.
Ранее американская база в районе нефтяного месторождения «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.