Военная база США на севере Сирии подверглась удару БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его данным, удар пришелся по базе, расположенной неподалеку от города Африн (северо-запад провинции), ответственность за нападение взяла на себя организация «Исламское сопротивление Ирака», передает ТАСС.

Источники телеканала утверждают, что атака была успешной, при этом информации о жертвах и материальном ущербе не приводится.

Ранее американская база в районе нефтяного месторождения «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.