Подростка арестовали по подозрению в подготовке теракта в школе в Самарской области

СК: Подросток арестован в Самарской области по подозрению в подготовке теракта в школе

Tекст: Дмитрий Зубарев

По версии следствия, с августа по ноябрь этого года 15-летний подросток из Сызрани просмотрел видеозаписи об основоположниках террористической организации, устраивавших стрельбу в школах, передает РИА «Новости».

У подозреваемого возник преступный умысел, направленный на совершение теракта – поджога школы, где он обучался. Он приобрел составляющие для зажигательной смеси, с помощью которых изготовил самодельное оружие, однако его преступную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Как говорится в сообщении ведомства, СК по Самарской области расследуется уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти), судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемого в поджоге школьницы подростка.