По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.0 комментариев
Подростка арестовали по подозрению в подготовке теракта в школе в Самарской области
СК: Подросток арестован в Самарской области по подозрению в подготовке теракта в школе
Суд заключил под стражу подростка, подозреваемого в подготовке теракта с помощью самодельного оружия в школе Сызрани в Самарской области, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.
По версии следствия, с августа по ноябрь этого года 15-летний подросток из Сызрани просмотрел видеозаписи об основоположниках террористической организации, устраивавших стрельбу в школах, передает РИА «Новости».
У подозреваемого возник преступный умысел, направленный на совершение теракта – поджога школы, где он обучался. Он приобрел составляющие для зажигательной смеси, с помощью которых изготовил самодельное оружие, однако его преступную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ.
Как говорится в сообщении ведомства, СК по Самарской области расследуется уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти), судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Петербурге задержали подозреваемого в поджоге школьницы подростка.