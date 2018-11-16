В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге школьницы подростка

В Петербурге правоохранители задержали подростка, который подозревается в поджоге школьницы – девочка получила 30% ожогов тела, сообщает Следственный комитет.

В сообщении на сайте СК указывается, что «в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления» был задержан учащийся одной из местных школ.

По версии следствия, подросток, находясь в квартире жилого дома на проспекте Науки со своей знакомой, решил облить девочку спиртосодержащей жидкостью и поджечь.

В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее сообщалось, что трое несовершеннолетних привязали подругу к стулу, облили спиртом и подожгли в одной из квартир Санкт-Петербурга.