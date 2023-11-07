По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.0 комментариев
В Литве попросили расследовать ввоз люксовых автомобилей в Россию через третьи страны
«Железные дороги Литвы» запросили расследование ввоза люксовых автомобилей в Россию через третьи страны
Государственное предприятие «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») обратилось в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование по факту возможного обхода санкций ЕС с доставкой в Россию через третьи страны автомобилей класса люкс.
По данным компании, есть возможные нарушения санкционного режима, из-за чего автомобили наиболее дорогих типов через третьи страны ввозятся в Россию, передает ТАСС.
Люксовые машины попадают в Россию после транзита через Литву в Белоруссию, Казахстан, Грузию, Киргизию, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. Литовское ведомство решило отказаться с декабря принимать для транзитной перевозки автомобили стоимостью более 50 тыс. евро.
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