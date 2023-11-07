Директор детдома в Иркутске получила срок за сокрытие случаев насилия

Суд в Иркутске приговорил директора детдома к четырем годам колонии за сокрытие случаев насилия

Tекст: Вера Басилая

До вынесения приговора директор детдома находилась под запретом определенных действий. Следствие установило, что двое воспитанников подверглись насилию со стороны другого, но директор центра не сообщила в соответствующие органы, чтобы не лишиться работы, передает «Интерфакс».

При этом пострадавшие от насилия дети не получили педагогическую, психологическую и медицинскую помощь. Кроме того, директор убедила подчиненного написать докладную с искаженными и недостоверными сведениями.

Прокуратура региона сообщала, что воспитанник совершил в отношении младшего ребенка насильственные действия сексуального характера, но меры приняты не были, и пострадал еще один ребенок.

Уголовное преследование совершившего преступление воспитанника центра было прекращено, поскольку он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по халатности после избиения воспитанницы детдома в Омской области.