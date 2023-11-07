Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.29 комментариев
Директор детдома в Иркутске получила срок за сокрытие случаев насилия
Суд в Иркутске приговорил директора детдома к четырем годам колонии за сокрытие случаев насилия
Куйбышевский райсуд Иркутска приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за превышение должностных полномочий директора центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
До вынесения приговора директор детдома находилась под запретом определенных действий. Следствие установило, что двое воспитанников подверглись насилию со стороны другого, но директор центра не сообщила в соответствующие органы, чтобы не лишиться работы, передает «Интерфакс».
При этом пострадавшие от насилия дети не получили педагогическую, психологическую и медицинскую помощь. Кроме того, директор убедила подчиненного написать докладную с искаженными и недостоверными сведениями.
Прокуратура региона сообщала, что воспитанник совершил в отношении младшего ребенка насильственные действия сексуального характера, но меры приняты не были, и пострадал еще один ребенок.
Уголовное преследование совершившего преступление воспитанника центра было прекращено, поскольку он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по халатности после избиения воспитанницы детдома в Омской области.