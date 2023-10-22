Питер это Ум России... А вот Москва это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.43 комментария
СК возбудил дело после избиения воспитанницы детдома под Омском
СК: Возбуждено уголовное дело после избиения воспитанницы детдома под Омском
Следственный комитет возбудил уголовное дело по халатности после избиения воспитанницы детдома в Омской области, сообщает пресс-служба управления СК по региону.
В социальных сетях и местных СМИ появилось видео, где одна из воспитанниц бьет другую. Губернатор региона Виталий Хоценко поручил провести проверку всех детдомов региона, передает ТАСС.
По сообщению СК, возбуждено уголовное дело в отношении работников казенного учреждения Омской области «Большеуковский дом детства», подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей «Халатность».
По версии следствия, 16-летняя воспитанница детдома побила сверстницу за то, что та опоздала на ужин, а также заставила ее мыть сантехнику. В настоящее время следователи работают на месте, проверяется информация о том, что случай избиения детей в этом детдоме не единичный.
Ранее следствие начало проверку по факту избиения воспитанницы Ермаковского детского дома в Красноярском крае.