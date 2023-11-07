МВД потребовало ареста боксера Иванова по делу о стрельбе в центре Москвы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению ведомства, в Замоскворецкий суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Иванову Н. Ю., которого обвиняют в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе суда, Иванов во вторник был доставлен в суд. Там добавили, что ходатайство об избрании меры пресечения пока в суд пока не поступило.

Ранее в прокуратуре сообщили, что боксер Никита Иванов, устроивший стрельбу у ресторана в центре Москвы, обвинен в хулиганстве.

Напомним, стрельба произошла около ресторана на Шлюзовой набережной на почве бытового конфликта. Стрельбу из травматического оружия открыл 37-летний чемпион Европы по боксу Иванов. Четыре человека пострадали в результате инцидента и были доставлены в больницу.