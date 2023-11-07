Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.22 комментария
МВД потребовало ареста боксера Иванова по делу о стрельбе в центре Москвы
Следователи МВД требуют отправить под арест чемпиона Европы 2013 года по боксу Никиту Иванова, который устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы, в результате чего пострадали четыре человека, сообщили в прокуратуре Москвы.
Согласно сообщению ведомства, в Замоскворецкий суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Иванову Н. Ю., которого обвиняют в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), передает ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе суда, Иванов во вторник был доставлен в суд. Там добавили, что ходатайство об избрании меры пресечения пока в суд пока не поступило.
Ранее в прокуратуре сообщили, что боксер Никита Иванов, устроивший стрельбу у ресторана в центре Москвы, обвинен в хулиганстве.
Напомним, стрельба произошла около ресторана на Шлюзовой набережной на почве бытового конфликта. Стрельбу из травматического оружия открыл 37-летний чемпион Европы по боксу Иванов. Четыре человека пострадали в результате инцидента и были доставлены в больницу.