В ресторане в центре Москвы произошла стрельба

Tекст: Ольга Иванова

Отмечается, что после того, как конфликт перерос в потасовку, один из участников из травматического оружия причинил ранения четверым оппонентам, после чего с места происшествия скрылся, передает РИА «Новости».

В прокуратуре столицы уточнили, что злоумышленник задержан, в результате инцидента пострадали 4 человека, они госпитализированы.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в стрельбе на остановке общественного транспорта в столице уроженца Таджикистана Шерзода Фазылова, открывшего огонь после просьбы не курить, арестовали по решению Тимирязевского суда Москвы.