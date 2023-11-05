Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.4 комментария
В ресторане в центре Москвы произошла стрельба
Стрельба в ресторане на Шлюзовой набережной в центре Москвы произошла из-за бытового конфликта, который перерос в потасовку, сообщили в МВД.
Отмечается, что после того, как конфликт перерос в потасовку, один из участников из травматического оружия причинил ранения четверым оппонентам, после чего с места происшествия скрылся, передает РИА «Новости».
В прокуратуре столицы уточнили, что злоумышленник задержан, в результате инцидента пострадали 4 человека, они госпитализированы.
Ранее сообщалось, что подозреваемого в стрельбе на остановке общественного транспорта в столице уроженца Таджикистана Шерзода Фазылова, открывшего огонь после просьбы не курить, арестовали по решению Тимирязевского суда Москвы.