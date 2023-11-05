Стрельбу в Москве устроил чемпион Европы по боксу Иванов

Из-за стрельбы у ресторана в центре Москвы задержан чемпион Европы по боксу Иванов

Tекст: Антон Антонов

Иванов родился в Мичуринске в Тамбовской области. В 2011 году получил серебряную медаль чемпионата Европы по боксу, который проходил в Анкаре, в 2013 году одержал победу на чемпионате Европы в Минске, передает ТАСС.

В 2020 году Иванов в поезде избил боксера Бассира Мирсиябова, которого в результате госпитализировали в тяжелом состоянии. В 2021 году Иванова оштрафовали на 4 тыс. рублей за проезд в метро без перчаток в период действия защитных мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

Кроме того, сообщается, что у мужчины, задержанного после стрельбы у ресторана, есть разрешение на оружие.

Напомним, стрельба около ресторана на Шлюзовой набережной произошла из-за бытового конфликта, который перерос в потасовку. Один из участников открыл стрельбу из травматического оружия. В результате инцидента пострадали четыре человека, они госпитализированы.