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    Сергей Худиев Сергей Худиев Революции совершают запутавшиеся идеалисты

    Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.

    22 комментария
    Дмитрий Зиновьев Дмитрий Зиновьев Русский язык надо защищать от нас самих

    Развитие любого языка связано в том числе и с заимствованиями. Другое дело, что не надо менять те слова, которые в русском языке уже существуют: «сайз» вместо «размер», «сэйл» вместо «распродажа», чтобы не получилось, как в том ролике: «Его дизайнс могут носить люди любого возраста, любого шэйп, сайз, хайт».

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как живут релоканты – не наше дело

    Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).

    14 комментариев
    7 ноября 2023, 12:50

    Экономисты МВФ показали модель разделения мира на два торговых блока

    Экономисты МВФ построили модель, в которой мир разделился на два торговых блока

    Tекст: Александра Юдина

    Экономисты Международного валютного фонда построили модель, при которой мир разделится на два торговых блока, где с одной стороны будут США и ЕС, а с другой – Россия и Китай.

    Эксперты отмечают, что в этом случае геоэкономическая фрагментация приведет к образованию двух никак не взаимодействующих лагерей, передает РИА «Новости».

    Специалисты рассказали, что в последнее время торговые ограничения в секторах сырьевых товаров и полупроводников, которые считаются критически важными для нацбезопасности и стратегической конкуренции, чаще берут верх над глобальной экономической интеграцией и ее общими выгодами.

    Также эксперты из МВФ указывают на то, что две крупнейшие экономики мира – США и Китай – в последние годы ввели ряд двусторонних торговых барьеров.

    По мнению специалистов, эти события могут быть ранними признаками более широкой геоэкономической фрагментации – политически обусловленного разворота экономической интеграции, центральным компонентом которой является международная торговля.

    Кроме того, по прогнозам экспертов, сокращение доступа к экспортным рынкам может привести к взлету цен на многие товары, а некоторые окажутся в дефиците.

    При этом в МВФ считают, что при таком развитии событий больше всего пострадает восточный блок.

    Тем временем стало известно, что Россия и Китай нарастили товарооборот более чем на четверть, а доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем выросла уже до 90%.

    6 ноября 2023, 02:56
    Кулеба объяснил, почему Западу нужна победа над Россией

    Кулеба заявил, что Украина не может позволить себе зависеть только от американской поддержки

    Кулеба объяснил, почему Западу нужна победа над Россией
    @ Florian Gaertner/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не может позволить себе зависеть лишь от поддержки со стороны США, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он задался вопросом: если Запад не может одержать победу в конфликте Украины с Россией, то в каком конфликте «он может выиграть»?

    Кулеба, комментируя возможные результаты выборов президента США в 2024 году, сказал, что нужно «подождать и посмотреть». Однако Украина, чтобы не зависеть только от поддержки США, «вкладывает огромные средства в собственное производство всех видов вооружений», заявил он. По словам министра, Украина «наращивает объемы производства и милитаризирует экономику».

    Он также поблагодарил Европу, отметив, что европейскую поддержку Украины часто недооценивают. По его мнению, поддержка Европы и других стран позволяет Киеву «не бояться сценария гибели», передает ТАСС со ссылкой на Welt.

    Напомним, президент США Джо Байден назвал поддержку вооруженных сил Украины «разумной инвестицией», которая якобы будет приносить «дивиденды».

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    6 ноября 2023, 14:43
    Лавров назвал условие диалога с Западом

    Лавров: Россия готова к диалогу с Западом при учете российских интересов

    Лавров назвал условие диалога с Западом
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия готова к прагматичному диалогу с Западом, если эти страны на деле будут учитывать российские интересы, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия».

    «Мы сохраняем при этом открытость и к прагматичному диалогу с западными странами, если они проявят готовность на деле, а не на словах учитывать наши интересы и взаимодействовать на основе взаимной выгоды и взаимного уважения», – сказал он, передает ТАСС.

    По мнению Лаврова, Запад, может быть, рано или поздно осознает бесперспективность нынешнего антироссийского курса. Но этот вопрос следует задавать нынешнему поколению руководителей прежде всего европейских стран, утративших стратегическое видение и слепо следующих в кильватере пагубной американской линии, полагает он.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что обострение на Ближнем Востоке было спровоцировано именно политикой США.

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    6 ноября 2023, 12:42
    В США признали главную ошибку властей относительно Путина

    Foreign Affairs: Власти США неверно поняли, как вести дела с Путиным

    В США признали главную ошибку властей относительно Путина
    @ Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти допустили ошибку относительно президента России Владимира Путина, поскольку не поняли, как с ним нужно вести дела, пишет издание Foreign Affairs.

    Отмечается, что если влиятельные политики США будут и дальше неправильно понимать Путина и считать, что единственный способ коммуникации с ним – демонстрация силы, то они рискуют спровоцировать прямой конфликт с Россией, передает Ura.ru.

    Вместо этого США следует искать пути дипломатического разрешения конфликта, включая переговоры и диалог с Москвой.

    Между тем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и США находятся на нуле.

    Коментарии (26)
    6 ноября 2023, 05:54
    Кулеба заявил, что Бербок обещала ему вступление Украины в ЕС

    Кулеба заявил, что получил от Бербок заверение относительно вступления Украины в ЕС

    Кулеба заявил, что Бербок обещала ему вступление Украины в ЕС
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что «Украина будет частью Евросоюза», поскольку «получил это заверение» от министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

    Кулеба отметил, что для присоединения к единому рынку Украине требуется провести реформы в сфере правосудия. Также Украине нужно «усилить меры по борьбе с коррупцией». Кулеба отметил, что на Украине уже «приняли соответствующие законы, которые теперь надо выполнять», передает ТАСС со ссылкой на Welt.

    Напомним, ожидается, что в скором будущем Еврокомиссия объявит о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в ЕС. Вероятно, Брюсселю хочется на фоне строительства нового железного занавеса между Россией и Европой продемонстрировать «прибыль» для ЕС.


    Коментарии (28)
    4 ноября 2023, 14:34
    В Сети раскритиковали фон дер Ляйен из-за ее заявлений в Киеве

    Интернет-пользователи раскритиковали главу ЕК фон дер Ляйен из-за ее заявлений в Киеве

    Tекст: Александра Юдина

    Пользователи соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) раскритиковали очередной визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Украину и призвали ее уйти в отставку.

    На своей странице в соцсети она написала, что рада вернуться для обсуждения пути вступления Украины в ЕС, однако в комментариях получила призыв уйти в отставку, передает РИА «Новости».

    Так, пользователь уточнил, сообщили ли президенту Украины Владимиру Зеленскому, что «все кончено».

    Комментатор Ryan O'Reilly в свою очередь добавил, что в ЕС не нужны ни фон дер Ляйен, ни Украина.

    «Только не с моими деньгами», – подчеркнул Cloudy.

    А пользователь Georgia V заявила, что глава ЕК – «лицемерка, и ей уже пора уйти в отставку».

    «Украина уже проиграла. Совершенно оторваны от реальности», – резюмировали комментаторы.

    Ранее стало известно, что глава ЕК прибыла с визитом в столицу Украины. Ожидается, что фон дер Ляйен обсудит финансовую поддержку для восстановления Украины.

    Коментарии (3)
    4 ноября 2023, 19:10
    Глава Еврокомиссии раскрыла содержание нового пакета санкций против России

    Урсула фон дер Ляйен: ЕС скоро представит новые санкции против России, которые касаются цен на нефть

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия представит новый пакет в отношении России, он касается, в том числе, лимита цен на российскую нефть, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    В сообщении главы ЕК в Х(бывший Twitter, заблокирован в России)новые запреты на импорт и экспорт касаются также ужесточения лимита цен на российскую нефть, передает RT.

    Ранее президент Владимир Путин ранее заявлял, что европейцы сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, в результате чего экономика ЕС находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта 2023 года и вовсе оказалось в отрицательной зоне.

    Коментарии (8)
    7 ноября 2023, 09:34
    В США зависимость от ядерного топлива из России сочли угрозой нацбезопасности

    Власти США сочли зависимость от ядерного топлива из России «угрозой нацбезопасности»

    В США зависимость от ядерного топлива из России сочли угрозой нацбезопасности
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенным Штатам необходимо избавиться от зависимости от российского ядерного топлива, это представляет критическую угрозу национальной безопасности страны, считает руководитель американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф.

    Хафф отметила, что США должны избавиться от зависимостей в этой сфере, «особенно от России». Если Вашингтон не предпримет никаких действий, Россия «продолжит удерживать этот рынок», заявила Хафф в интервью газете Financial Times.

    По ее словам, это «действительно важно для национальной безопасности, климата и энергетической независимости» Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    Она уточнила, что около 20% топлива, которые используются американскими реакторами, идет по контрактам с российскими поставщиками. Это вызывает у чиновницы «серьезную озабоченность».

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, почему США никак не могут избавиться от российского ядерного топлива.

    Коментарии (9)
    6 ноября 2023, 05:26
    Вашингтон обвинили в попытке переложить заключение мира с Россией на Зеленского

    Figaro заявила о намерении США после поражения на Украине переложить заключение мира с Россией на Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    США потерпели поражение на Украине, сейчас они хотят переложить заключение мира с Россией на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы избежать позора, заявил директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид.

    Мид считает, что администрация Джо Байдена продолжит поддержкивать Киев, пока Зеленский не согласится на переговоры и отказ от территорий. Такая позиция даст США возможность «успокоить свою совесть и заявить, что украинцы уже все решили сами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

    Как полагает Мид, США уже потерпели на Украине два поражения: одним стало само начало российской специальной военной операции, другим – результаты украинского контрнаступления. Мид считает, что ситуация для Украины зашла в тупик, и не видит «перспектив победы Америки на Украине».

    Напомним, СМИ заявили, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.


    Коментарии (4)
    6 ноября 2023, 10:38
    В Британии назвали негативные последствия вступления Украины в ЕС

    UnHerd: При вступлении в Евросоюз Украина отберет финансирование у его беднейших членов

    В Британии назвали негативные последствия вступления Украины в ЕС
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина отберет финансирование у беднейших членов Евросоюза (ЕС) в случае вступления в объединение, считает обозревательница британского портала UnHerd Бетани Эллиотт.

    Эллиот отмечает, что при вступлении в ЕС Киев получит средства, предназначенные для развития инфраструктуры в бедных странах – членах объединения, передает РИА «Новости». Без соответствующего финансирования в таком случае останутся Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта, указала она.

    Кроме того, если Украина присоединится к объединению, субсидии на развитие сельского хозяйства в ЕС сократятся на 20%, добавила Эллиот.

    Согласно внутренним расчетам ЕС, Киев сможет рассчитывать на 168 млрд евро помощи в рамках расширенной конфедерации с Украиной, Молдавией, Грузией и странами Балканского полуострова, указала журналистка.

    Эллиот также отметила беспокойство европейских чиновников, считающих, что ЕС не сможет эффективно функционировать, если число стран – членов составит тридцать и более.

    Журналистка заключила, что найти компромисс по вступлению Украины в ЕС, «вероятно, будет сложно».

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что получил от министра иностранных дел Германии Анналены Бербок заверение относительно вступления Украины в ЕС.

    Коментарии (3)
    7 ноября 2023, 11:56
    Полонист: Варшава использует забастовку дальнобойщиков в противостоянии с Киевом

    Полонист Стремидловский: Используя недовольство перевозчиков, Варшава пытается насолить Украине

    Полонист: Варшава использует забастовку дальнобойщиков в противостоянии с Киевом
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Польские власти используют забастовку дальнобойщиков как еще один способ насолить Украине. При этом сейчас Зеленский даже не сможет ни с кем обсудить эти ограничения, поскольку политики в Варшаве заняты куда более важными для своей страны делами, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.

    «Польские дальнобойщики долгое время являлись лидерами европейского рынка перевозок. Теперь же их стали демпинговать украинские коллеги, работающие в куда более выгодных условиях. В связи с этим представители логистической отрасли в Варшаве стали терять былые позиции, что привело к снижению доходов», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    «Разумеется, сложившаяся ситуация создала недовольство местных перевозчиков, что крайне удачно совпало с похолоданием отношений Польши и Украины. Администрация Дуды одобрила начало протестов дальнобойщиков для того, чтобы еще раз насолить офису Зеленского, который пытается извлечь максимальную выгоду из текущих экономических условий», – отмечает собеседник.

    «При этом, когда именно закончится текущий виток напряжения, сказать сложно. В настоящий момент Польша застыла в ожидании масштабных изменений состава правительства. Обсуждать «несправедливое» отношение к украинским перевозчикам Зеленскому будет не с кем, поскольку политики страны заняты гораздо более важными делами», – считает эксперт.

    «Сами дальнобойщики планируют продолжать блокировку потока машин до января. Очевидно, что отношения между двумя странами постепенно накаляются. Если после объявленных кадровых изменений партии «Право и справедливость» удастся усилить собственные позиции, то Варшава пойдет на серьезное обострение отношений с Украиной», – уточняет он.

    «Однако более реальным кажется формирование коалиции оппозиционных партий. В этом случае Польша вполне сможет поставить отношения с офисом Зеленского на паузу до тех пор, пока из Брюсселя не поступят более ясные указания, как именно выстраивать дальнейший диалог с соседней страной», – резюмирует Стремидловский.

    Ранее польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщает местная радиостанция RMF FM. В настоящий момент перекрыты три перехода: в Хребенном, Борохуске и Корчеве. К протестам присоединились несколько десятков представителей сферы.

    Протестующие пытаются добиться ввода коммерческих разрешений для украинских перевозчиков и снизить их общее число. Кроме того, дальнобойщики настаивают на отмене лицензий, выданных украинским компаниям, которые были созданы после начала СВО.

    С помощью собственных машин они заблокировали дороги у пунктов пропусков. При этом легковым автомобилям, автобусам, транспортам с гуманитарной и военной помощью недовольные разрешают продолжать движение в пункт назначения. Отмечается, что акция протеста официально зарегистрирована и продлится до 3 января.

    Действия польских перевозчиков вызвали серьезное недовольство среди украинского руководства. Так, посол страны в Варшаве Василий Зварич назвал происходящие события «болезненным ударом в спину». Он также отметил, что начавшиеся протесты могут поставить под угрозу действующие «коридоры солидарности» с Евросоюзом. В связи с этим дипломат призвал польских перевозчиков прекратить блокаду и выбрать иные формы отстаивания собственных прав.

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    7 ноября 2023, 09:39
    СМИ нашли объяснение отказу главы МИД Турции от объятий с Блинкеном

    Hurriyet: Глава МИД Турции Фидан отказался от объятий с госсекретарем США Блинкеном из-за невежливости

    Tекст: Александра Юдина

    Причиной отказа главы МИД Турции Хакана Фидана от объятий с госсекретарем США Энтони Блинкеном стала ранее проявленная главой американской дипломатии невежливость, сообщила газета Hurriyet.

    В турецких СМИ и соцсетях распространены кадры со встречи Фидана и Блинкена, где видно, как после крепкого рукопожатия Блинкен пытается обнять Фидана, делая шаг вперед, но турецкий министр делает шаг назад и продолжает сжимать руку госсекретаря, передает РИА «Новости».

    Как полагает издание Hurriyet, в то время, когда машина Блинкена подъехала к зданию турецкого ведомства, Фидан вышел из машины и встал перед дверью министерства, как это делается для каждого приезжающего министра, при этом в то время, когда разговаривавший по телефону Блинкен не вышел из машины, Фидан вернулся в здание.

    После этого Фидан приветствовал Блинкена, проявившего недостаток дипломатической вежливости, и отклонил попытку госсекретаря США обнять его.

    Ранее турецкие СМИ заметили, что глава МИД Турции Хакан Фидан уклонился от объятий Блинкена во время рукопожатия.

    Напомним, канал Sky News заявил, что поездка Блинкена по ближневосточным государствам обернулась провалом.

    Коментарии (4)
    6 ноября 2023, 17:17
    Киевская чиновница возмутилась словами главы ЕК об успехах Украины на пути в ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о готовности Украины на 90% к интеграции с ЕС – негативный тезис для киевского режима, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина.

    Даже 99,9% – это негативный тезис для Украины, поскольку речь идет «об экзистенциальных изменениях» для страны, сказала Стефанишина, передает РИА «Новости».

    По ее словам, высказывание фон дер Ляйен звучит как «вы сделали 90%, и у вас есть только три дня, чтобы выполнить остальное».

    Украинская чиновница добавила, что 100% – это недостижимый результат, поскольку чем больше целей достигается, тем больше проблем появляется.

    Напомним, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в субботу посетила Киев. Она заявила, что Украина прошла «более 90% пути» к вступлению в ЕС.

    Коментарии (2)
    6 ноября 2023, 11:39
    В Германии осудили слова фон дер Ляйен о скором вступлении Украины в ЕС

    В Германии осудили обещания фон дер Ляйен о скором вступлении Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали главу Еврокомисии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, пообещавшую украинскому лидеру Владимиру Зеленскому скорое вступление Украины в Евросоюз (ЕС).

    В ходе недавнего визита в Киев фон дер Ляйен встретилась с Зеленским и заверила его в том, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в этом году, так как в стране проводятся «масштабные реформы» и более 90% пути уже пройдено, однако читатели Die Welt не согласились с главой ЕК, передает РИА «Новости».

    «Я не знаю, кого здесь принимают за дурака. То ли фон дер Ляйен и Зеленский полностью оторваны от реальности, то ли они осознанно хотят навредить ЕС», – написал один из читателей.

    Другой пользователь выразил мнение, что вступление Украины в ЕС «станет последним гвоздем в крышке гроба Евросоюза».

    «Вы прошли более 90% пути». Страна находится в разгаре конфликта, инфраструктура практически разрушена, экономика находится в руинах. Если подумать о том, какие страны уже много лет пытаются попасть в ЕС, я бы почувствовал себя дураком на их месте», – заявил третий.

    Еще один читатель считает, что единственное изменение на Украине – «это то, что она развалилась еще больше».

    В субботу глава ЕК Урсулла фон дер Ляйен посетила Киев. В Сети раскритиковали очередной визит фон дер Ляйен на Украину и призвали ее уйти в отставку.

    Коментарии (3)
    7 ноября 2023, 10:15
    На Западе испугались последствий использования российских активов

    Politico: Изъятие российских активов может навредить Европе

    Tекст: Ольга Никитина

    В Бельгии и Люксембурге испытывают опасения по поводу последствий использования Европейским союзом замороженных российских активов, пишут американские СМИ.

    Как заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро, в настоящее время страны G7 и Европейская комиссия пытаются выбрать решение по замороженным российским активам, которое бы не дестабилизировало международную финансовую систему, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Для изъятия этих средств, как пояснил бельгийский премьер, нужны правовые основания. Кроме того, по его словам, в Европе понимают, что способа использовать эти активы без тяжелых последствий для экономики не существует.

    Ранее Financial Times писала, что, по мнению западных стран, конфискация российских активов будет невыгодна Западу, поскольку это приведет к негативным экономическим последствиям.

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    6 ноября 2023, 04:58
    Еврокомиссия пожаловалась на всплеск антисемитизма в ЕС

    Еврокомиссия заявила о необычайно сильном всплеске антисемитизма в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Всплеск инцидентов, связанных с антисемитизмом, достиг необычайного уровня по всей Европе в последнее время, заявила Еврокомиссия.

    В заявлении сказано, что нынешняя ситуация «напоминает одни из самых мрачных времен в истории». Как заявила ЕК, «европейские евреи сегодня снова живут в страхе». Подчеркивается, что усиление антисемитизма наблюдается «во всем мире», передает ТАСС.

    «Бутылки с зажигательной смесью бросают в синагогу в Германии, звезды Давида наносят на жилые дома во Франции, осквернено еврейское кладбище в Австрии, нападения на еврейские магазины и синагоги в Испании, демонстранты скандируют лозунги ненависти против евреев», – заявила ЕК.

    ЕК подчеркнула, что Евросоюз «поддерживает свои еврейские общины», осуждает антисемитизм, который противоречит ценностям Европы и ее «модели общества», в основе которого лежат «равенство, инклюзивность и полное уважение прав человека».

    Указывается, что «еврей, мусульманин, христианин – никто не должен жить в страхе перед дискриминацией или насилием из-за своей религии или своей идентичности», ЕС намерен «защищать благополучие всех своих сообществ». Планируется укрепить меры безопасности и «противостоять ненависти во всех ее формах».

    Напомним, Совет национальной безопасности еврейского государства заявил, что на фоне недавних вспышек антисемитизма гражданам Израиля следует пересмотреть планы поездок за границу.

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    • Израиль окружил Газу

      Зайдя в сектор Газа с трех направлений, израильская армия окружила город Газу, как когда-то войска Александра Македонского. Та осада закончилась для филистимлян катастрофой. Эта операция тоже обещает стать очень кровавой. Пока Израилю везет, но обострение грозит продлиться долго.

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