Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
Рубль во вторник утром незначительно подешевел к доллару и укрепился к евро
Рубль во вторник утром подешевел к доллару на 0,25 копейки, укрепился к евро на 11,5 копеек и потерял к юаню 0,1 копейки
Российская национальная валюта во вторник утром подешевела к доллару на 0,25 копейки, укрепилась к евро на 11,5 копеек и потеряла к юаню 0,1 копейки, следует из данных торгов на Московской бирже.
Российская национальная валюта во вторник утром подешевела к доллару на 0,25 копейки, до 92,4 рубля, укрепилась к евро на 11,5 копеек, до 98,98 рубля, и потеряла к юаню 0,1 копейки, остановившись на уровне 12,68 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже, передает ТАСС.
В понедельник утром рубль на открытии торгов укрепился к доллару и к евро.