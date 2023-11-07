Рубль во вторник утром незначительно подешевел к доллару и укрепился к евро

Рубль во вторник утром подешевел к доллару на 0,25 копейки, укрепился к евро на 11,5 копеек и потерял к юаню 0,1 копейки

Tекст: Антон Никитин

Российская национальная валюта во вторник утром подешевела к доллару на 0,25 копейки, до 92,4 рубля, укрепилась к евро на 11,5 копеек, до 98,98 рубля, и потеряла к юаню 0,1 копейки, остановившись на уровне 12,68 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже, передает ТАСС.

В понедельник утром рубль на открытии торгов укрепился к доллару и к евро.