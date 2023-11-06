  • Новость часаБалицкий объявил контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановленным
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    Европа готовится к жизни без «Дружбы»
    СМИ: Россия поставила под удар базы США в Тихом океане
    Польский пограничник ранил нелегального мигранта на белорусской границе
    NYT: Зеленский подорвал авторитет Залужного
    Financial Times объяснила отказ Запада от конфискации российских активов
    В ВСУ решили ввести рекрутинг вместо призыва
    Политолог: Визит Блинкена в Палестину обернулся фиаско
    Российские военные не дали ВСУ эвакуировать Leopard 2 под Авдеевкой (видео)
    Экс-советник Кучмы заявил о госперевороте в Киеве
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    8 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство – главный фактор победы России

    Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

    20 комментариев
    6 ноября 2023, 07:39

    Рубль вырос к доллару и евро

    Рубль на открытии торгов Московской биржи укрепился к доллару и евро

    Tекст: Антон Антонов

    Курс рубля в начале торгов понедельника вырос к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.

    Курс доллара расчетами «завтра» опустился до 92,22 рубля, потеряв 20 копеек. Курс евро снизился до 98,89 рубля (минус 5 копеек), юаня – до 12,65 рубля (минус 1 копейка), передает РИА «Новости».


    5 ноября 2023, 14:16
    Появилось видео удара «Искандером» по месту награждения военных ВСУ
    Появилось видео удара «Искандером» по месту награждения военных ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    В Сети опубликовали видео с моментом удара «Искандером» по скоплению личного состава украинских военных во время награждения в прифронтовом селе на Запорожском направлении, сообщили СМИ.

    Отмечается, что потери противника составили более 20 человек убитыми, среди погибших преимущественно – офицеры, Передает Газета.Ru cо ссылкой на RT.

    ВСУ официально подтвердили удар ВС РФ, завили, что «идет выяснение обстоятельств». Украинские солдаты обвиняют в случившемся командира, который решил собрать личный состав для «торжественного награждения».

    Ранее Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что в пятницу на Запорожском направлении российские войска нанесли удар «ракетой «Искандер-М» по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады». Депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко уточнил, что в результате удара погибли 28 военных, еще 53 ранены.

    Коментарии (85)
    5 ноября 2023, 14:14
    В США испугались за тихоокеанские базы из-за нового оружия России
    В США испугались за тихоокеанские базы из-за нового оружия России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оснастив истребители Су-57 крылатыми ракетами дальнего действия, Россия поставила под удар военные базы США на острове Гуам и на Гавайях, сообщили СМИ.

    Как пишет американский журнал Military Watch, единственная эскадрилья истребителей пятого поколения Су-57 ВВС России в октябре 2023 года получила новый класс крылатых ракет, дальность действия которых соответствует предполагаемой дальности действия ракет Х-101/102, установленных на российских стратегических бомбардировщиках, в 3500 километров, передает РИА «Новости».

    Как утверждает автор, первое боевое подразделение Су-57 будет базироваться на Дальнем Востоке, их ключевой потенциальной целью, по его мнению, станут американские военные объекты на Гуаме и Гавайях.

    В статье отмечается, что российские базы на Дальнем Востоке позволят дислоцировать Су-57 в радиусе действия, позволяющем нанести удар по Гуаму без дозаправки, а их размещение ближе к мысу Дежнева на Чукотке поставит под удар объекты на Гавайских островах. Издание также предупреждает о возможной угрозе для военных и промышленных объектов континентальной части США.

    Как говорится в статье, действуя над Тихим океаном, немного за пределами воздушного пространства Аляски, истребители могли бы при поддержке средств дозаправки в воздухе также удерживать в пределах досягаемости объекты в ключевых частях континентальной части США, включая жизненно важные промышленные объекты в Калифорнии.

    Как поясняет издание, хотя таким потенциалом уже обладают российские стратегические бомбардировщики, истребители, в отличие от них, могут быть развернуты в гораздо большем количестве при меньших потребностях в техническом обслуживании.

    Ранее источник сообщал, что для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Су-57 получат дополнительную скрытность.

    Коментарии (34)
    5 ноября 2023, 17:58
    Financial Times объяснила отказ Запада от конфискации российских активов

    Financial Times: Запад считает конфискацию российских активов невыгодной

    Financial Times объяснила отказ Запада от конфискации российских активов
    @ Christoph Soeder/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Страны Запада считают, что конфискация российских активов им невыгодна, поскольку это приведет к негативным экономическим последствиям, заявил обозреватель делового издания Financial Times Мартин Сандбу.

    Как указал Сандбу, конфискация активов России может привести к выводу другими странами своих активов из юрисдикции Запада и их отказу от накопления больших резервов, передает «Лента.ру» со ссылкой на Financial Times.

    При этом Сандбу уточнил, что реальность таких последствий сомнительна, поскольку если бы другие государства задумывались о выводе своих средств с Запада, они бы уже это сделали. Он также подчеркнул, из-за этого ничего страшного не случится.

    Эксперт отметил, что даже если государства захотят вывести свои активы, чтобы они не повторили судьбу российских, размещать их негде, кроме Китая, что невыгодно как экономически, так и политически.

    Он сообщил, что с политической стороны это не имеет особого смысла. «Каким бы лицемерным или корыстным ни казался Запад развивающимся странам, никто, конечно, не верит, что у Си Цзиньпина меньше искушений использовать финансовую зависимость в качестве оружия», – уточнил эксперт.

    Сандбу также призвал не медлить с конфискацией российских активов, поскольку нет в этом ни политических, ни юридических, ни экономических проблем.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что симметричный ответ может последовать от Москвы в случае воровства Европой замороженных средств России.

    Коментарии (39)
    5 ноября 2023, 12:45
    NYT: Зеленский подорвал авторитет Залужного

    NYT: Разногласия между Зеленским и Залужным сыграют на руку России

    NYT: Зеленский подорвал авторитет Залужного
    @ president.gov.ua

    Tекст: Олег Исайченко

    Решение Владимира Зеленского уволить главу ССО Виктора Хоренко свидетельствует о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также обостряет противоречия с главкомом ВСУ Валерием Залужным, пишет The New York Times.

    «По словам американских военных, офицеры армии США, работавшие с генералом Хоренко, были удивлены известием о его отставке. Согласно конституции Украины, президент имеет право назначать и увольнять главу спецназа, хотя он напрямую подчиняется главкому ВСУ. Похоже, что увольнение Хоренко подорвало авторитет генерала Залужного», – отмечают в The New York Times.

    В Раде, по данным издания, данное решение Зеленского сочли ошибкой, а ее последствия сыграют на руку России. «Слухи о напряженности между президентом и главкомом циркулировали уже больше года, но ранее не выливались в публичные разногласия», – добавляют в NYT.

    Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный. Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.


    Коментарии (0)
    5 ноября 2023, 07:58
    Российские военные не дали ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой

    При попытке ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой российские военные добили его «Ланцетом»

    Российские военные не дали ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой
    @ Philipp Schulze/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Под Авдеевкой украинские военные предприняли попытку эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, но по нему нанесли удар барражирующим боеприпасом «Ланцет», сообщил источник в Южной группировке российских войск.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что поджечь Leopard 2 удалось бойцам 114-й отдельной мотострелковой бригады. Экипаж покинул танк, к нему поехала украинская техника для эвакуации, но ее отогнали минометами.

    «Мы же решили «Ланцетом» окончательно уничтожить танк, попытались попасть в БК (боекомплект), но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден», – рассказал источник.

    Минобороны России опубликовало в четверг видео уничтожения FPV-дроном танка ВСУ Leopard немецкого производства на Запорожском направлении.

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    5 ноября 2023, 13:54
    СМИ: Пугачева покинула Россию
    СМИ: Пугачева покинула Россию
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) опубликовал совместную фотографию с певицей Аллой Пугачевой из латвийской Сигулде, сообщили СМИ.

    Галкин в своем Instagram (запрещен в России, принадлежит Meta, признанной экстремистской в России) отметил солнечную воскресную погоду в латвийской Сигулде, передает РИА «Новости».

    Когда на самом деле было снято фото – неизвестно.

    Ранее стало известно о возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. Артистку заметили на погранпереходе в Псковской области. В субботу черный автомобиль Rolls Royce Пугачевой заметили в Твери местные жители. Помощница певицы Елена Чупракова рассказала, что Пугачева приехала в Москву на неопределенное время.

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    5 ноября 2023, 16:41
    На Украине решили заменить срочную службу на интенсивную военную подготовку
    На Украине решили заменить срочную службу на интенсивную военную подготовку
    @ Ozge Elif Kizil/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики до 2028 года, в ней речь идет о переходе к контрактной службе и замене срочной службы интенсивной военной подготовкой людей призывного возраста, сообщили в ведомстве.

    Как сообщили в украинском ведомстве, основной акцент в утвержденной концепции сделан на «гарантированном удовлетворении потребностей ВСУ», а также «интеграции в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимости ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО», передает РИА «Новости».

    Кроме того, в ВСУ планируют ввести систему рекрутинга в ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом, внедрить усовершенствованную электронную систему воинского учета, установить новую культуру взаимоотношений между командирами и подчиненными, а также обеспечить равные возможности в ВСУ для женщин и мужчин.

    Ранее сообщалось, что власти Украины планируют в течение одного-двух месяцев запустить в стране «смарт-мобилизацию», подразумевающую самостоятельный выбор человеком воинской специальности, на которой он готов служить.

    Коментарии (23)
    5 ноября 2023, 11:20
    Послы Ирана и Израиля в Баку устроили словесную дуэль

    Послы Ирана и Израиля в Азербайджане обменялись нелицеприятными заявлениями

    Послы Ирана и Израиля в Баку устроили словесную дуэль
    @ Rouzbeh Fouladi/Global Look Press,кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров

    Послы Ирана и Израиля в Азербайджане Аббас Мусави и Джордж Дик обменялись нелицеприятными заявлениями в социальных сетях, сообщили местные СМИ.

    Как сообщает издание haqqin.az, заочную перепалку открыл иранский посол, который назвал израильтян «слабее паутины паука» и пообещал Израилю «похороны в Средиземном море» в случае вмешательства Ирана в конфликт вокруг сектора Газа.

    «Нет никакого спасения, отныне весь мир против вас», – написал иранский дипломат, отметив, что против Израиля якобы настроен и «мусульманский, храбрый народ Азербайджана».

    В ответ посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик дал «бесплатный совет от профессионала» «послу иранского режима», написав, что если тот хочет, чтобы «его воспринимали всерьез» во время угроз уничтожить Израиль и лично главу израильской дипмиссии в Баку, то «следует отказаться от сравнения с паутиной».

    «Паучий шелк в пять раз прочнее стали», – ответил посол Израиля.

    Ранее в связи с действиями Израиля в секторе Газа президент Колумбии Густаво Петро и президент Чили Габриэль Борич сообщили, что послов этих стран в Израиле решено отозвать для консультаций. Власти Бахрейна так же решили отозвать посла в Израиле и приостановить экономические отношения с еврейским государством в знак поддержки народа Палестины на фоне израильских действий в секторе Газа.

    Коментарии (15)
    5 ноября 2023, 15:40
    Песков раскрыл детали совещания Путина по Дагестану

    Песков: Совещание Путина по событиям в Дагестане проводилось до ночи

    Песков раскрыл детали совещания Путина по Дагестану
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин после беспорядков в аэропорту в Махачкале проводил совещание, которое длилось почти два часа и «ушло совсем в ночь», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как указал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, совещание продолжалось достаточно долго. «Оно почти два часа продолжалось. Тоже ушло совсем в ночь», – сказал он, передает ТАСС.

    Песков, комментируя обсуждение, отметил, что это и внутренний аспект, и международный аспект. Он уточнил, что на совещании обсуждались меры, которые нужно принять, чтобы таких ситуаций больше не повторялось. Поэтому, по его словам, это «был такой достаточно насыщенный разговор в русле тех оценок, которые дал президент в своем начальном выступлении».

    Пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, выступали ли участники совещания с какими-либо инициативами, уточнил, что совещание – оно на то и совещание, чтобы на нем происходил обмен мнениями. «И, как правило, особенно на таком уровне, естественно, это очень живой обмен мнениями», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что российские власти должным образом отреагируют на события в Махачкале.

    Напомним, жители Дагестана устроили погром в аэропорту Махачкалы из-за приземления там борта из Израиля. Ранее Путин заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии спецслужб Запада.

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    5 ноября 2023, 21:18
    Политолог: Визит Блинкена в Палестину обернулся фиаско

    Американист Дудаков: Арабские страны неохотно относятся к «хитрому плану» США по Палестине

    Tекст: Олег Исайченко

    В США допускают создание Палестинского государства под эгидой арабский стран. Однако они неохотно относятся к этой идее. К такому выводу пришел политолог-американист Малек Дудаков, комментируя визит госсекретаря США Энтони Блинкена на переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом.

    «Еще один маневр госсекретаря Блинкена закончился фиаско. Он неожиданно посетил Рамаллу на Западном берегу Иордана, чтобы встретиться с Махмудом Аббасом. Публично они так ни о чем не договорились, а непублично, скорее всего, переругались», – пишет политолог-американист Дудаков в своем Telegram-канале.

    По его словам, Блинкен приехал к палестинцам де-факто с пустыми руками, «хоть и пообещал им когда-нибудь в будущем гуманитарную помощь». «Но это вилами по воде написано – ведь республиканцы в Конгрессе наотрез отказываются давать деньги палестинцам», – напомнил эксперт.

    «От госсекретаря требовали оказать давление на Израиль ради перемирия, но и тут Блинкен ни о чем не договорился. Госдепартамент предложил хитрый план – создать Палестинское государство под эгидой арабских стран. Но они сами неохотно к этому относятся. К тому же неясно, кто именно – Египет ли, Иордания, Саудовская Аравия – будет играть в этом главную роль», – указал аналитик.

    «На фоне политической импотенции Белого дома активизировался Трамп. С одной стороны, он обещает ввести ограничения на въезд мусульман и арабов в США. А с другой – всех замирить, вернув подорванные Авраамовы соглашения арабского мира с Израилем. И в этот раз даже попытаться как-то затащить в них Иран – возможно, с обещанием снятия всех санкций», – предположил эксперт.

    «Популистская риторика Трампа добавляет ему очков. В последнем опросе NYTimes он уже обходит Байдена в пяти из шести ключевых штатов на выборах. Если бы выборы прошли завтра, Трамп бы разгромно победил, получив больше 300 выборщиков. Чем кризисней обстановка, тем сильнее будут позиции Трампа, обещающего избирателям остановить скатывание к Третьей мировой войне», – заключил Дудаков.

    Напомним, ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что переход сектора Газа под управление палестинского государства возможен в рамках всеобъемлющего политического решения: оно должно регулировать ситуацию на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Он также подчеркнул, что сектор Газа – неотъемлемая часть Палестины.

    Политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале указал, что, «если судить по американским высказываниям после встречи Блинкена и Аббаса, в Вашингтоне хотели бы передать ответственность за Газу ПНА (Палестинской национальной администрации). ХАМАС выгнал ее оттуда в 2007 году».

    Ранее Дудаков рассказал газете ВЗГЛЯД, что поддержка мусульман может оказать определенную роль на грядущих выборах в США. Если они не проголосуют за Демократическую партию в спорных штатах, это может вызвать проблемы у Джо Байдена.

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    5 ноября 2023, 13:33
    Нетаньяху наказал министра за допущение ядерного удара по Газе
    Нетаньяху наказал министра за допущение ядерного удара по Газе
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа, сообщили СМИ.

    Как передает радио Kan слова Нетаньяху, слова Амихая Элияху не соответствуют действительности и оторваны от реальности, Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда непричастным, и мы будем продолжать делать это до победы, передает ТАСС.

    Ранее представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем сообщил, что заявления израильского министра о возможности ядерного удара по сектору Газа отражают терроризм, практикуемый этим правительством и его лидерами против палестинского народа.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

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    5 ноября 2023, 22:41
    Взрывы прогремели в Одессе

    Взрывы второй раз за день прозвучали в Одессе

    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе второй раз за день прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ. Кроме того, четвертый раз за сутки взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил глава местной городской администрации Роман Мрочко.

    В воскресенье уже сообщалось о повреждении объекта инфраструктуры в Одессе. Теперь СМИ сообщают о новом взрыве, указывается, что «слышны повторные взрывы», передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что в акватории Черного моря были замечены беспилотники «Герань», направлявшиеся «в сторону Затоки Одесской области», после чего «в районе портовой инфраструктуры Одессы прозвучало несколько взрывов».

    Мрочко сообщил, что в Херсона взрывы слышны «в прибрежных районах», передает ТАСС.

    Украинские СМИ сообщают, что в ряде районов Херсона пропал свет.

    Накануне сообщалось о взрывах в Днепропетровске и повреждении объекта инфраструктуры в городе в результате попадания ракеты.

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    5 ноября 2023, 18:41
    CNN: В ВСУ пожаловались на превосходство России после статьи Залужного
    CNN: В ВСУ пожаловались на превосходство России после статьи Залужного
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Офицер ВСУ на условиях анонимности рассказал журналистам CNN об огромном превосходстве российской армии на передовой. Он подчеркнул, что статья главкома ВСУ Валерия Залужного не стала для него неожиданностью.

    Так, военнослужащий рассказал CNN, что не посчитал нужным передавать слова Залужного своим подчиненным. Офицер подчеркнул, что для солдат все это и так было «очевидно».

    «Там, где мы находимся, мы постоянно ощущаем превосходство русских как в разведке, так и в огневой мощи. У них огромное количество пушечной артиллерии. Они уступают в точности, это факт, но превосходят в количестве снарядов. Особенно в последнее время разница заметна, поскольку мы получаем все меньше и меньше боеприпасов», – рассказал он изданию.

    CNN отмечает, что оценка Залужного не стала неожиданностью и для остальных украинцев, поскольку это именно то, что они обсуждают в разговорах с друзьями и видят в социальных сетях.

    Ранее в The New York Times сообщали, что решение Владимира Зеленского уволить главу ССО Виктора Хоренко свидетельствует о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также обостряет противоречия с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

    В Раде, по данным издания, данное решение Зеленского сочли ошибкой, а ее последствия сыграют на руку России. «Слухи о напряженности между президентом и главкомом циркулировали уже больше года, но ранее не выливались в публичные разногласия», – добавляют в NYT.

    Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный. Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.

    Коментарии (10)
    5 ноября 2023, 08:57
    Лукашенко пообещал наладить производство белорусских самолетов

    Лукашенко: Будет сделано все для скорейшего начала производства белорусских самолетов

    Лукашенко пообещал наладить производство белорусских самолетов
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Будет сделано все, чтобы самолеты белорусского производства как можно скорее поднялись в небо, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Глава белорусского государства поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником (отмечается ежегодно в Белоруссии в первое воскресенье ноября) и 90-летием гражданской авиации республики.

    По его словам, впредь будет сделано все возможное, чтобы амбициозные планы по развитию гражданской авиации в Белоруссии воплотились в жизнь и самолеты белорусского производства как можно скорее поднялись в небо, передает РИА «Новости».

    Ранее Лукашенко заявил, что на белорусской территории готовы приступить к производству российских штурмовиков, для этого нужна небольшая техническая поддержка из России.

    Коментарии (29)
    5 ноября 2023, 20:51
    В ресторане в центре Москвы произошла стрельба

    Tекст: Ольга Иванова

    Стрельба в ресторане на Шлюзовой набережной в центре Москвы произошла из-за бытового конфликта, который перерос в потасовку, сообщили в МВД.

    Отмечается, что после того, как конфликт перерос в потасовку, один из участников из травматического оружия причинил ранения четверым оппонентам, после чего с места происшествия скрылся, передает РИА «Новости».

    В прокуратуре столицы уточнили, что злоумышленник задержан, в результате инцидента пострадали 4 человека, они госпитализированы.

    Ранее сообщалось, что подозреваемого в стрельбе на остановке общественного транспорта в столице уроженца Таджикистана Шерзода Фазылова, открывшего огонь после просьбы не курить, арестовали по решению Тимирязевского суда Москвы.

    Коментарии (8)
    Главное
    Аббас рассказал о готовности взять Газу под управление
    В ВСУ пожаловались на превосходство России после статьи Залужного
    Песков раскрыл детали совещания Путина по Дагестану
    Послы Ирана и Израиля в Баку устроили словесную дуэль
    Китай и США поспорили из-за панголинов
    Нетаньяху наказал министра за допущение ядерного удара по Газе
    СМИ: Пугачева покинула Россию

    Европа готовится к жизни без «Дружбы»

    Чехия активно готовится к переводу своих нефтеперерабатывающих заводов на нероссийскую нефть. И хотя прокачка топлива для этой страны, а также для Венгрии и Словакии, выведена из-под санкций – Прага допускает, что поставки черного золота могут остановиться в любой момент. Почему? Подробности

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    Чем фантазии Залужного отличаются от фантазий Зеленского

    Военное командование Украины по-прежнему считает победу над Россией достижимой целью, но, в отличие от политического руководства в Киеве, признало поражение в кампании 2023 года. Перенося сроки «перемоги» на будущее, главком ВСУ Валерий Залужный, тем не менее, хочет от НАТО такого, что выдает в нем фантазера уровня Зеленского. Подробности

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    Выставка «Россия» объединила лучшие достижения страны за 20 лет

    На ВДНХ началось одно из самых масштабных мероприятий последних лет – свои двери распахнула выставка-форум «Россия». В ней участвуют все регионы страны, а также министерства и топ-компании. Их цель – показать свои лучшие достижения с начала века. В чем еще заключаются особенности этой выставки и почему организаторы рекомендуют посетить ее несколько раз? Подробности

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    В Европе сменились «понимающие Россию»

    Еще несколько лет назад в Германии концентрировалось наибольшее количество европейских политиков и мыслителей, призывающих строить равные и уважительные отношения с Россией, учитывать интересы Москвы. После начала СВО голоса этих людей почти не звучат. Однако внезапно все больше таких заявлений стало появляться в другой крупнейшей стране ЕС. Почему? Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    • Израиль окружил Газу

      Зайдя в сектор Газа с трех направлений, израильская армия окружила город Газу, как когда-то войска Александра Македонского. Та осада закончилась для филистимлян катастрофой. Эта операция тоже обещает стать очень кровавой. Пока Израилю везет, но обострение грозит продлиться долго.

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