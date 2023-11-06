Боррель заявил о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на поддержку Украины со стороны ЕС

Tекст: Елизавета Шишкова

Он произнес длинную речь о ситуации на Ближнем Востоке, а затем призвал не забывать об Украине, передает ТАСС.

Боррель добавил, что оба конфликта совершенно разные. Однако, по его словам, кризис на Ближнем Востоке уже оказывает долгосрочное влияние на политику ЕС по Украине.

Он призвал послов стран-членов Евросоюза «бороться, не покладая рук, по всему миру» с видением действий Брюсселя на Украине и в Израиле как политики двойных стандартов.

Происходящее на Ближнем Востоке Боррель назвал трагедией и отметил, что этот кризис является моральным и политическим провалом международной дипломатии, не приложивший необходимые усилия для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.

Цена за этот провал будет только расти, считает дипломат.

«Да, мы были формально привержены решению на основе двух государств, но без реальной дорожной карты, чтобы достичь результата», – сказал он.

При этом Боррель подчеркнул, что ЕС должен бороться с проявлениями антисемитизма и антиисламизма в Европе.

Он отметил, что только во Франции за месяц произошло более тысячи антисемитских актов.

Ранее во Франции призвали остановить финансирование Украины.