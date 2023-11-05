СМИ: Западу невыгодно конфисковывать российские активы

Обозреватель Financial Times указал на отсутствие для Запада выгоды в конфискации российских активов

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Сандбу, конфискация активов России могла бы привести к негативным экономическим последствиям. По его словам, это может привести к выводу другими странами своих активов из юрисдикции Запада и их отказу от накопления больших резервов, передает Lenta.Ru со ссылкой на Financial Times.

При этом Сандбу уточнил, что реальность таких последствий сомнительна, поскольку если бы другие государства задумывались о выводе своих средств с Запада, они бы уже это сделали. Он также подчеркнул, из-за этого ничего страшного не случится, и добавил, что чрезмерный профицит уже сам по себе является угрозой мировой экономике.

Эксперт отметил, что даже если государства захотят вывести свои активы, чтобы они не повторили судьбу российских, размещать их негде, кроме Китая, что невыгодно как экономически, так и политически.

Он сообщил, что с политической стороны это не имеет особого смысла. «Каким бы лицемерным или корыстным ни казался Запад развивающимся странам, никто, конечно, не верит, что у Си Цзиньпина меньше искушений использовать финансовую зависимость в качестве оружия», – уточнил эксперт.

Сандбу также призвал не медлить с конфискацией российских активов, поскольку нет в этом ни политических, ни юридических, ни экономических проблем.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что симметричный ответ может последовать от России в случае воровства Европой замороженных средств России.