Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.18 комментариев
Володин не исключил симметричный ответ в случае воровства ЕС активов России
Симметричный ответ может последовать от России в случае воровства Европой замороженных средств России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стремящихся удержаться на своих местах и исходя из плохого финансового положения своих государств, к которому они привели, вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счет них продолжить милитаризацию Киева, передает ТАСС. Володин добавил, что такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа.
По его словам, в этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, «чем наши замороженные на территории Европы средства».
Ранее ЕС утвердил решение о создании рабочей группы по передаче Украине активов России.