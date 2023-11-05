В Кремле обвинили МОК в двойных стандартах

Песков: МОК отдаляется от идеалов олимпизма

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Песков, МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма. По его словам, Россия наблюдает за двойными стандартами, которые «ничем не прикрыты», а также МОК размывает идеи олимпизма. Он подчеркнул, что за этим очень печально наблюдать, передает РИА «Новости».

В субботу в МИД России заявили, что решение МОК об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх стало проявлением сегрегации по национальному признаку и должно быть пересмотрено.

Напомним, МОК отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России.

Москва прокомментировала решение МОК дисквалифицировать Олимпийский комитет России, назвав его примером предвзятости и свидетельством несостоятельности МОК и потребовала восстановить в правах российских спортсменов и отказаться от двойных стандартов.