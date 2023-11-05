Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.0 комментариев
Четыре человека погибли в ДТП в Иркутской области
МВД: Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Иркутской области
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в дорожно-транспортном происшествии на автотрассе «Вилюй» в Усть-Кутском районе, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в Усть-Кутском районе Иркутской области, передает РИА «Новости».
По сообщению ведомства, инцидент произошел на федеральной автодороге «Вилюй» в районе посёлка Янталь, где 36-летний водитель отечественной легковушки Lada Samara, совершая поворот, не справился с рулевым управлением, машина оказалась в реке Кута и ушла под воду. В результате происшествия погибли водитель, женщина и двое малолетних детей.
Ранее в результате столкновения легковушки с большегрузным автомобилем на федеральной трассе «Байкал» в Иркутской области погибла 11-летняя девочка.