Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.13 комментариев
Премьер Малайзии сравнил разрушения в Газе с атомной бомбардировкой Хиросимы
Премьер Малайзии Анвар Ибрагим сравнил разрушения в секторе Газа в результате обострения палестино-израильского конфликта с ущербом от атомной бомбардировки Хиросимы. С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой после встречи в Куала-Лумпуре.
По его словам, бомбы в Газе превысили масштабы ущерба по сравнению с Хиросимой во время Второй мировой войны, передает ТАСС.
Малайзия последовательно выступает в поддержку Палестины, осуждая израильские удары по сектору Газа. МИД страны, в частности, решительно осудил израильский удар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа, в результате которого, по данным палестинского МВД, погибли более 400 человек, а также назвал его преднамеренным.
Напомним, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отверг предложение госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал освободить захваченных боевиками заложников.