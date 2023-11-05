Премьер Малайзии сравнил разрушения в Газе с атомной бомбардировкой Хиросимы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, бомбы в Газе превысили масштабы ущерба по сравнению с Хиросимой во время Второй мировой войны, передает ТАСС.

Малайзия последовательно выступает в поддержку Палестины, осуждая израильские удары по сектору Газа. МИД страны, в частности, решительно осудил израильский удар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа, в результате которого, по данным палестинского МВД, погибли более 400 человек, а также назвал его преднамеренным.

Напомним, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отверг предложение госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал освободить захваченных боевиками заложников.