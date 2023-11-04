  • Новость часаМинобороны рассказало о результатах ракетного удара ВСУ по Керчи
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    Американист: Визит Блинкена ослабил позиции США на Ближнем Востоке
    Путин рассказал о своих впечатлениях о Луганске
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    На Украине признали семикратное преимущество России по FPV-дронам
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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство – главный фактор победы России

    Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Юбилей Евросоюза не заметил никто

    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    10 комментариев
    4 ноября 2023, 23:54

    Блинкен собрался посетить административный центр Палестины

    Al Hadath сообщил о намерении Блинкена посетить город Рамалла на Западном берегу реки Иордан

    Tекст: Антон Антонов

    В воскресенье глава Госдепа Энтони Блинкен посетит город Рамалла на Западном берегу реки Иордан – административный центр Палестины, сообщили СМИ.

    В Рамалле находятся органы управления Государства Палестина, а также штаб-квартира президента Махмуда Аббаса, передает ТАСС со ссылкой на Al Hadath.

    Тем временем МИД Турции подтвердил, что 6 ноября в Анкаре пройдут переговоры его главы Хакана Фидана и госсекретаря США. Ожидается, что Блинкен прибудет в Турцию 5 ноября.

    Напомним, политолог-американист Малек Дудаков заявил, что неудачный визит Блинкена на Ближний Восток ослабил позиции США в регионе.

    2 ноября 2023, 03:29
    Небензя заявил, что у Израиля нет «права на самооборону» в нынешнем конфликте

    Небензя указал на отсутствие у Израиля в нынешнем конфликте в Газе «права на самооборону»

    Небензя заявил, что у Израиля нет «права на самооборону» в нынешнем конфликте
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль имеет право «бороться с террором», но у него как у оккупирующей стороны нет права на самооборону, на что указывает заключение Международного суда ООН в 2004 году, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе десятой чрезвычайной спецсессии ГА ООН Небензя подчеркнул лицемерие США и их союзников, которые в иных случаях призывают к соблюдению гуманитарного права и вводят санкции против «тех, кто на самом деле применяет силу лишь в качестве крайней меры для того, чтобы остановить многолетнее насилие», передает РИА «Новости».

    Сейчас же на фоне «ужасающих разрушений в Газе», которые «многократно превышают все то», что США «гневно критикуют в других региональных контекстах», Вашингтон говорит о «якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону». «Хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году», – сказал Небензя.

    При этом Россия не отрицает право Израиля на обеспечение своей безопасности, которая «может быть полностью гарантирована только в случае справедливого решения палестинской проблемы на основе известных резолюций СБ ООН». Небензя сказал, что Израиль имеет право «бороться с террором», но должен бороться именно «с террористами, не с мирным населением».

    Небензя считает, что США пытаются «отвлечь внимание от провала собственной политики и переложить ответственность с больной головы на здоровую, обвинив во всех бедах Иран, «Хезболлу», и палестинскую улицу Газы».

    Он отметил, что для Запада «не составило труда интерпретировать резолюцию Совета безопасности 1973 в свою пользу и развязать агрессию против Ливии» в 2011 году, поэтому СБ ООН не имеет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию в секторе Газа.

    Небензя осудил убийство израильских мирных граждан и находившихся в Израиле иностранцев, но заявил, что нельзя игнорировать нарушения международного гуманитарного права, когда в секторе Газа «с землей равняются целые кварталы».

    Он также счел незаслуженной критику Израиля в адрес генсека организации Антониу Гутерреша, который отметил, что последнее обострение между ХАМАС и Израилем случилось «не в вакууме». Небензя указал на «поселенческую политику» Израиля и «систематические ограничения с его стороны прав палестинского населения свободно посещать свои святыни». Гутерреш «не побоялся сказать» об этом, но Израиль «предпочитает начать историю с чистого листа, то есть с 7 октября 2023 года», сказал Небензя.

    Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением. При этом, как указал Небензя, Запад в СБ ООН продолжает торпедировать любые усилия по деэскалации.

    Напомним, СБ ООН не принял предложенный США проект резолюции, в котором Вашингтон не ставил цель прекратить палестино-израильский конфликт, а хотел закрепить за Израилем право на самооборону. Совбез ООН также не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту из-за вето Британии и США.

    Коментарии (80)
    3 ноября 2023, 18:43
    Лидер «Хезболлы» призвал арабские страны остановить экспорт нефти в Израиль

    Глава «Хезболлы» Насрулла призвал арабские страны остановить экспорт нефти в Израиль

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арабские и исламские страны должны прекратить экспорт нефти и газа в Израиль из-за ситуации в секторе Газа, заявил глава ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла.

    Для прекращения нападений Израиля «недостаточно только произносить речи», необходимо также разрывать дипломатические отношения, высылать послов, остановить экспорт в Израиль нефти, газа, продовольствия, сказал Насрулла в ходе выступления перед сторонниками в Бейруте, его речь транслировал телеканал Al Jazeera, передает РИА «Новости».

    Ранее лидер «Хезболлы» назвал события в Газе «решающей и исторической битвой».

    Коментарии (20)
    2 ноября 2023, 12:26
    Папа римский Франциск заявил о наступлении темных времен
    Папа римский Франциск заявил о наступлении темных времен
    @ VATICAN MEDIA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мир находится в состоянии войны, виной тому оружейная промышленность, выразил мнение на канале RAI папа римский Франциск.

    Папа римский Франциск призвал Израиль и Палестину к мирному сосуществованию и заявил, что война – это поражение, а все решения должны достигаться диалогом, передает РБК.

    «На войне одна пощечина вызывает другую. Один сильный, а другой сильнее, и поэтому вы идете вперед. Война – это поражение. Я воспринял это как очередное поражение. Два народа, которые должны жить вместе. С этим мудрым решением: два народа, два государства. Соглашение Осло: два очень ограниченных государства и Иерусалим с особым статусом», – сказал он.

    Также понтифик отметил, что мир находится в состоянии войны, и виной тому является оружейная промышленность, инвестиции в которую на данный момент приносят наибольший доход.

    «Время очень темное. Не найдется возможности поразмышлять четко, и в самый темный час добавлю: лишнее поражение. Так было со времен последней мировой войны, с 1945-го по настоящее время, одно поражение за другим, потому что войны не прекратились», – сказал он.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху спрогнозировал для Израиля долгую и тяжелую войну.

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    3 ноября 2023, 17:39
    Нетаньяху назвал условие для перемирия

    Израильское руководство не пойдет на перемирие, если оно не включит в себя освобождение заложников, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

    «Я сказал ему [Блинкену], что мы продолжим со всей мощью воевать и мы отказываемся от гуманитарного перемирия, которое не подразумевает освобождения заложников», – сказал израильский премьер, передает ТАСС.

    Напомним, армия Израиля вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС.

    Коментарии (5)
    2 ноября 2023, 07:26
    МИД раскритиковал идею Франции о коалиции против ХАМАС

    Захарова указала на угрозу эскалации в случае реализации идеи Франции о коалиции против ХАМАС

    МИД раскритиковал идею Франции о коалиции против ХАМАС
    @ Lionel Urman/Panoramic/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать коалицию для борьбы с ХАМАС грозит дальнейшей эскалацией вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова указала на угрозу «интернационализации конфликта, втягивания в него новых участников». Этому же способствует «наращивание внерегиональными силами своего военного присутствия в Восточном Средиземноморье», заявила она. Захарова отметила, что Франция и прежде выступала с инициативами, которые не «зрят в корень» проблемы и «воспринимаются международным сообществом с растущим скептицизмом», передает РИА «Новости».

    По словам Захаровой, Франция руководствуется идеологическими соображениями, поэтому действия Парижа часто приводят «лишь к дестабилизации обстановки в отдельных странах и целых регионах мира». Захарова предложила Франции поддержать позицию России «о необходимости сконцентрироваться на политико-дипломатических средствах урегулирования палестино-израильского и ближневосточного конфликта в целом».

    Москва призывает стороны конфликта начать «прямые переговоры по обсуждению всех спорных вопросов», а также «выступает за создание независимого и жизнеспособного Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, что предусмотрено известными решениями Генеральной Ассамблеи и СБ ООН». Захарова отметила, что «таких инициатив, исходящих от Франции, мы почему-то не наблюдаем».

    Напомним, Макрон предложил создать международную коалицию для борьбы с ХАМАС. Он отметил, что в нее должны войти страны, которые борются с ИГИЛ и «Аль-Каидой».

    Коментарии (13)
    3 ноября 2023, 10:28
    Армия Израиля вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС
    Армия Израиля вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Армия обороны Израиля вошла в административный центр сектора Газа – город Газу, там ведутся ближние бои, сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

    Он сообщил, что израильские силы «уничтожают террористов в ближнем бою, в любом месте, где требуются боевые действия», передает «Интерфакс» со ссылкой на газету The Hill.

    Хагари заявил, что израильские солдаты одерживают верх.

    В свою очередь начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил, что израильские войска действуют в центре города Газа и «ведут бои лицом к лицу».

    Накануне вечером сообщалось, что военные Израиля в ходе операции против палестинского радикального движения ХАМАС завершили окружение Газы.

    Коментарии (4)
    4 ноября 2023, 02:44
    США потребовали от Израиля объяснить удар по лагерю беженцев в секторе Газа

    Politico: Администрация президента США Байдена потребовала от Израиля объяснить удар по лагерю беженцев в секторе Газа

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация президента США Джо Байдена потребовала от властей Израиля объяснить причины удара по густонаселенному лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа, сообщило американское издание Politico.

    Как утверждает издание, Соединенные Штаты попросили израильских коллег подробно описать предшествовавший операции ход планирования. В Вашингтоне также обратили внимание Израиля на необходимость «точного наведения на цели» во избежание вреда гражданскому населению, передает РИА «Новости».

    По словам одного из источников издания, США запросили объяснений касательно нападения на Джебалию. Он также добавил, что беседа была сфокусирована на просьбе к Израилю «принять более существенные меры, чтобы избегать жертв среди мирных граждан».

    Напомним, во вторник Израиль признал факт нанесения авиаудара по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, в результате которого погибли и пострадали не менее 400 человек. В среду в Палестине заявили о повторном ударе Израиля по лагерю беженцев Джабалия.

    Управление ООН по правам человека указало, что удары Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа могут быть приравнены к военному преступлению.

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    3 ноября 2023, 12:04
    Названы цели ЦАХАЛ после окружения Газы

    Политолог Ципис: Окружение Газы необходимо ЦАХАЛ для уничтожения центров управления ХАМАС

    Названы цели ЦАХАЛ после окружения Газы
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В городе Газа располагаются центры управления боевиками ХАМАС. Поэтому окружение и взятие этого населенного пункта очень важно для армии Израиля, так как позволит обезглавить группировку. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее силы ЦАХАЛ полностью окружили город Газа.

    «Окружение города Газа имеет большое значение, так как в населенном пункте располагаются штабы и офисы ХАМАС. Израильская армия будет стремиться захватить информацию, которая может содержаться в центрах управления группировки, а также уничтожить как можно больше боевиков и лидеров организации», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Газа – густонаселенный город, поэтому бои там ведутся в основном на ближней дистанции. Для этого Израиль использует небольшие мобильные группы, оснащенные малогабаритной техникой. Работают подразделения специального назначения и снайперы. Также для разведки в данной местности активно применяются беспилотники», – отмечает собеседник.

    «Военные Израиля стремятся к тому, чтобы взять Газу под свой контроль и ликвидировать сеть тоннелей под городом. Мирное население будет сосредоточено в местах, по которым не наносятся удары, также для гражданских откроют гуманитарные коридоры. После захвата населенного пункта мы будем удерживать его и продвигаться на юг сектора», – резюмировал Ципис.

    Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛ в ходе операции против движения ХАМАС завершили окружение города Газа, который является крупнейшим населенным пунктом палестинского анклава.

    Утром Хагари сообщил, что израильская армия уже вошла в город Газа. Он отметил, что солдаты «уничтожают террористов в ближнем бою, в любом месте, где требуются боевые действия», и одерживают верх над ХАМАС. В свою очередь начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что израильские войска действуют в центре города Газа и «ведут бои лицом к лицу».

    В израильской армии также заявляли о ночных боях в секторе Газа. Так, силы ХАМАС обстреляли ЦАХАЛ противотанковыми ракетами и привели в действие несколько самодельных бомб. Ранее израильская армия сообщила о гибели в ходе боев в секторе Газа подполковника Салмана Хабаки, среди погибших военных ЦАХАЛ он является самым высокопоставленным командиром.

    Накануне представитель ХАМАС заявил, что сторонники группировки «провели атаку на северо-западе города Газа, в ходе которой было уничтожено шесть танков и два бронетранспортера противника». Также, по его словам, в ходе боев были убиты и ранены несколько солдат армии Израиля.

    Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о тактике израильских войск в секторе Газа. Эксперты отмечали, что силы ЦАХАЛ собираются двигаться медленно, пока полностью не уничтожат ХАМАС.

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    3 ноября 2023, 19:15
    СМИ: Израиль нанес удар по больнице «Аш-Шифа» в Газе

    Al Jazeera: После удара Израиля по больнице «Аш-Шифа» в Газе погибли не менее 15 человек

    СМИ: Израиль нанес удар по больнице «Аш-Шифа» в Газе
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    В результате атаки Израиля по территории, которая прилегает к центральной больнице «Аш-Шифа» административного центра сектора Газа, погибли не менее 15 человек и еще десятки пострадали, сообщили СМИ.

    Как пишет Al Hadath, Израиль нанес удар рядом с входом в больницу. Отмечается, что именно в этом месте находились несколько машин скорой помощи, которые были готовы отправиться с ранеными палестинцами к КПП Рафах на границе с Египтом, передает ТАСС.

    Al Jazeera сообщила, что после атаки территории близ «Аш-Шифа» погибли не менее 15 человек.

    Напомним, что с начала обострения ближневосточного конфликта в секторе Газа погибло 9 тыс. 277 человек.

    В октябре глава Минздрава Палестины Мей аль-Кайла заявила, что все основные больницы в секторе Газа подверглись полному или частичному разрушению в результате постоянных бомбардировок Израиля.

    Коментарии (4)
    3 ноября 2023, 13:42
    Американисты: Сенат и Белый дом не позволят оставить Украину без денег
    Американисты: Сенат и Белый дом не позволят оставить Украину без денег
    @ Evan Golub/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Против инициативы об отдельном финансировании Израиля выступают и Сенат, и Белый дом. Это слишком большое давление на нижнюю палату, преодолеть которое не удастся. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали американисты Борис Межуев и Малек Дудаков. Ранее Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов. Украина в документе не упомянута.

    «Байдену в любом случае придется исполнять данное им обещание. Его электорат ожидает жесткое противодействие отдельному законопроекту о финансировании Израиля. Поэтому даже если Сенат решится пойти против президента и все-таки одобрит данную инициативу, главе Белого дома придется воспользоваться правом вето», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Однако этот сценарий маловероятен. Скорее всего, верхняя палата отклонит имеющееся предложение, поскольку доминирующее положение в ней занимает Демократическая партия. Кроме того, позиция Байдена по вопросу разделения поддержки Украины и Израиля всем известна. Обострять отношения в столь критический момент никто не решится», – уточняет эксперт.

    «Но и в этом случае действующего президента не ждет ничего хорошего. Его позиция по финансированию ВСУ и ЦАХАЛ достаточно шаткая и противостояние за распределение бюджета продолжится. Репутация Байдена омрачена и другими внутриполитическими проблемами Штатов. Думаю, до выборов он не дойдет. Новым кандидатом от демократов может стать, например, Гэвин Ньюсом, губернатора Калифорнии», – акцентирует Межуев.

    Сенат со стопроцентной вероятностью не одобрит законопроект, предоставляющий средства Израилю в обход Украины, считает американист Малек Дудаков. «Данная инициатива в целом является мертворожденной. Против нее высказываются как Белый дом, так и представители верхней палаты. Это очень сильный барьер для реализации предложения, преодолеть который точно не выйдет», – сказал он.

    «Однако особого отклика у простого населения Штатов сложившаяся ситуация не вызовет. Американцам нет дела до внешней политики. Куда более важными для них представляются внутренние проблемы страны. Кроме того, скоро состоятся президентские выборы. В такое время вопросы быта граждан США играют особую роль», – отмечает собеседник.

    «Тем не менее разлад внутри руководства страны продолжает обостряться. Бюджетные войны и не думают останавливаться, что не сулит Байдену ничего хорошего. Конечно, рано или поздно президенту, совместно с Сенатом, удастся продавить нижнюю палату, и закон о совместном финансировании ВСУ и ЦАХАЛ будет принят», – уточняет эксперт.

    «Без денег Украину и Израиль никто не оставит. Думаю, сторонам удастся договориться о компромиссных суммах, и союзные Вашингтону государства все же получат необходимые средства, но, возможно, в меньших объемах. При этом нашумевшее интервью Валерия Залужного изданию The Economist особого влияния на поддержку офиса Зеленского не окажет», – считает американист.

    «В принципе, он не озвучил каких-то принципиально новых вещей о ситуации в ВСУ. Все это в Вашингтоне и так прекрасно знали. В США достаточно пристально следят за ситуацией на Украине, и в настоящий момент, несмотря на все проблемы, руководство Штатов все же склоняется в сторону продолжения помощи союзникам», – резюмирует Дудаков.

    Ранее Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов. Об этом сообщает издание The New York Times. Отмечается, что в данной инициативе отсутствует упоминание Украины. Поддержку финансированию Израиля высказали 226 членов органа. В то же время 196 проголосовали против.

    Проект получил поддержку в нижней палате Конгресса, где республиканцы удерживают большинство. Решение было принято на фоне резких заявлений лидера демократов в сенате Чака Шумера. Незадолго до этих событий он заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать инициативу.

    По его мнению, законопроект не должен быть принят в связи с отсутствием в нем пункта о выделении помощи Украине. В качестве альтернативы Шумер видит иное предложение, которое будет предоставлено на рассмотрение после того, как оно будет сформировано в рамках двухпартийного сотрудничества.

    Как отметил лидер демократического большинства, итоговая инициатива помимо поддержки Израиля и Украины также будет включать в себя средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь жителям Газы. Кроме того, он дал негативную оценку проекту республиканцев, назвав его «ошибочным».

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон сообщил однопартийцам в Сенате, что поддерживает выделение средств Украине, но призвал не увязывать данную тему в один законопроект с оказанием помощи Израилю.

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    3 ноября 2023, 18:03
    Лидер «Хезболлы» назвал события в Газе «решающей и исторической битвой»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер ливанской шиитской партии «Хезболла» шейх Хасан Насрулла назвал остановку «израильской агрессии» в Газе и победу палестинских сил целями, которые необходимо достичь в ходе эскалации на Ближнем Востоке.

    «Сегодня есть две цели. Первая – это остановить агрессию, а вторая – добиться победы палестинского сопротивления в секторе Газа, в частности победы ХАМАС», – заявил Насрулла в телеобращении к участникам массового митинга в Бейруте в поддержку бойцов исламского сопротивления, противостоящих армии Израиля на юге Ливана, его речь транслирует телеканал Al Mayadeen, передает ТАСС.

    Лидер «Хезболлы» считает, что происходящее в Газе является «решающей и исторической битвой» человечества против «дикости и варварства, олицетворяемых США, Британией и Израилем».

    Ранее экс-директор департамента Ближнего Востока в Европейской службе внешних связей Николас Уэсткотт заявил, что Израилю ради победы над ХАМАС придется пожертвовать международной поддержкой.

    Коментарии (5)
    2 ноября 2023, 21:59
    ХАМАС назвало количество уничтоженной израильской техники в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы ХАМАС уничтожили шесть израильских танков и две бронемашины в ходе атаки рядом с городом Газа, утверждает боевое крыло движения – группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

    Представитель группировки заявил, что сторонники ХАМАС «провели атаку на северо-западе города Газа, в ходе которой было уничтожено шесть танков и два бронетранспортера противника», его слова приводит телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

    По словам представителя ХАМАС, в ходе атаки также были убиты и ранены несколько солдат армии Израиля.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о продвижении израильских войск к центру города Газа.

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    3 ноября 2023, 12:07
    Появилось видео «сумасшедшего рывка» бойца ХАМАС к израильскому танку

    War Zone: Боец ХАМАС сумел заложить бомбу в израильский танк «Меркава»

    Появилось видео «сумасшедшего рывка» бойца ХАМАС к израильскому танку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обозреватель издания The War Zone Говард Альтман рассказал, что боец ХАМАС «заложил бомбу» в израильский танк «Меркава» в ходе столкновения в районе Газы Зайтун.

    Отмечается, что боец выбрался из подземного укрытия, добежал до бронированной машины и установил на нее самодельное взрывное устройство, передает RT.

    Альтман назвал маневр «сумасшедшим девятисекундным рывком», после которого боец ХАМАС бросился к укрытию и выстрелил из гранатомета.

    Ранее в «Хезболле» заявили об уничтожении израильского танка «Меркава».

    Коментарии (5)
    2 ноября 2023, 12:10
    Израильский эксперт назвал задачи многонациональных сил в Газе

    Политолог Ципис: Израиль будет приветствовать ввод многонациональных сил в Газу после поражения ХАМАС

    Израильский эксперт назвал задачи многонациональных сил в Газе
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Илья Абрамов

    Израилю не хватит ресурсов для контроля над сектором Газа, поэтому он будет рад вводу многонациональных сил. Миротворческий контингент поможет сохранить порядок и не допустить гуманитарной катастрофы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее в США подтвердили, что рассматривается возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил после поражения ХАМАС.

    «Израиль будет приветствовать введение на территорию сектора Газа многонациональных сил после уничтожения ХАМАС. Дело в том, что у Тель-Авива недостаточно материальных и человеческих ресурсов для контроля за этой территорией. Тем более что опыт присутствия международного контингента в нашей истории уже был – когда ЦАХАЛ уходила из Ливана, туда вошли миротворцы ООН», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Многонациональные силы нужны для того, чтобы сохранить порядок на территории сектора Газа. Главная цель – обеспечить безопасность мирных жителей и избежать гуманитарной катастрофы. Миротворческий контингент поможет снабдить население продуктами, медикаментами, водой и электричеством. Вторичная задача – уничтожение оставшихся боевиков», – отмечает собеседник.

    «При этом теоретически США могут воспользоваться введением многонациональных сил для усиления собственного влияния на Ближнем Востоке. Но не думаю, что они в этом серьезно заинтересованы, ведь у них есть для этого Израиль. Другое дело, что в Газу могут быть отправлены войска других стран, например, Великобритании и Франции, которые с помощью своего контингента способны попытаться усилить позиции в регионе», – резюмировал Ципис.

    Ранее американские сенаторы Крис Ван Холлен и Ричард Блюменталь подтвердили, что США рассматривают в качестве временного решения возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, если ХАМАС потерпит поражение.

    Блюменталь, оценивая возможный состав такого контингента, предположил, что это могли бы быть международные силы без участия американских военных, пишет Politico. Сенатор отметил, что делегация Конгресса в ходе визита в Израиль в октябре рассматривала возможность наличия ВС Саудовской Аравии в их составе.

    Ранее агентство Bloomberg уже сообщало, что Соединенные Штаты и Израиль рассматривают возможность отправки в сектор Газа миротворческих сил, такой сценарий возможен, если движение ХАМАС потерпит поражение в разгоревшемся конфликте.

    Источники агентства отметили, что миротворческая миссия может состоять из вооруженных сил нескольких государств, включая США. Анклав, по задумке Израиля и Соединенных Штатов, может перейти под контроль ближневосточных стран, возможно, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Предусмотрено, что они получат поддержку со стороны американских, британских, немецких и французских военных.

    Во втором варианте речь идет о миссии, подобной той, что закреплена договором между Египтом и Израилем от 1979 года. Третья вариация предусматривает переход сектора Газа под надзор ООН. При этом Тель-Авив считает этот план нецелесообразным.

    Переговоры, по информации агентства, находятся на ранней стадии. Некоторые чиновники считают маловероятной реализацию этих сценариев. По мнению ряда источников, даже небольшой контингент американских войск в Газе станет «политически рискованным» решением.

    Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что «наиболее разумным решением» стало бы управление сектором Газа «эффективной и обновленной» Палестинской национальной администрацией.

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    3 ноября 2023, 19:48
    Визит Аббаса в Россию отложен

    Замглавы МИД Богданов: Визит Аббаса в Россию отложили по просьбе палестинской стороны

    Tекст: Валентина Григоренко

    Запланированный визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию отложили по просьбе палестинской стороны, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

    Как указал Богданов, 15 ноября должен был состояться визит, но по просьбе палестинского руководства его отложили. По его словам, Палестина ссылалась на то, что сейчас ситуация очень сложная, и президент Аббас не может уезжать из региона в этой обстановке. «Мы им сказали, что, конечно, понимаем эти обстоятельства», – отметил он, передает ТАСС.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что визит палестинского президента Махмуда Аббаса в Россию остается в повестке дня. Ранее Песков отмечал, что президент России Владимир Путин в ходе визита Аббаса прежде всего обсудит ситуацию на Ближнем Востоке.

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