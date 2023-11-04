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В МВД задумались о проведении дактилоскопии мигрантов в аэропортах Москвы
В МВД задумались о проведении дактилоскопии и фотографирования прибывающих мигрантов в аэропортах Москвы
МВД России в ближайшее время начнет проводить дактилоскопию и фотографирование прибывающих мигрантов в аэропортах Москвы, сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.
Казакова напомнила, что въезжающие в Россию иностранцы проходят обязательную процедуру дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования с конца 2021 года. Как отметила начальник главка, по итогам такого тотального дактилоскопирования раскрыто уже более 2 тыс. преступлений, передает ТАСС.
«Пока, к сожалению, на границе мы не дактилоскопируем, но с учетом предложений правительства Москвы мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить. Когда уже в каждом аэропорту московского авиаузла будут дактилоскопироваться, фотографироваться [приезжие]. И те «перевертыши», как мы их называем, то есть лица, меняющие установочные данные, не смогут заехать на территорию России», – сказала Казакова на пленарном заседании IV Всероссийского форума «Народы России – национальная политика: современный этап».
Всего, по словам Казаковой, в России находятся порядка 6,5 млн иностранцев, 4 млн из них прошли процедуру дактилоскопирования.
Напомним, в ноябре прошлого года в МВД предложили проводить дактилоскопию въезжающих в Россию людей на пограничных пунктах пропуска, сняв эту функцию с территориальных подразделений миграционной службы.