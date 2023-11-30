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ВСУ потеряли за сутки под Андреевкой в ДНР до 270 военнослужащих
Украинская сторона за последние сутки потеряла до 270 человек на Донецком направлении, сообщило Министерство обороны России.
На этом направлении Южная группировка отразила две атаки украинских штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады у Марьинки в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
У Андреевки в ДНР поражены скопления живой силы и техники 93-й механизированной бригады ВСУ. Всего за сутки на этом направлении украинская сторона потеряла до 270 человек, две боевые бронированные машины и три пикапа. У Желанного в ДНР уничтожена американская РЛС борьбы AN/TPQ-37.
На Купянском направлении Западная группировка отразила две атаки штурмовиков 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ у Синьковки (Харьковская область). Украинская армия потеряла до 45 человек.
На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку штурмовиков 60-й механизированной бригады ВСУ у Ямполовки (ДНР). ВСУ потеряли до 250 человек, две бронемашины.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ у Новомихайловки, Константиновки и Новоукраинки (ДНР). Украинская сторона потеряла до 100 человек, танк, две бронемашины.
На Запорожском направлении отражены три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ у Вербового (Запорожская область). Поражены живая сила 118-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии оперативного назначения у Работино и к северу от Новопокровки в Запорожской области. Там украинская сторона за сутки потеряла до 30 человек.
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 55 человек.
Авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС России поразили тыловой командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ у Красноармейска и Новогродовки (ДНР), две РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей.
ПВО за сутки уничтожили девять украинских дронов.
С начала СВО уничтожено: 544 самолета, 255 вертолетов, 9310 беспилотников, 442 ЗРК, 13 712 танков и других бронемашин, 1187 машин РСЗО, 7205 орудий полевой артиллерии и минометов.