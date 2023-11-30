Tекст: Алексей Дегтярев

На этом направлении Южная группировка отразила две атаки украинских штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады у Марьинки в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

У Андреевки в ДНР поражены скопления живой силы и техники 93-й механизированной бригады ВСУ. Всего за сутки на этом направлении украинская сторона потеряла до 270 человек, две боевые бронированные машины и три пикапа. У Желанного в ДНР уничтожена американская РЛС борьбы AN/TPQ-37.

На Купянском направлении Западная группировка отразила две атаки штурмовиков 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ у Синьковки (Харьковская область). Украинская армия потеряла до 45 человек.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку штурмовиков 60-й механизированной бригады ВСУ у Ямполовки (ДНР). ВСУ потеряли до 250 человек, две бронемашины.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ у Новомихайловки, Константиновки и Новоукраинки (ДНР). Украинская сторона потеряла до 100 человек, танк, две бронемашины.

На Запорожском направлении отражены три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ у Вербового (Запорожская область). Поражены живая сила 118-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии оперативного назначения у Работино и к северу от Новопокровки в Запорожской области. Там украинская сторона за сутки потеряла до 30 человек.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 55 человек.

Авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС России поразили тыловой командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ у Красноармейска и Новогродовки (ДНР), две РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей.

ПВО за сутки уничтожили девять украинских дронов.

С начала СВО уничтожено: 544 самолета, 255 вертолетов, 9310 беспилотников, 442 ЗРК, 13 712 танков и других бронемашин, 1187 машин РСЗО, 7205 орудий полевой артиллерии и минометов.