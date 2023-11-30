Эксперт сказал, как отличить реальные и мнимые угрозы выборам

Экспертам и наблюдателям нужно готовиться и к мнимым, и к реальным угрозам выборов, так как они возможны на всех этапах избирательной кампании, сказал Митин на онлайн-встрече с экспертами ассоциации «Независимый общественный мониторинг», сообщается на сайте НОМ.

Эксперт обобщил реальные угрозы в три макрогруппы, связанные с информационными атаками, реализацией активного избирательного права и нарушениями избирательных прав. «Все три типа реальных угроз могут встречаться не в чистом виде и возникать на всех стадиях выборов», – отметил Митин.

Информационные угрозы, продолжил он, как правило, являются наиболее распространенными, так как они направлены на массовое сознание. «В ходе предстоящей президентской кампании информационные атаки особо ожидаемы в период агитации. Они могут быть в виде подложных изображений, изготавливаемых при помощи ИИ. Возможна и деструктивная работа на запрещенных сайтах», – предположил Митин. Эксперт добавил, что информационные угрозы будут идти в период выборов по нарастающей.

Второй вид угроз – препятствия для участия избирателей в выборах. «Выборы еще не назначены, но на разных информационных площадках обсуждаются способы подрыва доверия к ним, вовлечения в эту политическую деятельность избирателей», – заметил Митин.

Недопустимость тактики бойкота выборов, отметил Митин, еще недостаточно прописана в законодательстве, однако в пункте 8 статьи 9 Конвенции о стандартах демократических выборов, прав и свобод в государствах – участниках СНГ (2002 г.) указано, что бойкот выборов и призывы к нему являются формой воспрепятствования свободному осуществлению его избирательных прав и свобод. Противопоставить подобной угрозе, отметил Митин, нужно информационно-разъяснительную работу среди избирателей о ценности их статуса и самого активного избирательного права.

Третий тип угроз – нарушения избирательных прав – преимущественно приходится на дни голосования. Как показывает практика, в России – это технические ошибки участников избирательного процесса, они исправимы и по факту не влияют на волеизъявление избирателей.

«На сегодня общественный контроль и экспертный мониторинг достиг высокого уровня, благодаря которому ни одно реальное нарушение не остается без должной реакции избирательной системы», – подчеркнул Митин.

Член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод отметил, что эксперты НОМ готовятся вести мониторинг всех стадий предстоящих федеральных выборов – с момента их назначения в середине декабря. «В регионах России открываются общественные штабы, на базе которых эксперты анализируют выборы, идет подготовка к проведению обучающих семинаров для наблюдателей», – также рассказал Брод.