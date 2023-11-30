Al Jazeera: Израильские танки открыли огонь в городе Газа

30 ноября исполняется 170 лет Синопскому сражению – последней яркой и крупной победе русского флота в морской войне и последнему в истории сражению парусных флотов.3 комментария
30 ноября исполняется 170 лет Синопскому сражению – последней яркой и крупной победе русского флота в морской войне и последнему в истории сражению парусных флотов.3 комментария
Противопоставить «традиционного человека» либеральному индивиду; противопоставить пространство «большой культуры» миру «порядка, основанного на правилах» – так мы обретем настоящую большую идею, настоящих союзников по всему миру, обретем настоящий смысл нашего большого пространства.3 комментария
Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.8 комментариев
На своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Вагенкнехт написала, что Бербок на посту главы немецкого МИД отличилась лишь своими дипломатическими промахами, передает ТАСС.
«Например, когда она объявила войну атомной державе – России», – пояснила политик.
Вагенкнехт также напомнила о недавнем высказывании Бербок относительно ситуации в секторе Газа. «Министр сказала, что для доставки срочно необходимой гуманитарной помощи не поможет молчание оружия. По ее словам, побеспокоиться о том, чтобы оружие замолчало, – это не задача политики», – указала депутат.
«Что за безответственная и извращенная логика!» – возмутилась политик, добавив, что ей стыдно за Бербок.
Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок в интервью Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом) заявила, что не поддерживает перемирие в Газе, так как, по ее мнению, для того, чтобы облегчить страдания жителей анклава, мало просто «импульсивно объявить, что орудия должны замолчать, потому что это не является задачей политики».
В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. В понедельник Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.
Боррель о помощи Газе: Бессмысленно помогать тому, кого завтра убьют
Для облегчения страданий гражданского населения необходимо нарастить объем гуманитарной помощи, однако «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют», заявил Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья, говоря об обстановке в зоне конфликта Палестины и Израиля, передает РИА «Новости».
Поэтому необходимо прекратить бомбардировки, чтобы избежать новых жертв, добавил он. Глава евродипломатии также указал на необходимость долгосрочного перемирия в зоне палестино-израильского конфликта и обратил внимание на то, что сектор Газа должен выйти из-под военного контроля палестинского движения ХАМАС.
В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. В понедельник Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.
Эрдоган: Нетаньяху вошел в историю как «мясник сектора Газа»
Эрдоган подчеркнул, что с 7 октября Израиль проводит «самые вероломные нападения» на жителей Газы «в истории человечества».
«Их мечети подверглись бомбардировкам. Их школы были превращены в руины. Лагеря беженцев, где они нашли убежище, стали объектом преднамеренных нападений», – приводит его слова РИА «Новости».
Турецкий лидер пообещал, что Анкара «не забудет», что Запад, за исключением «одной или двух» стран, не отреагировал на события в Газе, и заверил, что Турция будет поддерживать палестинский анклав «всеми силами». Он добавил, что Турция будет настаивать на привлечении израильской администрации к ответу «перед международным правом и совестью человечества».
Ранее Эрдоган не исключал, что Нетаньяху вскоре «соберет чемоданы и покинет свою страну».
Он уточнил, что ХАМАС не освобождал никого из израильских мужчин, которые находятся в Газе, за исключением только россиянина Рона Кривого, передает ТАСС.
Ранее израильские СМИ писали, что израильтянину Рону Кривому, у которого также есть гражданство России, удалось бежать из плена группировки ХАМАС, однако жители сектора Газа поймали его и вернули обратно радикалам.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что благодаря договоренностям, достигнутым Россией с ХАМАС, россиянин Рон Олегович Кривой был освобожден.
Политолог Скачко: Как только Украина перестанет приносить пользу, поддержка ВСУ Западом сразу прекратится
«Заявление Борреля о том, что бессмысленно оказывать помощь тем, кто завтра может быть убит, – яркая демонстрация двойных стандартов европейских политиков. Израиль им нужен в качестве союзника, поэтому его поддерживают. Остальные – часть «диких джунглей» и расходный материал, который Запад, считающий себя «цветущим садом», спокойно бросает», – сказал политолог Владимир Скачко.
«Действия западных политиков определяются не абстрактным гуманизмом и общечеловеческими ценностями, а исключительно политической целесообразностью. Поэтому они вопреки всякому здравому смыслу продолжают поддерживать офис Зеленского», – отмечает собеседник.
«Украина не является частью «цветущего сада» и нужна Западу лишь в качестве инструмента борьбы с Россией. Как только это орудие перестанет приносить пользу, поддержка ВСУ и офиса Зеленского сразу прекратится. Сколько жителей страны погибнет до этого момента, Европу и США не беспокоит», – резюмировал Скачко.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о конфликте в Газе, заявил, что «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют». Он добавил, что для облегчения страданий гражданского населения необходимо нарастить объем гуманитарной помощи в сектор, прекратив при этом бомбардировки, чтобы избежать новых жертв.
Глава евродипломатии также указал на необходимость долгосрочного перемирия в зоне палестино-израильского конфликта и обратил внимание на то, что сектор Газа должен выйти из-под военного контроля движения ХАМАС.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС сообщал, что в секторе Газа уничтожены свыше 40% жилых домов. Погибло более 12 тыс. мирных жителей анклава, из которых 5 тыс. – дети.
Напомним, в конце октября Боррель заявлял, что без европейской помощи офис Зеленского проиграет в конфликте с Россией. «Если я перестану поддерживать Украину, это закончится капитуляцией украинцев», – отмечает он. Позднее глава евродипломатии говорил, что не знает, есть ли у ВСУ шансы на победу.
Политолог Ципис: Израиль упустил идеальный момент для начала военной операции в Газе
«Обмен пленными проходит в штатном режиме. Каких-либо провокаций со стороны ХАМАС замечено не было, и люди, ставшие заложниками ситуации, постепенно возвращаются в свои дома, к близким. Скорее всего, мы наблюдаем плавное окончание конфликта. Перспективы продления сделки крайне высоки», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.
«У противников Израиля до сих пор сохраняется большое число заключенных. Только по официальным данным Тель-Авива их больше 200 человек. В реальности же эта цифра может оказаться в разы внушительнее. Тем не менее даже этого числа хватит на то, чтобы продлить режим остановки огня хотя бы на несколько недель», – отмечает он.
«Удачный момент для молниеносного прорыва в сектор Газа уже упущен. Операция заморожена – никаких продвижений вперед не осуществляется. Вероятность нанести быстрый и внезапный удар даже после окончания перемирия близится к нулю. Большинство граждан страны будут удовлетворены окончанием конфликта на текущей стадии», – подчеркивает собеседник.
«Все-таки жители Израиля хотят возвращения спокойных времен. Для них главное – это осознание безопасности и понимание, что их родные мирно спят у себя в квартирах. Однако у нас в государстве есть и представители правых взглядов, которые открыто заявляют о неприемлемости данного развития событий», – акцентирует эксперт.
«Несмотря на то что текущий конфликт в скором времени прекратится, это не будет свидетельствовать о полном разрешении всех противоречий между Тель-Авивом и ХАМАС. Скорее всего, через пять или шесть лет трения между сторонами вновь накалятся до предела, и мы снова погрузимся в пучину активного противостояния», – резюмирует Ципис.
Ранее в Израиле заявили о положительной оценке возможности продления гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, увеличение срока действия договоренностей вполне приемлемо при условии, что каждый день свыше заявленного количества суток будут выпускаться по 10 заложников.
Тем не менее он отметил, что Израиль при любых условиях планирует возвращение к проведению военной операции в регионе. О поддержке идеи продления режима гуманитарной паузы высказался и президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что в ближайшем разговоре с Нетаньяху планирует призвать его к увеличению срока действия соглашения.
Глава Штатов отметил, что ему хотелось бы увидеть дальнейшее освобождение пленных со стороны ХАМАС. Напомним, на прошлой неделе власти Израиля проголосовали за сделку с палестинским движением ХАМАС.
Как сообщает издание Ynet, соглашение поддержали все партии страны, однако в правительстве до сих пор имеются разногласия по данному вопросу. Так, фракция «Оцма Йехудит» в настоящий момент проводит консультации с целью выработать комплексную позицию по данному вопросу. Не исключается, что партия выступит против инициативы.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем на самом деле вызван внезапный компромисс между противоборствующими сторонами.
По данным телеканала, в результате теракта погибли 24-летння девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, передает РИА «Новости».
Ранее в четверг израильская служба скорой медпомощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида») сообщила, что по меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы при въезде в Иерусалим.
Также Нетаньяху показал Маску видеозапись нападений на израильских гражданских лиц. Разговор израильского премьера и американского миллиардера транслировался в соцсети X, принадлежащей Маску, пишет The Wall Street Journal.
В канцелярии Нетаньяху сообщили, что также в рамках визита планируется разговор Маска за закрытыми дверями с семьями заложников, удерживаемых ХАМАС. В ходе этой встречи, как ожидается, будут обсуждать борьбу с «онлайн-антисемитизмом», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.
Помимо этого, власти Израиля хотели обсудить с Маском возможность использования сети спутниковой связи Starlink военными.
Ранее Маск назвал «фальшивыми историями» сообщения СМИ, в которых его заявления трактуются как «антисемитские».
ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить оккупированные Голанские высоты
Резолюцию поддержала 91 страна, включая Россию, Бразилию, Индию, Китай, Саудовскую Аравию. 62 государства воздержались. Против выступили восемь стран, включая США и Великобританию, передает ТАСС.
В документе указывается, что Израиль так и не выполнил резолюцию 497 СБ ООН от 1981 года, в котором содержится требование отменить закон об израильской юрисдикции над Голанскими высотами. Подчеркивается, что отказ Израиля прекратить оккупацию мешает установить мир в регионе.
Голанские высоты являются спорной территорией, основную часть которой контролирует Израиль, восточную – Сирия. Обе страны считают Голанские высоты своими. 17 декабря 1981 года Совбез ООН резолюцией 497 признал израильскую аннексию недействительной. Позднее ООН подтвердила, что статус Голанских высот останется неизменным.
Politico сообщила о нехватке у Пентагона денег для наращивания сил на Ближнем Востоке на фоне ситуации вокруг Газы
Как пишет Politico, Пентагон на фоне эскалации палестино-израильского конфликта решил направить на Ближний Восток авианосцы, средства ПВО, истребители, сотни военных, передает РИА «Новости».
Ограниченные средства, которые есть у Пентагона, остались от бюджета за предыдущий финансовый год, новый постоянный бюджет так и не принят. Из-за ситуации вокруг сектора Газа Пентагон был вынужден перераспределить средства из других статей расходов, некоторые программы придется сократить или отменить.
Напомним, в октябре в Восточное Средиземноморье прибыл авианосец США «Джеральд Форд» в сопровождении пяти кораблей. В ноябре на Ближний Восток прибыла ударная группа во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр».
Блинкен на этой неделе планирует посетить Израиль и Западный берег реки Иордан, где он обсудит «право Израиля на самооборону» и «усилия по освобождению оставшихся заложников», защиту мирного населения и доставку гуманитарной помощи, передает ТАСС.
Также политик затронет вопросы «будущего палестинского государства и необходимость предотвращения расширения конфликта».
Ранее сообщалось, что освобожденные из Газы 11 заложников прибыли в Израиль.
Об освобождении людей сообщил источник в Красном Кресте, передает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.
Среди переданных заложников трое имеют гражданство Франции, двое – Германии, шесть – Аргентины, передает РИА «Новости».
Ранее в Международном красном кресте сообщили, что не менее 58 заложников были освобождены с 24 ноября из сектора Газа.
Ранее движение ХАМАС сообщило, что получило список из 33 палестинских заключенных, которых планируют освободить. В список вошли три женщины и 30 подростков, передает РИА «Новости».
Ранее в Израиль прибыли 11 освобожденных заложников.
МИД Катара объявил о продлении перемирия в секторе Газа еще на два дня
Как написал Аль-Ансари в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), Катар сообщил, что после продолжающегося посредничества была достигнута договоренность о гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое продлили еще на два дня, передает ТАСС.
Ранее ХАМАС заявило о намерении продлить перемирие с Израилем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху положительно расценил возможность продлить перемирие.
Косачев в своем Telegram-канале написал, что, согласно Женевским конвенциям 1949 года, международное гуманитарное право начинает применяться «с первого выстрела» и прекращается «после общего окончания военных действий». А потому ситуации в Газе и на Украине сравнивать не только можно, но и нужно, указал сенатор.
Вице-спикер верхней палаты российского парламента напомнил, что натовцы после переворота 2014 года «упорно молчали» о ситуации на Украине, где началась гражданская война с чудовищными бомбардировками гражданского населения юго-востока, что является прямой аналогией с нынешней Палестиной.
Заявления Столтенберга, по словам Косачева, создают «ложный нарратив, что люди, находящиеся в одном конфликте, отличаются от людей, находящихся в другом конфликте». Слова генсека НАТО означают, что люди отличаются с точки зрения ценности человеческой жизни, объема прав и возможностей правовой защиты. «Но эта версия вовсе не о международном праве, она вполне укладывается в натовскую концепцию «порядка, основанного на правилах», – подчеркнул вице-спикер Совета Федерации.
Напомним, ранее президент Владимир Путин на саммите G20 отреагировал на высказывания некоторых коллег о том, что «их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине». «А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа в Донбассе? Это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа, сегодня не потрясает?» – задался вопросами российский лидер.
Путин напомнил также, что это не Россия, а Киев отказался от мирных переговоров.