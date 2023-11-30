30 ноября исполняется 170 лет Синопскому сражению — последней яркой и крупной победе русского флота в морской войне и последнему в истории сражению парусных флотов.0 комментариев
Песков сказал, за что Путин ценил Киссинджера
Песков: Путин всегда ценил мудрость и дипломатический талант Киссинджера
Президент Владимир Путин и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, о кончине которого стало известно в четверг, были знакомы очень давно и встречались неоднократно, они вели глубокие разговоры о состоянии международных дел, российско-американских отношениях и видении будущего, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что президент Путин всегда ценил мудрость, политическую зрелость, феноменальный дипломатический талант Генри Киссинджера, передает ТАСС.
В телеграмме, адресованной супруге покойного экс-госсекретаря США, Путин отметил, что с именем Киссинджера связана прагматическая внешнеполитическая линия, которая позволила выйти на важнейшие советско-американские договоренности и добиться разрядки международной напряженности.